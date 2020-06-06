Bakan Kurum, Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgeyi inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum, Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgeyi inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da geçen yıl Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından olayın yaşandığı sokakta Bakanlıkça başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ'nin inşa ettiği binalarda incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgeyi inceledi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da geçen yıl Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından olayın yaşandığı sokakta Bakanlıkça başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ'nin inşa ettiği binalarda incelemede bulundu.

Bakan Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta inşa edilen 105 dairelik bloğun bulunduğu bölgeyi ziyareti sırasında, burada ikamet eden Şule ve Emin Aktaş çiftinin evine de konuk oldu.

Buradaki incelemelerinin ardından AA muhabirin sorularını yanıtlayan Kurum, geçen yıl şubat ayında Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle birlikte 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Enkaz sürecinde çok acılar çekildiğini ifade eden Kurum, hızlı bir şekilde enkazı kaldırdıklarını ve vatandaşlara söz verdikleri şekilde yıl bitmeden sağlam, güvenli, zemin artı 5'i geçmeyecek konutları inşa ettiklerini anlattı.

Konutlara yerleşen vatandaşların geleceğe daha mutlu ve umutlu baktığını aktaran Kurum, "Onların gözlerinin içindeki parlama bizi motive ediyor. İnşallah hiçbir çocuğumuzu ve vatandaşımızı riskli binada oturtmayana kadar kararlı bir şekilde Türkiyemizin her yerinde kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz." diye konuştu.

Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var

Türkiye'nin 81 ilinde acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun tespit edildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"1,5 milyon konuta ilişkin planladığımız süreçte dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Her yıl 300 bin dönüşüm yapmak ve 5 yıl içerisinde de bu dönüşümü bitirmek suretiyle de İstanbulumuz'da, Elazığımız'da, Malatyamız'da, 81 ilimizin tümünde devam eden çalışmalarımız var. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde de birçok alanda bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. İstanbul'da Beykoz, Başakşehir, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Kartal, Zeytinburnu ve Kağıthane'de devam eden çalışmalarımız var. Bu çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Dönüştürülmesi gereken, tespit ettiğimiz riskli ne kadar bina varsa belediyelerimizle birlikte bu dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz."

Malatya'daki deprem

Dün gece saat 21.00 sıralarında Malatya'da Pötürge merkezli bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Kurum, "Bu depremin ardından hemen ekibimiz, AFAD'la birlikte intikal ederek hasar tespit çalışmalarını yaptılar. 20 binamız ağır hasarlı olarak gözüküyor. Zaten orda devam eden bir kentsel dönüşüm çalışmamız ve afetzede vatandaşlarımız için yaptığımız konutlar var. Hemen buradaki ağır hasarlı binaları da o projelere ekleyeceğiz ve söz verdiğimiz gibi onların da bir yıl içerisinde konutlarını yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Riskli ne kadar bina varsa birlikte dönüştürelim"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii bu pandemi süreci bitecek ama deprem gerçeği hiçbir zaman bitmeyecek. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremin öldürmediğini riskli binaların öldürdüğünü de her olay bize net bir şekilde gösteriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricam, nasıl bu pandemi sürecinde bir ve beraber olduysak, bu kentsel dönüşüm sürecinde de bir ve beraber olmak suretiyle riskli ne kadar bina varsa birlikte dönüştürelim. Geleceğe daha umutla emin adımlarla bakalım istiyoruz."

"Devletin desteğini her zaman arkamızda gördük"

Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalarda yaşayan 34 yaşındaki Emin Aktaş, bu süreçte başta bazı sıkıntılar çektiklerini fakat devletin desteğini her zaman arkalarında gördüklerini, bu anlamda çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u evinde ağırlamayı hayal ettiğini aktaran Aktaş, "Bakanımız yanımızda. İnşallah olur ya, Cumhurbaşkanımız da teşrif ederler. Şeref duyarız. Öyle bir imkan olur mu, bilmiyorum. İnşallah olur. Kendisini ve Sayın Bakanımızı çok seviyoruz." dedi.

Aktaş'ın eşi Şule Aktaş ise sıkıntılı ve yorucu geçen günlerin ardından çok mutlu olduklarını söyledi. Her şeyin çok hızlı ve güzel ilerlediğini, evlerinden çok memnun olduklarını belirten Aktaş, Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür etti.

Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı

Bu arada Orhantepe Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyen Bakan Kurum, vatandaşların kentsel dönüşüm konusundaki sorularını cevapladı.

Bakan Kurum, Yunus Apartmanı gibi Orhantepe'deki 113 riskli binanın tespitini ve bu tespitleri oturan hak sahiplerine tebligatlarını da yaptıklarını anlattı.

Bu apartmanda olduğu gibi Kartal'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde enkazda hiçbir ailenin evladını aramak istemediklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu çerçeve o gün dedik ki, 'Burada ne yapıyorsak aynısını etrafa da birlikte plan mı istiyorsunuz plan, destek mi istiyorsunuz destek, hepsini birlikte yürütelim.' dedik. Burada ne yaptıysak genelde de aynısını yaptık, kimseye haksızlık olmasın diye. Burada da aynı şekilde emsal birleşirse 2,25 ve zemin artı 6'yı da geçmesin. Niye zemin artı 6'yı geçmesin? Burası bir deprem bölgesi. Biz 2,05 ile 2,25 ile bu işin olabildiğini de burada hem Kartalımıza hem Orhantepe Mahallemize göstermiş olduk. Kira, taşınma yardımı verilecekmiş, destek olunacakmış veya siz müteahhitle anlaşamadınız. 'Burada TOKİ nasıl destek oldu. Bakanlık nasıl destek oldu. İller Bankası nasıl destek oldu gelin bize destek olun.' dediğiniz, anlaştığınız yerlerde biz tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yöndedir. Anlaşın muhtarımızla, kaymakamımızla, ilçe başkanımızla beraber süreci yürütün getirin, biz size verilmesi gereken her türlü desteği vermeye hazırız."

Yeşilyurt, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı bölgeyi inceledi - Son Dakika

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