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Balıkesir'deki askeri birlikte 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika

Balıkesir'deki askeri birlikte 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili iddianame kabul edildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
Balıkesir'deki askeri birlikte 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili iddianame kabul edildi, System.String[]

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlarla ilgili 10'u tutuklu 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlarla ilgili 10'u tutuklu 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak sunulan iddianame, Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi dönemin Balıkesir Garnizon ve Okullar Komutanı eski Tümgeneral M.A'nın emriyle, o dönem görevli olan Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı bakım Albay M.G, bakım Albay İ.U, kurmay Albay S.B, kurmay Yüzbaşı S.D, pilot Albay G.K. ve bakım Albay T.K'nin okulda bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının ardından M.A'nın, okul komutanı M.G'ye tankların ve araçların revir önüne dizilmesi emrini verdiği, M.G'nin ise bu emri S.B'ye ilettiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, M.G'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) hazırlığı bahanesiyle S.B'ye emir vermesinin ardından S.B, G.K, T.K, S.D. ve İ.U'nun KOKTOD planı üzerinde çalışma yaptığı, toplantı sırasında bir kağıda Balıkesir girişlerini not alan İ.U'nun "Bu plan doğrultusunda hazırlık yapın." diyerek, not aldığı kağıdı G.K'ye verdiği aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, S.B'nin uzman çavuşlardan askeri araçların garajlardan çekilerek revirin önündeki yola dizilmesini istediği, yüzbaşı R.B.C, üsteğmen M.T, kıdemli başçavuşlar K.Ü, Y.U. ve K.K'nin araçların dizilmesinde, plakaların not alınmasında, araç şoför ve komutanlarının belirlenmesinde görev aldıkları ifade edildi.

Hazırlıklar darbe girişimi olduğunun devlet yetkililerince açıklanmasının ardından yapılmış

Lojistik Destek Komutanı Vekili olan eski bakım Albay T.K'nin 16 Temmuz'da saat 00.30 sularında bölük personeline askerlerin silahlı ve teçhizatlı içtima alması ve askeri servis araçlarının hazırlanması talimatını verdiği, Lojistik Destek Bölük Komutanları ulaştırma Binbaşı Ü.A'nın servis araçlarını hazırlattığı, Yüzbaşı G.G'nin ise askerleri topladığı tespitine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, sözde sıkıyönetim direktifinin arka sayfasına kurşunkalemle, Akıncı Üssü'nde darbe girişimini koordine edenlerden birinin numarasının not edildiği, sanıkların hazırlıklarının KOKTOD planına uymadığı, KOKTOD savunmasının tüm darbe teşebbüsü davalarında, teşebbüsü oluşturan eylemlerin yasal bir görünümü (kılıfı) olarak önceden planlanmış bir savunma argümanı niteliğinde kullanıldığı, sanıkların KOKTOD teşkilatına göre hazırlanma savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

Sanıkların, ortak savunma stratejisi olan KOKTOD planının uygulanması için valinin yazılı emrinin bulunması gerektiği, validen böyle bir emir gelmediği gibi 15 Temmuz gecesi saat 23.00'ten sonra tüm ülkede herkesçe bu olayın FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişimi olduğunun bilindiği, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında askeri araçlar dizilerek yapılan hazırlıkların, devlet yetkililerinin darbe girişimi yaşandığını açıklamasının ardından yapıldığına yer verilen iddianamede, dolayısıyla okulda yaşananların darbe teşebbüsü hazırlığı olduğu vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen sanıkların yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki darbe girişimi iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlılara yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 29 Mart 2021'de operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler, Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheliden A.O, C.T, G.K, İ.U, M.G, M.T, O.B, S.B, S.D. ve T.K. tutuklanmıştı.

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Balıkesir, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki askeri birlikte 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika


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