Başkan Böcek, 'Antalya Mavi Bayrak'ta Türkiye birincisi' - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarındaki başarısı nedeniyle 'Mavi Bayrak Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü'nü aldı. Çeşme'deki 2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 206 Mavi Bayrak sayısı ile Türkiye'de birinci sırada olduğunu kaydetti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi, Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre eğitim etkinliklerini en iyi şekilde düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ödüle layık görmüştü. Başvuruları değerlendiren Ulusal Jüri bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi öğretim görevlileri ve uzmanlarından oluşmuştu.

2020 Ulusal Mavi Bayrak Ödülleri töreni Çeşme Ilıca Halk Plajı'nda düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin layık görüldüğü 'Mavi Bayrak Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı.

"Çevreyi bu bilince sahip toplum korur"

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin korunmasına yönelik hassasiyetle sürdürülen çalışmaların ve hayata geçirilen projelerin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevrenin korunmasının ancak çevre bilincine sahip bir toplumla mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Uluslararası Mavi Bayrak Programı, düzenlenen çevre eğitim çalışmaları ile kıyıların, çevre ve insan sağlığının korunmasını ve sürekliliğini amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız dosyanın Ulusal Jüri tarafından ödülle taçlandırılmasından çok mutlu olduk" dedi.

"Antalya'da 206 Mavi Bayraklı plaj var"

Başkan Böcek, bu yıl ödüle layık görülen diğer 3 belediye ve diğer işletmeleri de kutlayarak, "Ülkemizde ilk defa Mavi Bayrak ve Çevre Eğitim Birimini kuran belediye olarak çalışmaları daha etkin olarak yürüteceğiz. Türkiye'de 486 Mavi Bayraklı Plaj var. Bunun 206 tanesi Antalya'dadır. 206 Mavi Bayraklı plajımız 5 marinamız var. Türkiye'de Mavi Bayraklı plaj sayısında birinci sıradayız. Kıyılarımızın, çevrenin korunmasına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını hep beraber almaya devam edeceğiz. Mavi bayrağımıza hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Tüm paydaşlara örnek olsun"

TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de "Çevre eğitiminin önemini kavramış ve bu vizyonla çalışmalarını yürüten tüm ödül sahiplerini kutladığını belirterek, "Bilinçli bir toplum olmadan çevre koruma olmaz, çevre koruma olmadan da sürdürülebilir turizm olmaz. Turizmin hammaddesi olan doğal çevrenin tüm biyolojik çeşitlilik unsurları ile korunması, sürdürülebilirliğin temelini oluşturuyor. Ödül alanların diğer tüm paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha sonra Antalya'dan Mavi Bayrak alan otel ve işletmelere ödüllerini verdi. - ANTALYA