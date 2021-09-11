BAKAN DÖNMEZ VE ÇAVUŞOĞLU, 740'INCI ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ'NE KATILDI - Son Dakika

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin 740'ıncısı düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 740'ıncı kez Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri düzenlendi. Kutlama programlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile tribünleri dolduran binlerce kişi katıldı.

Söğüt Kaymakamlığı önünde karşılanan Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez boyunlarına Yörük poşusu bağladı. Kaymakamlık önünde oluşturulan, aralarında mehteran, atlı alperenler ve vatandaşların da yer aldığı yaklaşık bin kişilik yürüyüş kortejine katılan Bakanlar Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez çevredekileri selamlayarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geldi. Türbeyi ziyaret ederek dua eden Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Fatih Dönmez daha sonra beraberindekilerle birlikte programın yapılacağı stadyuma geçti.

BAKAN DÖNMEZ DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yarınları için her adımı tarihi sorumluluk bilinciyle attıklarını söyledi. Türkiye'yi tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Dönmez, Söğüt, Malazgirt'te başlayan yürüyüşün, tüm dünya için barış ve huzuru doğurduğu bir medeniyet beşiğidir. Söğüt'ün ruhu, Alperenlerin maneviyatı ve Ertuğrul Gazi'nin hedefleri, milletimizi 7 iklime hakim kıldı. Osmanlı'nın bir çadırda başlayan hikayesi Söğüt'ün enerjisiyle 7 iklime yayıldı. Bu manevi ortam Saraybosna'dan Yemen'e, Akdeniz'den Hazar'a kadar tüm coğrafyamızı şefkati ve merhametiyle sarıp sarmaladı. Tarih boyunca mazlumların koruyucusu, barış ve selametin yeryüzündeki gölgesi ve 77 milletten herkes için sığınılacak güvenli bir liman olan milletimiz, bu toprakların irfanı ve maneviyatıyla mayaladığı Türk- İslam ruhunu burada inşa etmeye başladı. Alperenlerin ayak izini, Hayme Ana'nın yüceliğini ve ceddimiz Ertuğrul Gazi'nin yiğitliğini aldığı bu topraklar, ilelebet milletimizin kalbi olacak. Anadolu'nun rüzgarını, güneşini, suyunu enerjiye dönüştürmek, yer altı kaynaklarımızı milletimize sunmak için büyük bir gayret içindeyiz. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye için her alanda üreten, kendine güvenen ve tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke olmak istiyoruz şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TÜRKİYE'NİN KÖKLERİ SAĞLAM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yörük çocuğu olarak Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Türkiye'nin kökleri sağlam bir ülke olduğunu ve tüm dünyadaki siyasetle, ekonomiyi, kültürü nakış gibi işlediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Bu büyük medeniyetin çocukları olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bugün hepimize güç ve ilham veren; Kayı'nın töresi, Yörüğün adabı, Edebali'nin ahlakıdır. Alperenlerin Serdar'ı Ertuğrul Gazi'nin otağında yanan o ateşin ışığı bugün bizlerin yolunu aydınlatıyor. Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü gibi kökleri sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır, tüm dünyayı kaplar. Hamdolsun bizim de köklerimiz sağlam. Bir ayağımızı toprağımıza sıkı sıkıya basıyoruz. Diğeriyle tüm dünyayı siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işliyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, ecdadımızın ahlak, adalet ve insaniyet taşıdığı coğrafyalarda bu şanlı millet için gururla boy gösteriyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde gerekse dünyada güvenlik, huzur, refah, adalet ve kalkınma için gece gündüz çalışıyoruz. Hem sahada hem de masada hak edene hak ettiği gibi davranıyoruz. Güçlünün değil, haklının hakim olduğu; daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ertuğrul Gazi'nin sancağını gururla taşıyoruz. Mazlumun yanında, adaletsizliğin karşısındayız. Çünkü 'Dünya 5'ten büyüktür ve Türk beklenendir' Biliyoruz ki tüm mazlumların gözleri üzerimizde dedi. Bakan Çavuşoğlu'na konuşmasının ardından alp kıyafeti ile kılıcı hediye edildi.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

740'ıncı Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin açılışında Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Ekibin gösterisi ilgiyle izlenirken, ayakta alkışlandı.