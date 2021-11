Son dakika... Bakan Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar 81 ilde yapacakları projelerle tüm şehirlerin kalitesini ve yaşam standardını yükseltmiş olacaklarını bildirdi.

Kurum, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen İller Bankası (İLBANK) Oryantasyon Eğitim Programı'nda konuşmasına, 375 yeni İLBANK personeline "aramıza hoş geldiniz" diyerek başladı.

İller Bankası'nın atık sudan arıtmaya, millet bahçelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok projeyi yürüttüğü köklü bir kuruluş olduğunu belirten Kurum, 81 ile yaptıkları ziyaretlerde şehirler için istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Kurum, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek, son 5 yılda iklim değişikliğinin şehirlere olan etkisine dikkati çekti.

Bakanlık yaptığı süre boyunca gitmedikleri il kalmadığını anımsatan Kurum, "Biz de 'şehirlerimiz için ne yapmalıyız' stratejisini ortaya koymaya çalıştık. Hem çevre hem de şehircilik anlamında bu stratejiler çerçevesinde projelerimizi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de insan odaklı yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"Biz, bir ve beraber, tek yumruk oldukça bizi kimse yıkamaz"

Son iki yılın salgın, deprem, sel ve yangınlar dolayısıyla dünya için zor geçtiğini vurgulayan Kurum, "Bu süreçte 'her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' anlayışıyla çalıştık, Devletimize, milletimize hep şunu söyledik, 'biz bir ve beraber, tek yumruk oldukça bizi kimse yıkamaz, biz her zorluğun üstesinden geliriz' dedik. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlerden, millete hizmet etmek için gece gündüz gayret edeceklerinin sözünü isteyen Kurum, "milletin sağlığı huzuru için" anlayışını hep üstte tuttuklarını anlattı.

Gerçekleştirdikleri projelerin başında kentsel dönüşüm projelerinin geldiğini belirten Kurum, "Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunun 1 milyon 100 bini TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu sosyal konut projeleridir. 1 milyon 700 bini de kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız dönüşüm projeleridir. Bunun dışında yapı denetim sisteminde düzenlemeleri hayata geçirdik. Tüm bu düzenlemelerle bugün 54 milyon vatandaşımızın yuvalarını güvenli hale getirerek, riskli binalardan kurtulmalarını sağladık." diye konuştu.

"İLBANK, gurur kaynağıdır"

Projeleri "Çevreye saygılı, iklim dostu şehirler" anlayışıyla yaptıklarını anlatan Kurum, "Dünya sıcaklığı 1,1 santigrat derece ısınmış, sadece bu sıcaklıktan kaynaklı şehirlerimizdeki etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla bizim buna dur dememiz lazım. Bu süreçte bize de size de çok büyük vazifeler düşüyor. Çevreyi ve hayatı odaklayan anlayışla bu projeleri geliştirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, dün Ağrı'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve açılışını yaptıkları yatırımlara değinerek, "7 bölgemizde, 81 ilimizde aynı kalkınmayı gerçekleştirmek zorundayız. Yani şehirlerimizin hepsinin kalkınması gerekiyor. 780 bin kilometrekarelik alanda her santimetrekaresini büyütecek, refahını yükseltecek anlayışla çalışmamız gerekiyor. Biz de bu bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'e kadar 81 ilde bu çerçevede yapacağımız projelerle inşallah tüm şehirlerimizin kalitesini yaşam standardını yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İLBANK'ın, yapılan tüm vizyoner projelerin altında imzası bulunan, kendi öz kaynaklarıyla 2003 yılından bugüne kadar 100 bin projeyi bitirmiş ve 100 milyara ulaşan yatırım yapmış olan bir kurum olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"İLBANK, kendi alanında dünyada tek kurum olması münasebetiyle de ülkemizin de bizlerin de gurur kaynağıdır. Bugün 1000'e yakın projeyi yürütüyorlar. İllere gittiğimizde acil, öncelikli dediğimiz projelere, sizlerle belediye başkanlarımızla karar veriyoruz ve başlatıyoruz. Baktığımızda 81 ilin tamamında, en ücra köylerimizde dahi kar kış demeden, gece gündüz demeden kararlılıkla, azimle bu projeleri sürdürmekte. Sizler de İller Bankası'nın bir çalışanı, bizim mesai arkadaşımız olarak sahada bu çalışmayı yapacaksınız."

"Nerede bir doğal afet görseniz afetzede vatandaşlarımızın hemen yanı başında İller Bankası'nı görürsünüz"

Bakan Kurum, İLBANK'ın çalışmalarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"İller Bankası bir bakarsınız Ankara Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesi projesini yapar, bir taraftan Ayder Yaylası'ndaki altyapı hasarlarına ilişkin tüm altyapı sistemlerini kurar. Bir yanda İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaparken, başka bir ekibiyle de Konya'dan Kütahya'ya, Ankara'dan Kızılcahamam'a, Bartın'a, Kastamonu'ya pek çok alanda gerek sokak sağlıklaştırması gerek yürüyüş ve bisiklet yolları projesi için görev alır. Ülkemizde nerede bir doğal afet görseniz afetzede vatandaşlarımızın hemen yanı başında İller Bankası'nı görürsünüz. Belediyelerimizin yanında, kentsel dönüşüm şantiyelerinde yine İller Bankası'nı görürsünüz."

