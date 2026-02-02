Bakanlık'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
Bakanlık'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması

Bakanlık'tan Narin Güran Cinayeti Açıklaması
02.02.2026 13:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinayetle ilgili yalan haberleri yalanladı ve yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında "Bakanlık Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberleri yalanladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında "Bakanlık Narin Güran cinayetine aylar sonra müdahil oldu" şeklinde yer alan haberlere ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı. Bakanlık, bazı gazetelerde yer alan söz konusu haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, yalan haber olduğunu ve yasal hakların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı gazetelerde yer alan söz konusu yalan haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili gazeteler bakanlığımızın dava sürecine müdahil olduğu yönündeki haberleri geçmişte sıklıkla yapmışlardır. Bilindiği üzere, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan minik yavrumuz Narin Güran tüm ülkeyi derinden etkilemiş, milletimizi yasa boğmuştur. Bakanlık olarak avukatlarımız, hem 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan davaya hem de konuyla bağlantılı olarak açılan ikinci davaya müdahil olarak tüm aşamada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirmiş, Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için gerekli mücadeleyi vermiştir. Söz konusu haberin dün sosyal medyada yer alması üzerine kendileri ile irtibata geçilmiş ve bir hata olduğunu kabul edip haberi yayından kaldırmışlardır. Buna rağmen bugün, 'Bakanlık aylar sonra müdahil oldu' şeklindeki haberlerin tekrar servis edilmesi ne etik ne de basın meslek ilkeleriyle örtüşmektedir. Böylesine hassas bir konuda gerçeği yansıtmayan, Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız." - ANKARA

