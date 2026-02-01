Kadınların Ekonomik Hakları Konferansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Mısır'da düzenlenen "Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı" kapsamında "Kadınların ve Kız Çocuklarının Ekonomik Hakları" oturumuna başkanlık etti. Göktaş, "Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma politikamızın ayrılmaz bir başlığı olarak ele alıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen "Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı"na katılmak üzere Mısır'a geldi. Bakan Göktaş, El-Ezher Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların ve Kız Çocuklarının Ekonomik Hakları" oturumuna başkanlık etti. "Kadınlar ve finansal kapsayıcılık" temasının ele alındığı oturumun moderatörlüğünü de üstlenen Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada İİT'nin kadın hakları ve refahı konusunda istikrarlı ve sonuç üreten çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Kadınların ekonomik hayata katılımı için somut çözüm yollarına odaklandıklarını ifade eden Göktaş, bu toplantının ülkeler arası deneyim aktarımı için stratejik bir zemin olduğunu kaydetti.

Göktaş, girişimcilik yoluyla kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine ilişkin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki en iyi uygulamaları paylaşmanın büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kadınların ekonomik hakları, sadece bireysel refahın değil, toplumsal adaletin, sürdürülebilir büyümenin ve dayanıklı ekonomilerin de anahtarıdır. Türkiye olarak kadınların güçlenmesini İİT çatısı altında uzun yıllardır kararlı biçimde destekliyoruz. İİT bünyesinde Kadın Danışma Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettik. Bu ortak iradeyi somut kurumsal adımlarla güçlendirdik. 2006 ve 2016 yıllarında Kadından Sorumlu Bakanlar Konferanslarına ev sahipliği yaptık. İİT platformlarında Kadınların Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın uygulanması dahil, kadın haklarını ilerleten girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Oturumda ele alınan finansman ve pazarlara erişim, kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi gibi başlıkların aslında tek bir hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Göktaş, bu hedefin kadınların ekonomik hayatta öncü aktörler olarak daha görünür, güçlü ve kalıcı yer alması olduğunu bildirdi. Girişimciliğin bu süreçteki rolüne dikkati çeken Bakan Göktaş, "Girişimcilik, sadece bir iş kurma faaliyeti değildir. Aynı zamanda üretim kültürünü büyüten, yenilik kapasitesini artıran ve yerel değerleri küresel pazarlara taşıyan bir kalkınma aracıdır. Bir kadın girişimci güçlendiğinde, kendi gelirinin artmasının yanı sıra aile ekonomisini de istikrara kavuşturur" dedi.

Kadınların ekonomik haklarını güçlendirmede 12. Kalkınma Planı ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı temel yol haritaları olarak uyguladıklarını belirten Göktaş, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,5'e, kadın istihdam oranını yüzde 31,7'ye yükselttik. 2028 yılı sonuna kadar iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye taşımayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin sahaya yansıması, güçlü koordinasyon ister. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve alt komiteleriyle kurumlar arası iş birliğini güçlendiriyoruz. Politikalarımızın yerelde daha etkin uygulanmasını sağlıyoruz" dedi.

Sahadaki etkiyi kadın kooperatifleri vasıtasıyla büyüttüklerini dile getiren Göktaş, bugüne kadar yaklaşık bin 350 kooperatifin kurulmasına destek verdiklerini açıkladı. Kadın girişimcilere yönelik destek ve teşvikleri "kadingirisimci.gov.tr" adresinde tek çatı altında topladıklarını belirten Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programıyla yedi bölgede eğitimler verdiklerini, Girişimcilik Eğitim Tırı ile de imkanlara erişimin sınırlı olduğu bölgelerde eğitimler gerçekleştirdiklerini anlattı. Finansman ve pazara erişimi aynı kilidin iki anahtarı olarak tanımlayan Bakan Göktaş, finansal kapsayıcılık çalışmalarıyla 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimi verdiklerini bildirdi.

Hepsiburada iş birliğiyle e-ticarete adım atmak veya işini dijitalde büyütmek isteyen 10 bin kadına eğitim ve operasyonel destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 2 bine yakın kız mühendislik öğrencisini destekledik. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile takriben 9 bin genç kadının mesleki eğitim ve mentörlük mekanizmalarıyla istihdama geçişlerini destekledik" dedi.

"Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ulusal refahı büyütür. Bölgesel iş birliğini derinleştirir. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırır" ifadelerini kullanan Göktaş, "Bu nedenle Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma politikamızın ayrılmaz bir başlığı olarak ele alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, bu alanı ekonomik dönüşümün stratejik unsuru olarak konumlandırmaktadır. Bugün Türkiye'de kadınların piyasalarda öncü aktörler olarak daha görünür hale gelmesi, sahadaki bu kararlılığın sonucudur" dedi.

Oturumun devamında Azerbaycan, Ürdün, ev sahibi Mısır ve Uganda'dan mevkidaşlarına söz veren Bakan Göktaş, bölgesel tecrübelerin ve iyi uygulama örneklerinin kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığı bölümü yönetti.

Bakan Göktaş, Mısır programı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Göktaş, Mısır Arap Cumhuriyeti Ulusal Kadın Konseyi Başkanı, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Bakanlar Konseyi ve İcra Kurulu Başkanı Amal Ammar ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin Aile ve Nüfus On Yılı hedefleri doğrultusunda kadınların güçlenmesine yönelik uluslararası düzeyde yürüttüğü sosyal politikalara ilişkin tecrübeler paylaşıldı.

Bakan Göktaş'ın Pakistan Federal ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile gerçekleştirdiği görüşmesinde ise kadınların ekonomik hayata katılımında eğitimin önemine değinildi.

Göktaş, program kapsamında Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Asma Jabri ile de bir araya gelerek, iki ülke arasında kadın ve aile politikalarına yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Bakan Göktaş ayrıca, Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanı Dr. Maya Morsy ile de bir araya geldi. Mevkidaşı Morsy ile birlikte "Diarna" El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret eden Göktaş, sergilenen eserleri yakından inceledi. Sosyal yardım alan girişimcilerin hazırladığı stantları tek tek gezen Bakan Göktaş, el emeği ürünlere dair bilgi aldı. - KAHİRE