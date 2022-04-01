Bakan Varank, Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza törenine katıldı (1) - Son Dakika

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında bundan sonra inşallah yerel yönetimlerimize 4 milyon lira destek vereceğiz. Programı da burada revize etmiş olduk." dedi.

Varank, Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün Fatih Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin yarınlarına dair güzel bir adımı daha attıklarını belirterek, 7 bilim merkezi için tahsis edilecek desteklerin imza törenini yapacaklarını söyledi.

Bu merkezlerde gençlere, matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik kodlama ve tasarım eğitimlerinin verileceğini ifade eden Varank, "Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazandırılacak. Zaten bu yetkinlikleri kazanmak için şu anda uygulamalı olarak eğitim alan çocuklarımız buradalar.

2 milyon liraya kadar TÜBİTAK tarafından vereceğimiz yeni desteklerle bu merkezlerin sürdürülebilirliğini artırmış olacağız. Bu programa 2 milyon lira ile başladık ama başkanlarımız diyor ki '2 milyon lira yetmez'. Destek programının rakamını biraz artırmamız lazım." diye konuştu.

Varank, belediye başkanlarına desteğin ne kadar olması gerektiğini sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında bundan sonra inşallah yerel yönetimlerimize 4 milyon lira destek vereceğiz. Programı da burada revize etmiş olduk. Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre belediyelerine Türkiye'ye böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları, TÜBİTAK'a da destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bilim Merkezleri desteklerimizin, ilçe belediyelerimize, ülkemize ve bilhassa gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Jetgiller çizgi filminde gösterilen teknolojik imkanları anımsatan Bakan Varank, "Biz bu çizgi filmi 1990'lı yıllarda izlerken her zaman sorardık, 'acaba gerçekten böyle şeyler olacak mı?' diye. Bu soruların cevabını ilerleyen yıllarda aldık. Saydığım teknolojilerin her biri bilim insanları, mühendisler, mucitler tarafından kısa bir süre sonra insanlığın hizmetine sunuldu. Ancak maalesef bizler bu süreçleri de çizgi film izler gibi hep uzaktan izledik." dedi.

Varank, bu buluşları gerçekleştirenler arasında Türkiye'nin mühendisleri, bilim insanları, mucitlerinin olmadığını, Türkiye'nin sadece bu ürünleri satın alıp kullanan bir ülke olduğunu dile getirdi.

O bilim insanlarıyla, o mühendislerle aynı şartlarda olamamanın en önemli sebep olduğunu aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bizden çok daha önceleri araştırma merkezlerini, bilim merkezlerini kurmaya başladılar. Üniversite-sanayi iş birliğine ortam hazırlayan teknoparkları batıda bundan 50 yıl hatta daha önce kurulmaya başlandı. Bilimin toplumsallaşmasına yönelik ciddi adımlar attılar. Bilim ve teknolojiyi baş tacı ettiler. Biz bu işlere maalesef çok geç başladık. Bizim zamanımızda, bırakın İstanbul'u, Türkiye'de bir tane bile bilim merkezi olduğunu ben hatırlamıyorum."

Bir sanatçının, "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" dediğini hatırlatan Varank, "Yoktu gerçekten. Bizi bilime ısındıracak hiçbir şey yoktu. Bakın bugünkü gençler bunu böyle söyleyemezler. Sizler Fatih Bilim Merkezi gibi bir ortamda eğitim alma şansına sahipsiniz.Türkiye'nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşa ediyoruz. Şu anda 7 şehrimizde bölgesel diyebileceğimiz, sergileriyle, atölyeleriyle, eğitim müfredatlarıyla devasa bilim merkezimiz var." diye konuştu.

"Türkiye pırıl pırıl gençleriyle tarih yazacak"

Varank, Türkiye'nin en büyük bilim merkezini, Antalya Bilim Merkezi'ni Kepez Belediyesi ile dün açtıklarını anımsatarak, "Antalya'ya o güzel hizmeti bir ilçe belediyemiz kazandırdı. Bugün bazı büyükşehir belediyeleri ile bizim ilçe belediyelerinin vizyonuna baktığımızda, onların, bizim ilçe belediyelerimizin bile vizyonunu yakalayamadıklarını gayet net şekilde görebiliyoruz." dedi.

Devasa bilim merkezlerine ilçelerdeki daha butik bilim merkezlerini, bilim atölyelerini eklediklerini aktaran Varank, çocukların bu bilim merkezlerinin nerede olduklarını ezbere bilmesi gerektiğini vurguladı.

Varank, bu merkezler sayesine ülkeden binlerce bilim insanı, mühendis ve araştırmacı çıkacağını bildirerek, Türkiye'nin işte bu parlak kadrolarıyla, pırıl pırıl gençleriyle tarih yazacağını vurguladı.

