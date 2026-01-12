BAŞKAN ALTAY: "TÜRKİYE\'NİN EN UCUZ ÖĞRENCİ ULAŞIMI KONYA\'DA"

Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlik şehri Konya'da 9 lira olan indirimli ulaşım ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretleriyle insanı merkeze alan "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini de 2025'in Ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

KONYA, TAM BİNİŞ ÜCRETİNDE DE EN UYGUN ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELİYOR

Tam biniş ücretinin de büyükşehirler arasında en uygun seviyede tutulduğunu dile getiren Başkan Altay, "Tüm hemşehrilerimizi yakından ilgilendiren toplu ulaşımda, hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. 22,5 lira olarak belirlediğimiz tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olmayı sürdürüyoruz. Amacımız; öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak. Konya, her alanda olduğu gibi ulaşımda da örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN

Konya'da eğitim alan öğrenciler de Konya'nın ulaşım alanında diğer şehirlerden daha ucuz olduğunu belirterek, hem otobüslerle hem de mevcut tramvaylarla şehirde istenilen her yere kolaylıkla gidilebildiğini söyledi.

Öğrenci olarak Konya'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve avantajlarının bulunduğunu vurgulayan öğrenciler, Konya'nın öğrenci dostu bir şehir olduğunu dile getirdi.