Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor - Son Dakika

Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor

17.12.2020 20:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir İl Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yaptı. Söz konusu 4 ilde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Bakan Koca, "Yoğun bakım yüklerimiz devam ediyor" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'in yakın takiplerinde olduğunu, çabaların sonuç verdiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir valileri ile İl Sağlık müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi görüşme yapıp, şehirlerdeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

HATAY'DA VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Bakan Koca, buna karşılık hastane yükünün devam ettiğini aktardı.

Koca, Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 85 olduğunu ifade ederek, erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardıklarını kaydetti.

Gelecek hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceklerini belirten Koca, "Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ADANA VE SAMSUN'DA YOĞUN BAKIM YÜKÜ FAZLA

Adana ve Samsun'da son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğuna dikkati çeken Koca, bu şehirlerde yoğun bakım yüklerinin halen devam ettiğini kaydetti.

Koca, Adana'da hastane doluluk oranının yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80 olduğuna değinerek, filyasyon ekip sayısının 515'e çıkarıldığı bilgisini verdi.

Samsun'da hastane doluluk oranının yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu bildiren Bakan Koca, sahada 347 filyasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

"ÇABALAR SONUÇ VERİYOR"

İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78. Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor. Bütün kurumlarımızın ve hemşehrilerimizin mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor, birlikte kazanacağımız günler uzak değil."

Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yüklerimiz devam ediyor

TÜRKİYE'DE SON DURUM

17 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 364'e toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi.

Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLK DEFA 30 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 30 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'e, ağır hasta sayısı ise 5803'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor

Samsun, Hatay, Adana, Bakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor - Son Dakika


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