Bilim merkezlerini gören, ziyaret eden her yeni gencin bu ülke için yeni bir umut olduğunu belirten Varank, onun için batısıyla doğusuyla, kuzeyiyle güneyiyle bütün gençlere ulaşmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi vizyonlarının bulunduğunu ifade eden Bakan Varank, bu vizyon sayesinde savunma sanayisinde destanlar yazdıklarını, bu başarıları sivil alanlara taşımak istediklerini anlattı.

"Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi"

Bakan Varank, her sene bilimin, teknolojinin 7'den 77'ye toplumun tüm katmanlarına nüfuz etmesi için dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştirdiklerini belirterek, TEKNOFEST'te hep bir adım ilerisini hedeflediklerini, bu sene Samsun ile beraber TEKNOFEST'i Azerbaycan'a götüreceklerini ve tüm dünyaya yaymaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukları ortaokuldan itibaren trend teknolojilerle buluşturan Deneyap teknoloji atölyelerinin sayısını şu an için 57 ilde 66'ya çıkardıklarını aktaran Varank, gelecek yıl bu rakamı 81 ilde 100'e ulaştıracaklarını söyledi.

Varank, otonom araç teknolojileri, uçan araba teknolojileri, metaverse gibi yeni gelişecek teknoloji alanlarında aslında dünyanın, büyük bir yarış içerisinde olduğunu belirterek, "Bu yarışta artık biz de varız. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi. Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi. Bunu da ancak defaatle söylediğimiz gibi ısrar ederek, çok çalışarak, gayret ederek başarabiliriz.

Ülkemiz, bizim verdiğimiz tüm bu destekler gençlerin azmi, adanmışlığı ve çalışkanlığıyla buluştuğunda büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu programın belediyeler tarafından sıkı takip edilmesini tavsiye eden Bakan Varank, "Gelin bizlerle ortak olun, bizlerle beraber çalışın, bu bilim atölyelerini ilçelerden mahallelere kadar indirelim. Çocuklarımız teknoloji ve bilim ile büyüsünler." dedi.

"Gelecekteki teknolojiyi kullanan, tasarlayan, geliştiren ve üreten gençlerimiz bilim merkezlerimizde yetişecek"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise bir yıl önce tasarladıkları, bugün destek alacak aşamaya gelen 7 belediye ile yeni bir sürece geçtiklerini belirtti.

Bilim merkezlerinin, bir sergi, bir müze yaklaşımından çok, daha fazla etkileşimin olduğu, özellikle de burayı en fazla kullanacak gençlerin, çocukların dokunarak, deneyerek, yapabilmesine yönelik ve o doğrultuda atölye çalışmalarının kuvvetlendiği bir nokta olduğunu ifade eden Mandal, "Özellikle ülkemizde 2018 yılında başlayan TEKNOFEST ile birlikte bu süreç farklı bir evreye taşındı.

Yani daha fazla öğrencimize ulaşabilme, daha fazla kentimize ulaşabilme, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yani kendi kendine yeten bir ülke olma noktasında gençlerimizin motivasyonu, öğrencilerimizin motivasyonu çok kıymetli bir düzeye ulaştı. 5 tane de gelecekte açılacak olan bilim merkezimiz olacak." diye konuştu.

Mandal, bu programın özelliğinin öğrencilerin daha fazla atölye çalışmalarında yer almaları olduğunu vurgulayarak, gelecekteki teknolojiyi kullanan, bağımlısı olan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten gençlerin bilim merkezlerinde yetişeceğini söyledi.

"TÜBİTAK 4003B projesinin protokol imzasını gerçekleştireceğiz"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da TÜBİTAK 4003B projesinin protokol imzasını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu içinde önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi, 'Kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak, Bağımsız ve güçlü olmak demektir.' Bu doğrultuda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, 6-14 yaş arası çocuklarımıza yönelik Bilim Fatih ve Deneyap Türkiye Merkezini kurduk.

Bilim atölyelerimizde, çocuklarımızın sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünebilme yeteneklerini geliştiren ders ve faaliyetler yapılmakta. Deneyap atölyelerinde ise sınavla seçilen ortaokul-lise düzeyinde gençlerimize 36 ay boyunca teknoloji eğitimleri veriliyor."

Konuşmaların ardından, Bakan Varank'ın katılımıyla Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı kapsamında 7 bilim merkezi için tahsis edilecek desteklere yönelik protokol imzalandı. Törene katılan öğrencilere TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk Dergisini hediye eden Varank, daha sonra Fatih Bilim Merkezini ziyaret ederek, eğitimler hakkında bilgi aldı.

Bu arada törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Fatih Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler katıldı.