3-sayfa

Bandırma'da Gemi Krizi: Hayvanlar Susuz, Ölüler Var

Bandırma'da Gemi Krizi: Hayvanlar Susuz, Ölüler Var
11.11.2025 08:53  Güncelleme: 09:06
Bandırma'da demirleyen Spiridon-II gemisinde hayvanların durumu endişe veriyor, ölü inekler bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen ve Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan Spiridon-II isimli gemide kaydedilen görüntüler endişe yarattı. Gemide bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, ölü ineklerin ise güvertede torbalara konulduğu iddia edildi.

DÜN YEM VE SU YÜKLEMESİ YAPILDI

Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

GEMİDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İSYAN ETTİRDİ

Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

GEMİ GÜNLERDİR LİMANDA

Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı şartlarda tutulduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi. Bölge sakinleri, "Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yetkililerden, hayvanların sağlık durumu, karantina süreci ve ölümlerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

22 EKİM'DEN BU YANA LİMANDA BEKLİYOR

Öte yandan, Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı'na gelmiş, beraberinde 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirmişti. Karantina ve tahliye sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle geminin tahliyesine izin verilmemiş, süreç giderek krize dönüşmüştü.

Yaşanan krizin uzaması nedeniyle 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşarken, şirket sahipleri sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

