Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi
05.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi
Haber Videosu

Kütahya'daki 11 yıldır özel bir bakım evinde kalan doğuştan bedensel engelli İskender Horuz (62), bacaklarına kolonya dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Horuz, yoğun bakımda tedaviye alındı. İskender Horuz'un yasal vasisi ve yeğeni Satı Horuz (52), bakımevindeki görevlinin kolonya verip amcasının yanmasına sebep olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Eskişehir'de oturan ve doğuştan bedensel engelli olan İskender Horuz, anne ve babasının ölümünün ardından 11 yıl önce özel Kütahya'daki özel bir bakımevine yerleştirildi. Horuz, 29 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında bakımevinde oturduğu tekerlekli sandalyede bacaklarına kolonya döküp ateşe verdi. Bakımevi görevlileri Horuz'un yandığını yaklaşık 5 dakika sonra fark etti. Yangın söndürülürken, iddiaya göre Horuz bir gün sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen İskender Horuz Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek Yanık Tedavi Merkezi'ndeki yoğun bakıma alındı.

Olaydan bakımevi müdürünün aramasıyla haberdar olduklarını ifade eden İskender Horuz'un yasal vasisi yeğeni Satı Horuz, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Satı Horuz, "İskender amcam yaklaşık 11 yıldır Kütahya'daki özel bakım evinde kalıyordu. 29 Ocak gecesi bakımevi görevlilerinden M.Ç, eline bir kolonya şişesi veriyor. Bunu üzerine dök, kendini yak, kurtul diyerek. O da kendisi tabii ki normal düşünemediği için dökülen kolonyanın üstüne çakmağa çakıyor ve yanıyor. Kamera görüntülerini gönderdiler. Yan tarafta 5-6 kişinin sesi geliyor. İyice alevlenip yandıktan sonra görevliler meydana çıkıyorlar. 4-5 kişi sakin bir şekilde koşarak, panik halinde bile değiller. Sakin bir şekilde söndürmeye kalkıyorlar. ve o gün gece hastaneye götürmüyorlar. Orada kalıyor, ertesi gün sabah oranın sorumlu müdürü geliyor ve sabah götürüyorlar. Sabah hastaneye götürdükten sonra da beni arıyorlar. Bunları ben amcam ile konuştuktan sonra öğrendim. Kendisini bana yaşadıklarını bu şekilde anlattı" dedi.

"AMCAM SABAH HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

İskender Horuz'un bakımevi çalışanından korktuğu için polis ifadesinde kendisini yakarak intihar etmek istediğine yönelik ifade verdiğini öne süren Horuz, "Diz kapağının altından bu cinsel organların üstüne kadar yani göbeğine kadar yanmış bir şekildeydi. Amcamın genel sağlık durumu, ilk ameliyatını oldu. Daha sonra ikinci ameliyatını olacak. Ondan sonra tekrar bir üçüncü ameliyatını olacak. Üçüncü derecede yanık. Sinirleri falan yandığı için şu anda acı bile hissetmiyor, yoğun bakımda tutuluyor. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum. Hani tekerlekli sandalyeden ineyim lavaboma gideyim onu yapayım. Öyle bir şansı yok. Çocukken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli. Amcam yandıktan sonra hemen değil, sabah hastaneye götürüldü. Sorduğumda ise kendisi hastane istemediler diye açıklama yaptılar. Ben hem görevliden hem de bakımevinden şikayetçiyim" dedi.

ALEV ALDIĞI ANLAR, KAMERADA

Şikayet üzerine Kütahya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, İskender Horuz'un kendisini yaktığı anlar bakımevinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisini ateşe verdikten sonra yaklaşık 5 dakika boyunca yandığı görülen İskender Horuz'a daha sonra bakımevi görevlilerin müdahale ettiği görüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel bakımevi merkezinin müdürü Muhammet Kahraman, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Kahraman, "Bu engellimiz, sürekli geç yatan televizyon izleyen biri. Bu olayın meydana geldiği alanda televizyon izleme alanı. Olayın meydana geldiği saat bizim bakım elemanlarımızın engellinin bakım hizmetleri sunduğu bir zaman. Pantolonun dizindeki etiketi yakmak isterken etiketin polyester olmasının nedeniyle etiket tutuşuyor daha sonra dizlik tutuşuyor. Bu üzücü olay maalesef meydana gidiyor. Bu görüntüleri izlediğinizde yangın alarm sisteminin sesli ikazı devreye girdiğinde hemen 1 dakika içerisinde olaya müdahale ediliyor ve söndürme işlemi gerçekleştiriyorlar. Bizim 6 aylık kamera kayıtlarımız var. Olay adli ve idari boyutta soruşturma başlatıldı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İskender, Kütahya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Ziraat Türkiye Kupası’nda müthiş maç 21 dakikada fişi çektiler Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü Zemin çökmesi sonucu benzin istasyonu yerin altına gömüldü
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 49 zanlı yakalandı
Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü’nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:00:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bakımevinde üzerine kolonya döküp ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.