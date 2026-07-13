Başkan Altay Her Sabah Camileri Dolduran Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Altay Her Sabah Camileri Dolduran Çocuklarla Buluştu

Başkan Altay Her Sabah Camileri Dolduran Çocuklarla Buluştu
13.07.2026 13:57
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde bu yıl 2017 doğumlu 15 bin 535 çocuğun kayıt yaptırdığı “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında Araplar Dörtyol Cami’nde sabah namazında çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Altay, “Hayat uzun bir yolculuk ve bu hayatın merkezinde caminin olmasını, cemaatin olmasını, ezanın, Kur'an'ın olmasını sağlamak için bir gayret gösteriyoruz. Bu sene Güle Oynaya Camiye Gel projemize 2017 doğumlu 15 bin 535 yavrumuz kayıt yaptırdı. Biz de onlar için güzel hediyeler hazırladık. O tatlı uykudan uyanıp burada 40 gün cemaate dahil olmak hakikaten meşakkatli bir iş ama uykulu gözlerindeki azmi de görüyoruz. İnşallah sonu hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Konya İl Müftüsü Ali Öge, Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Camiye teşvik etmek özen istiyor. Çocuklar gelince gönüllerine dokunmak, ‘ne iyi ettiniz geldiniz’ diye onları güzellikle karşılamak, başlarını okşamak, ileride unutamayacakları hatıralar oluşturuyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da çocukların her yıl heyecanla beklediği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında çocukların sabah namazı coşkusuna eşlik etti.

Araplar Dörtyol Cami’nde çocuklarla sabah namazında bir araya gelen Başkan Altay, uyumak yerine sabah namazını için camiye gelen çocukları tebrik ederek, “Aslında çok söze gerek yok, manzara her şeyi gösteriyor. Ben çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Yaz aylarında sabah namazı oldukça erken bir vakit ama ona rağmen camide cemaatle saf tutuyorlar. Annelere ve babalara teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Onların ellerinden tutup cemaate dahil oluyorsunuz” dedi.

“2018 YILINDAN İTİBAREN 104 BİN BİSİKLETİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA BULUŞTURDUK”

Başkan Altay, amaçlarının aslında bir tanışıklık, bir başlangıç yapmak olduğunu belirterek, “Hayat uzun bir yolculuk ve bu hayatın merkezinde caminin olmasını, cemaatin olmasını, ezanın, Kur'an'ın olmasını sağlamak için bir gayret gösteriyoruz. Konya elhamdülillah mübarek bir şehir. Bu sene Güle Oynaya Camiye Gel projemize 2017 doğumlu 15 bin 535 yavrumuz kayıt yaptırdı. Herhalde Türkiye'nin başka bir şehrinde bu kadar yoğun bir talep olmaz. Merkezde ve 31 ilçemizin tamamında camilerimizde çocuklarımız sabah namazına devam ediyorlar. Biz de onlar için güzel hediyeler hazırladık. 2018 yılından itibaren 104 bin bisikletimizi çocuklarımızla buluşturduk. İnşallah bu yıl da gerekli hazırlıkları yaptık. Ama bisiklet işin teferruatı. Önemli olan birlikte cemaate dahil olmak. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve hayatımıza önemli bir hatıra bırakmak” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ TÜRKİYE YÜZYILI'NDA VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN, DİNİNE, BAYRAĞINA HİZMET EDECEK BİR NESİL YETİŞTİREBİLMEK”

Cemaate de çok önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Bu saatte gelen çocuklarımıza biraz sevgi, ilgi göstermek, onların zihninde hatıra kalmasına önemli bir vesile olacaktır. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nda vatanını, milletini seven, dinine, bayrağına hizmet edecek bir nesil yetiştirebilmek. Türkiye çok güzel yerlere geldi ama önünde daha gidecek çok yeri var. Onun için yatırımımızı çocuklarımıza, gençlerimize yapmaya devam ediyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın İl Müftümüze, bugün bizi yalnız bırakmayan ilçe müftülerimize teşekkür ediyorum. Din görevlilerimize, hocalarımıza, müezzin kayyımlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir beklenti olmadan çocuklarımızla ilgileniyorlar. Sadece sabah namazı programında değil, Kur'an Kursu, Yaz Kur'an Kursu'nda da yüz binlerce çocuğumuz camilerimizi cıvıl cıvıl hale getirdi. İnşallah onların da vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için müftü hocamızla istişare halinde çocuklarımıza başta Bilim Merkezi olmak üzere çeşitli etkinlikler hazırlıyoruz. Sayılarının artmasını temenni ediyorum, cami ile ilişkilerinin daimi olmasını temenni ediyorum. O tatlı uykudan uyanıp burada 40 gün cemaate dahil olmak hakikaten meşakkatli bir iş ama uykulu gözlerindeki azmi de görüyoruz. İnşallah sonu hayırlı ve bereketli olsun” değerlendirmesinde bulundu.

“CAMİYE TEŞVİK ETMEK ÖZEN İSTİYOR”

Konya İl Müftüsü Ali Öge de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Camiye gelen yavrularımızı teşvik etmesi için, karşılığını dünyada hemen görsünler diye ahiretteki cennet karşılığına hazırlansınlar diye böyle bir kampanya hep düzenleniyor. Camiye teşvik etmek özen istiyor. Çocuklar gelince gönüllerine dokunmak, ‘ne iyi ettiniz geldiniz’ diye onları güzellikle karşılamak, başlarını okşamak, ileride unutamayacakları hatıralar oluşturuyor” dedi.

“RABBİM YAVRULARIMIZIN AKIBETİNİ HAYIR EYLESİN”

Bu güzel alışkanlığın kazandırılmasında çocuklarına destek olan anne babalara teşekkür eden Öge, “Kur’an kurslarımız açıldı, 100 binin üzerinde öğrencimizle beraber hizmet ediyoruz. Elbette orada da Belediyemizle beraber yavrularımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim yavrularımızın akıbetini hayır eylesin. Anne babalara da teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimiz kız çocuklarını getirmişler, babalar oğullarını getirmişler. İşte özlenen, dua edilen, alnımızı secdeye koyup şükürden kaldırmamamız gereken güzellikler bunlardır diye düşünüyorum. Bunlara vesile olduğu için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu imkanları, bu günleri bize gösterdiği için Rabbimize hamdüsenalar ediyorum. Türkiye Yüzyılında bu yavrularımızın çok işler yapacağına eminim” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Sabah namazına gelen çocuklar da Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi sonrası da düzenli olarak namaz kılmaya ve camiye gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Müftülüğü paydaşlığında gerçekleştirilen “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında doğan ve başvuru yaptığı camide 29 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Altay Her Sabah Camileri Dolduran Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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