Kurum, yaklaşık bir asırdır milletin yüz akı olan hizmetlere imza atan İLBANK'ın,18 bölge müdürlüğü, 3 bin 500 personeliyle en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, İLBANK ailesine şükranlarını sundu.

"Biz 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız"

Kurum, "Biz 84 milyonun tamamına dokunan bir Bakanlığız. Milletimize dokunuyoruz. Kentsel dönüşümle dokunuyoruz, sosyal konut yaparak dokunuyoruz, şehirlerimizin alt yapılarını yenileyerek. dokunuyoruz. Millet bahçelerimizle yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Altyapı yatırımlarımızla, sıfır atık projemizle yeni kaynaklar oluşturuyoruz, bu anlayışla dokunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin, kendilerine "Allah razı olsun" demesinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Kurum, "Sizlerin her biri bu ülkenin geleceğinden sorumlu kişilersiniz. Sizden isteğimiz de milletimizin gören gözü, duyan kulağı, söyleyen dili olmanız, bu anlayışla çalışmanızdır. 81 ilimizin tamamına gideceğiz, sizler de gideceksiniz, baretinizi takacaksınız, montunuzu ve çizmelerinizi giyeceksiniz, yağmur çamur demeden vatandaşımızın yanında olacağız. Hep birlikte bu cennet vatanın her köşesini canlı cansız tüm varlıklarını bir bir koruyacağız." diye konuştu.

"Sorunu çözeceğiz, şikayet etmeyeceğiz"

Bakan Kurum, gençlere şöyle seslendi:

"Şehirlerimizi biz ihya edeceğiz, beldelerimizi yine biz imar edeceğiz. Köylerimizi hep beraber biz kalkındıracağız. Şehirlerimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne biz çıkaracağız. Sizlerle birlikte bu çalışmaları yapacağız. Bizim anlayışımızda iyi bir yöneticinin, iyi bir uzmanın göstergesi, hiçbir zorluk karşısında pes etmemesi, yılmaması, yorulmamasıdır. Ne kadar sorunla karşılaşırsak karşılaşalım sorunu çözeceğiz, şikayet etmeyeceğiz, vizyon sahibi olacağız. Hem şehirlerimize hem ülkemizin geleceğine ilişkin personelimizin niteliklerini her geçen gün daha da geliştireceğiz. Biz işe odaklanacağız, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. Yaptığımız her işi, Allah'ın rızasını milletimizin duasını almak için yapacağız. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor, 'kader gayrete aşıktır.' Biz de gayret edeceğiz, şehirlerimizi azimle, aşkla, sevdayla imar, inşa ve ihya edeceğiz. Bu kapsamda yükümüz ağır, sorumluluğumuz yüksek, yolumuz uzun."

Gençlere, "Milletimizin hizmetkarı olmaya hazır mıyız? Türkiye'nin şehirlerine hizmet etmeye hazır mıyız? Türkiye'nin aydınlık yarınlarına hizmet etmeye hazır mıyız?" sorularını yönelten Kurum, "Ben de bir Bakanınız, abiniz, kardeşiniz olarak sizlerin yanınızda olacağım, sizlere her zaman destek olacağım." dedi.

"Genç İstihdam Seferberliğinin en güzel yansıması, İller Bankası ailesine katılan 375 genç kardeşimizdir"

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük de, oryantasyon eğitimine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'nin yapıcı gücü İller Bankası'nın, bir asra yaklaşan birikiminin yanında, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ni, arkadaşlarımıza aktarmanın gayreti içerisinde olduk." dedi.

Büyük, Bakan Kurum'un başlattığı genç istihdam seferberliğine değinerek, "Gençlerimizde büyük heyecan yaratan, Genç İstihdam Seferberliğinin en güzel yansıması, İller Bankası ailesine katılan 375 genç kardeşimizdir." diye konuştu.

Programda Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile oryantasyon eğitimi alan Şura Çiçek de birer konuşma yaptı. Çiçek, konuşmasının sonunda annesinin yaptığı tereyağı ile bazlamayı Bakan Kurum'a takdim etti.

Sanatçı Necati Cevahir'in mini konser verdiği programda, Elazığ depremi sonrasında yaşananlar ve İller Bankası'nın tanıtım videoları da gösterildi.

Program sonunda Genel Müdür Büyük, Bakan Kurum'a hediye takdim etti. Ardından oryantasyonu tamamlayan personele sertifikaları verildi.