BAKAN SOYLU: KAFALARINA İNİYORUZ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bize dost görünenlerin, müttefik olduğunu iddia edenlerin terör örgütlerine yardımda bulunduğunu belirterek, "Terör örgütünün bu ülkenin huzurunu ve büyümesini, zenginliğini, efendileriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştıkları sürecin Allah'ın izniyle sonunu getiriyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etrafımızdaki coğrafyadaki terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz" dedi.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu'nun kapanış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve aileler katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Bu sabaha karşı sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptım. 183 yıllık jandarmanın kahramanlıklarına ve mücadelesine, geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis teşkilatının ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde, bu zorlu durumlarda ne büyük mücadeleler ettiğini dün gece bir kez daha arkadaşlarımıza bakarak, bu gurur tablosunu yaşamış olduk" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA BULUNDULAR'

Bakan Soylu bize dost görünenlerin terör örgütlerine yardımda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hemen yanı başımızda PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırdık. Yine yanı başımızdaki İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. Biz dünyanın efendileriyiz diyenler Ortadoğu'dan Orta Asya'ya kadar Afrika'ya kadar kimi esaret savaşları ile kimini açlıkla, kimini yoksullukla, kimini tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarına boğan, bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Bir taraftan hak ve batılın bir taraftan doğru ile yanlışın ve diğer taraftan zulümle mazlumların karşı karşıya kaldığı bir dünyada bizim hangi tarafta olduğumuz bellidir. 600 yüzyıl boyunca bu dünyada ecdadımız dünyaya hükümdarlık yapmıştır. Haksızlık yapmadık zulüm yapmadık, vekalet savaşlarıyla insanlığı birbirine kırdırmadık, kimseyi tahrik edip, kimseyi kendi topraklarından sürülmesini ve çocukların bu travmaları yaşamasını neden olmadık. Afganistan'ı biz işgal etmedik. Suriye'de iç savaşı biz çıkarmadık. Irak'a demokrasi getireceğim diye, oradaki insanların hayat nizamını biz alt üst etmedik. Ama bizim üzerimize düşen sorumluluklar var, eğer biz onların nizamına ayak uydursaydık, biz onları teslim olsaydık, burada ailelere ve kıymetli komando kardeşlerimi de söylemek istiyorum, Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridorunu oluşturup ülkemizi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Bize dost görünenler, müttefik olduğunu iddia edenler, binlerce TIR silah yardımını, para yardımını, lojistiği, aklı, bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesine çekmek için terör örgütlerine yardımda bulundular. Hala bulunmaya devam ediyorlar, gözlerimize bakıyorlar" diye konuştu.

'KÜRESEL EMPERYALİZMİN OYUNUNA ALET OLMADIK'

Küresel emperyalizmin oyununa alet olmadıklarını söyleyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta biz küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, teslim olmadık. Eğer onlara teslim olsaydık, bugün Ukrayna'nın Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı durumlarla karşılaşacaktık. Anneler babalar kahraman evlatlar yetiştiriyorsunuz, bizim atalarımızın bize bıraktığı bir emanet var. Ay yıldızlı ve ezanı Muhammedimiz var. Bu dünya nizamı bizi teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı, batının üstü zengin, doğunun altı fakir, batının altı fakir, ele geçirdikleri topraklarda sömürge ilan edenler başka oyunların ve planların peşindeler, onlara asla müsaade etmeyeceğiz"

'TERÖR YUVALARINI TEKER TEKER ÇÖKERTMEKTEDİR'

Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etrafımızdaki çoğrafyada terör yuvalarını teker teker çökerttiğini ifade ederek, "Bugün burada bin arkadaşımızı mezun ediyoruz. Kastamonu'dan, Manisa'dan birer birer jandarma komandolarımızı mezun ediyoruz. Terör örgütünün bu ülkenin huzurunu ve büyümesini, zenginliğini, efendileriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştıkları sürecin Allah'ın izniyle sonunu getiriyoruz, terör örgütüne yılda 5 bin 508 kişinin katıldığı günlerden. Biz size inanıyoruz, biz size itibar ediyoruz, bunu sözle ortaya koymuyoruz, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etrafımızdaki coğrafyadaki terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Diyarbakır'da, Besler Derelerde ve Doğu ve Güneydoğu'nun girilmeyen denilen her yerinde bugün Cudi Dağı'nda sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu ve gururumuzu hürriyetimizi taşıyorlar. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra derece elde eden komandolara hediyeler verdi. Kapanış töreni komandoların gösterileri ve tören geçişi ile

sona erdi.