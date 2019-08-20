Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi Dursun'un yakınları mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamadıKOCAELİ - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli'nim Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Dursun'un yakınları mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamadı

KOCAELİ - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli'nim Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun2u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'de toprağa verildi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen cenaze törenin ardından Dursun'un cenazesi, cenaze aracı ile doğduğu Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi mezarlığına getirildi. Mezarlıkta Dursun'un cenazesini yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun'un cenazesi toprağa verildi. Bu sırada Dursun'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur'an- Kerim okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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