Bakan Kurum\'dan Özgür Özel\'e Sert Eleştiriler

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Ev Sahibi Türkiye kura çekimi töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirip, "11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız, tek bir çivi çakmadınız. Hiçbir şey yapmayıp sadece eleştiriyorsunuz. 3 yıl boyunca aynı anlayışla sürekli eleştirdiniz, yapılanı karaladınız. Millete bir faydanız yok, bari gölge etmeyin" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, HÜDA PAR Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar katıldı.

'AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI YENİDEN İNŞA ETTİK'

Törende konuşan Bakan Kurum, depremden sonra umutsuzluğa kapılmadıklarını, 2 saat sonra devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Depremin ilk gününde verdikleri 'Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak. İş yerini açmayan tek bir esnafımızı geride bırakmayacağız' sözü çerçevesinde durmadan çalıştıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Parkıyla, kent meydanıyla, millet bahçeleriyle, okulları, camileriyle orada altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı yeniden inşa ettik. Bu büyük mücadelenin sonunda işte geçtiğimiz aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'ımızda tam 455 bin yeni yuvamızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Yarım milyon konutla 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvaya kavuşturduk. Deprem bölgesinde verdiğimiz bu büyük mücadeleyi, Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşaat seferberliğine hep birlikte dönüştürdük. Alnımızın akıyla verdiğimiz her sözü, bugüne kadar olduğu gibi yine tutarak bırakın deprem bölgesini eski haline getirmeyi, eskisinden daha güçlü, daha sağlam modern şehirler haline getirdik. İşte bunun en somut örneklerinden biri de Kahramanmaraş'ımızdır."

'ÖZGÜR BEY; VAKİT TİYATRO VAKTİ DEĞİL, GÜÇLÜ TÜRKİYE'YLE GURUR DUYMA VAKTİDİR'

Depremin bölgesinin Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

"Depremin ilk anlarında acılarımız tazeyken, biz sahada devlet, millet omuz omuza büyük bir seferberlik yürütürken birileri 'Ne yapılır? Devlet bu enkazın altında kalır. Deprem bölgesi eskiye ancak çeyrek asırda döner' diyerek ellerini ovuşturdular. Geldiğimiz noktada enkazın altında kim kaldı? Ben söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge genel başkanı kaldı. Bugün deprem bölgesine bir çivi dahi çakmayanlar kaldı. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar biz evleri teslim ettik ya 455 bin konutu alnımızın akıyla bitirdik ya paniklediler. Koşa koşa buraya geldiler, ellerine tutuşturulan senaryoyu, tiyatroyu oynamaya başladılar. Dün de çıkmış 'Ortada konut monut yok' diyor. 455 bin yuvayı görmüyor Özgür Bey, vakit tiyatro vakti değil, vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir. Milletimizin her derdi gibi 455 bin yuvayı takdir etme vaktidir. Vakit, yapılan işleri aşağılama, görmezden gelme vakti değil. Vakit, burada gece gündüz çalışan 200 bin emekçinin omuzlarında yükselen büyük ve güçlü Türkiye'yle gurur duyma vaktidir. İşte Kahramanmaraş'tan soruyorum. Hani siz de yapacaktınız? Hatta seçim meydanlarında bedava konut yapacaktınız. Nerede eserleriniz? 11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız, tek bir çivi çakmadınız. Bırakın konutu, kendi belediyelerinize hizmet binası sözü verdiniz onu bile tutmadınız. Hiçbir şey yapmayıp sadece eleştiriyorsunuz. 3 yıl boyunca aynı anlayışla sürekli eleştirdiniz, yapılanı karaladınız. Millete bir faydanız yok bari gölge etmeyin. Daha en temel iş olan çöpleri bile toplayamayan partinin gölge genel başkanı bizim 455 bin konutumuzu beğenmiyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz ama hala milletimizi huzursuz etmek için elinden geleni yapıyor."

'FAİZSİZ VE SABİT FİYAT OLACAK'

Özgür Özel'in depremzedelere konutlar teslim edilirken boş senet imzalatıldığı ve konutların faizle verileceği yönünde açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Senet imzalatıyormuşuz, faizle ev verecekmişiz. ya cahilliğinden ısrarla bunu tekrarlıyor ya da bile bile yalan söylüyor. Her ikisi de vahim. Ben bir kez daha tane tane anlatayım. Afet konutlarımızın altyapı bedelini almayacağız, arsa bedelini almayacağız. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar üstyapı bedelinde indirim yapacak. Ödemeler hemen değil 2 yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak. Altını çiziyorum, bugüne kadar nasıl faizsiz, sabit fiyatla ödendiyse yine öyle olacak. Vatandaşımız zorlanmadan, uygun fiyatlarla, nasıl Elazığ'da, İzmir'de, Malatya'da, Antalya'da ödüyorsa, benim 11 ildeki kardeşim de yine aynı şekilde uygun fiyatla ödeyecek. İnşallah Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tüm detayları milletimizle paylaşacak. Milletimizin gönlü rahat olsun, yalanlara kulak asmasın" diye konuştu.

'YOLSUZLUĞUN KİTABINI YAZDIĞINIZ İSTANBUL'UN HESABINI VERİN'

Bugüne kadar yaptıkları her işi arkasında durduklarını ve bundan sonra da durmaya devam edeceklerini belirten Kurum, "Özgür Özel'e tavsiyem bu sular sizin sularınız değil. Bunlar sizin anlayacağınız konular değil. Siz önce baklava kutularının hesabını verin. Siz önce yolsuzluğun kitabını yazdığınız İstanbul'un hesabını verin. Siz önce İzmir'de kooperatif vaadiyle kandırıp para topladığınız o milletimizi kandırdığınız evleri yapıp da verin. Siz önce Ankara'da seçim meydanlarında söz verdiğiniz 7 yıldır bitiremediğiniz konutları yapın, karşımıza öyle gelin" dedi.

'SOSYAL KONUT PROJEMİZDE DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJANLAR VERDİK'

Asrın felaketini yaşayan 11 ilde destan yazdıklarını, bu destanı aynı kararlılıkla 11 ile taşıyacaklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"O yüzden 11 ilimizde yazdığımız bu destanı biz aynı kararlılıkla, aynı azimle 81 ilimize taşıyacağız Bugüne kadar kazandığımız tecrübeyi yine tüm Türkiye'ye yayacak ve işte 500 bin sosyal konutla birlikte dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla 46 ilimizde sosyal konut kuralarımız tamamlandı ve 174 bin hak sahibi vatandaşımızı belirledik. Ama şunu özellikle ifade ediyorum. Bizim için her zaman birinci günden deprem bölgesi olmuştur. Bu yüzden sosyal konut projemizde de 11 ilimize öncelik tanıdık, ekstra kontenjanlar verdik. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağımızın sözünü verdik ve o sözün arkasında da dimdik durduk. İşte bugün de Kahramanmaraş'ımızda bu kararlılığın göstergesi olarak hak sahibi kardeşlerimiz için inşa edeceğimiz 8 bin 195 konutumuzun kura çekimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu konutlarımızın 4 bin 800'ünü Kahramanmaraş merkezde, 600'ünü Afşin'de, 50'sini Andırın'da, 30'unu Çağlayancerit'te, 35'ini Ekinözü'nde, 2 bin 500'ünü Elbistan'da, 180'ini Göksun'da, 250'sini Nurhak'ta, 400'ünü Pazarcık'ta ve 350'sini de Türkoğlu'nda inşa edeceğiz."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından törene katılan davetlilerle birlikte butona basarak kura çekimini başlattı.