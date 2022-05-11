BAKAN ERSOY: MÜZECİLİK ALANINDA DÜNYAYA YÖN VEREN ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür sanat fuarı Heritage İstanbul'un açılışında konuştu. Bakan Ersoy, "Kazılar sonucu ortaya çıkan eserler, çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzelerimizde sergileniyor. Son yıllarda attığımız adımlarla, müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Türkiye'miz 'kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele' konusunda da rol model olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı Heritage İstanbul, bu yıl 6'ncı kez düzenlendi. Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 13 Mayıs'a kadar devam edecek fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Unesco Türkiye Komitesi üyeleri ve pek çok ülkeden temsilciler katıldı.

"124 TÜRBENİN İHYASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Ersoy, "Ülkemiz, çağlar boyunca birçok uygarlık ve kültüre evsahipliği yaparak engin bir birikime sahip olmuştur. Bu birikime sahip olmak bizlere, onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğu da yüklüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Coğrafyamız üzerinde izleri sürülebilen tüm kültürlerin mirasının varisi ve hamisi olma bilinciyle müzeler oluştururken, arkeolojik kazılar, bilimsel araştırmalar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nden, Diyarbakır Surlarına, İstanbul'daki eşsiz kültür varlıklarımızdan, Trabzon Sümela Manastırı'na kadar yurdumuzun dört köşesindeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, "Ecdada vefa, sanatı ihya" sloganıyla İstanbul'daki türbelerin bakım ve restorasyonunu yapıyoruz. Proje kapsamında 124 tane türbenin ihyasını gerçekleştireceğiz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Temmuz 2020'de ibadete açılması ile birlikte gerçekleştirilen restorasyon süreci de bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildi" dedi.

"RAMİ KIŞLASINI KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Bakan Ersoy, konuşmasında yapılan ve yapılacak olan planlamalardan da söz etti. Ersoy, "Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip Rami Kışlası'nı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürüyoruz. İzmir Tekel Binalarındaki 10 binanın restorasyonuna başladık. Yılsonuna kadar, içerisinde Resim ve Heykel Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Dijital Kütüphane, sanat atölyeleri, açık ve kapalı etkinlik alanları olacak şekilde çok kapsamlı bir müze ve kültür kompleksini hizmete açacağız. Tüm kültür mirası örneklerinin restorasyonlarını, 'evrensel koruma ilkeleri' ışığında ele alıp ödenekler elverdiği ölçüde ihya ediyoruz. Ayrıca yurt dışında bulunan taşınmaz ortak kültür mirasımızın korunmasına yönelik çalışmaları Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile varlığın sahibi ülkenin izni ve imzalanan 'ikili kültürel anlaşmalar' çerçevesinde ilgili kurumlarla yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YAPAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

Ersoy, "Öte yandan Paleolitikten Neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan ve yaptığımız düzenlemelerle yılın 12 ayı devam etmesini sağladığımız kazı, araştırma ve arkeolojik faaliyet sayımız geçtiğimiz yıl toplam 670 oldu. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında gelen Türkiye; kazı ve koruma çalışmaları, bilimsel yayınlarıyla birlikte dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline geldi. Taş Tepeler ismiyle, Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve etrafında başlattığımız yeni hamle, şimdiden bütün dünyanın merakla takip ettiği bir çalışma oldu. Yurt içinden 8 üniversite ve 12 kurum, yurtdışından şimdilik 5 ülkeden, 8 üniversite ve 4 enstitü ile sürdürdüğümüz çalışmalar, ülkemizin bugüne kadar ki en büyük ve en kapsamlı arkeolojik proje oldu. Bütün dünya, bilhassa da neolitik çalışan uzmanlar, buradan gelecek yeni bilgileri bekliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresini' düzenleyeceğiz ve dünyaya son bilgileri buradan paylaşacağız" diye konuştu.

"MÜZECİLİK ALANINDA DA DÜNYAYA YÖN VEREN ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİK"

Bakan Ersoy, "Kazılar sonucu ortaya çıkan eserler, çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzelerimizde sergileniyor. Son yıllarda attığımız adımlarla, müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Türkiye'miz 'kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele' konusunda da rol model olma yolunda ilerliyor. Geçen yıl yurtdışından getirdiğimiz 3 bin 480 eserle, 30 yılın rekorunu kıran Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, tüm dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor" dedi.