Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni\'nde konuştu Açıklaması
17.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de ilan ettikleri 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduklarını belirterek, "İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de ilan ettikleri 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduklarını belirterek, "İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz." dedi.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni, Bakan Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kacır, İstanbul'u sanayinin akıl merkezi olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara'da sıkışan sanayiyi Anadolu'da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda sanayinin gelecek 30 yılına ışık tutacak plana dikkati çeken Kacır, "Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık." dedi.

Kacır, Master Plan çalışmalarında deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğimi, mülkiyet tipleri, tarımsal üretim, mevcut ve planlanan demiryollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etkeni dikkate aldıklarını vurguladı.

Sanayicilerin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk, bugün Resmi Gazete'de ilan ettik. İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Demiryolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak."

Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları

Bakan Kacır, bu bölgelerin ev sahipliği yapacakları büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile sanayideki dijital dönüşümü hızlandıracağını dile getirerek, "Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretimde yakaladığı yükseliş ivmesini Türkiye Yüzyılı'nda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yazacağı yeni başarı hikayeleriyle taçlandırmakta kararlı olduklarını anlatan Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında da organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını aktardı.

Kacır, 2025'te OSB'lerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, müteşebbislerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik"

Kacır, lojistik imkanlarıyla sanayiye rekabet avantajı sunacak, teknoloji odaklı kalkınma vizyonu ile gerçeğe dönüştürecek bir üretim ekosistemini Türkiye'ye kazandırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda üretimde ve teknolojide büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Kacır, "Hayata geçirdiğimiz asra bedel atılımlarla, vizyon projelerle Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik." dedi.

"OSB'lerimizin sayısını 373'e çıkardık"

Bakan Kacır, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan ürün ihracatının, imalat sanayisinin öncülüğünde geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkesi olduğunu kaydetti.

Söz konusu kazanımları sürdürülebilir ve sürekli kılmanın yolunun, sanayiyi güçlü bir altyapıyla ve planlı büyümeyle daha ileri taşımaktan geçtiğini vurgulayan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelimizi Anadolu'nun dört bir yanına taşıdık. Geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz Elazığ Kovancılar, Kastamonu Araç İhsangazi ve Kırıkkale Balışeyh OSB'lerimizle ülkemize yeni üretim merkezleri kazandırdık. OSB'lerimizin sayısını 373'e çıkardık. Bu vesileyle 3 yeni OSB'miz Organize Sanayi Bölgemiz şehirlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kacır, sanayinin küresel arenada kalıcı bir rekabet gücü kazanmasının, arz ve tedarik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilmesiyle mümkün olacağına dikkati çekerek, endüstri bölgeleri modelinin stratejik yatırımlar için yüksek standartlı üretim alanları oluşturan, katma değeri yüksek sanayiyi hızla büyüten kalkınma enstrümanı olduğunu söyledi.

Endüstri bölgelerinde izin, ruhsat ve altyapı süreçlerinden arazi tahsisine, yenilenebilir enerjiden yatırım teşviklerine pek çok başlıkta ayrıcalık sunulduğunu belirten Kacır, bu durumun yatırımın en kısa sürede üretime, istihdama ve ihracata dönüşmesine imkan tanıdığını kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak projelere ilişkin şöyle konuştu:

"Söz konusu projeler, yatırımcılarımızı cesaretlendiren, onlara karşılaştıkları zorluklarda devletimizin çözüm odaklı iradesiyle yanında olduğunu hissettiren eşsiz bir iklim sunuyor. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, sunduğumuz geniş imkanlar, müteşebbislerimizin Türkiye'nin parlak geleceğine olan inancını pekiştirdi. Uluslararası yatırımcı rotalarının kalıcı olarak ülkemize yönelmesini sağladı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan 54 endüstri bölgesi, güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzun yatırımcılarımız nezdinde karşılık bulduğunun somut bir tezahürüdür."

"400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak"

Kacır, endüstri bölgelerinde, filizlenen her bir yatırımın, hammadde tedarikçisinden yan sanayiye, lojistikten mühendislik ve teknoloji servislerine kadar geniş bir yelpazede, farklı sektörleri tetikleyen katalizör işlevi gördüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar ilan edilen endüstri bölgelerindeki yatırımların tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde bile üretimde, ihracatta ve nitelikli istihdamda bambaşka bir ligde yer alan Türkiye'yi konuşacaklarını aktaran Kacır, "Bu bölgelerimizde hayata geçen yatırımlar, 2030 yılı için hedefimiz olan 210 milyar doları yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler olmak üzere 400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak." dedi.

"963 bin metrekare ile adeta bir endüstriyel kent"

Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağına inandıklarını belirterek, "963 bin metrekarelik bir alanda yükselen endüstri bölgesi her türlü ihtiyaca cevap verecek sosyal alanları ile adeta bir endüstriyel kent olarak kurgulandı." ifadesini kullandı.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin, lojistik, tedarik zinciri güvenliği, yüksek katma değerli üretim modeli, ihracat kapasitesiyle çok boyutlu bir akıllı kümelenme örneği olacağının altını çizen Kacır, bu bölgenin Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında, İstanbul Havalimanı'na kapı komşusu konumuyla, hem iç hem de dış pazarlara hızlı erişim imkanı sunacağını kaydetti.

Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde yer alacak sektörlere vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Ev sahipliği yapacağı ilaç, kimya, savunma, otomotiv, makine, tıbbi cihaz gibi stratejik sektörlerdeki nitelikli yatırımlarla, ülkemizin sanayi ve teknolojide yükselişine ivme kazandıracak. Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve ihracatına önemli katkı sağlayacak. Özel sektörümüzün yatırım azmi ve bakanlığımızın desteğiyle yükselen bu bölgede, altyapı çalışmalarının kısa sürede yüzde 95 seviyesine getirilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yıl içerisinde eksik kalan kısımları da el birliğiyle, süratle tamamlayarak, yatırım sahalarını sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Özel endüstri bölgesi bünyesinde faaliyete geçecek toplam 1,3 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 180 kişiye istihdam sağlayacak metal sektöründe 2 yatırımın temelini bugün atıyoruz."

Kacır, bölge çalışanlarının sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap verecek, 750 kişi kapasiteli caminin yapım sürecini de başlattıklarını ifade ederek, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, dünyanın önde gelen inovasyon üsleri arasında yer alan şehrimizdeki 434 AR-GE ve 157 tasarım merkezi, 20 teknopark bünyesinde 3 bin 300'den fazla girişimde filizlenen başarılı projelerin üretime ve ihracata dönüşmesini sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Yatırım, Yatırım, Marmara, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Atlas Çağlayan’ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye gelecek mi İşte yanıtı Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte yanıtı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu
Süper Lig ekibinde deprem 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

13:51
Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu Kasımpaşa’ya kiraladı
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Kasımpaşa'ya kiraladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
11:00
Futbol dünyası Dembele’nin aşırtma golünü konuşuyor
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:31
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
09:56
Suriye ordusu Halep’in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
09:32
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.