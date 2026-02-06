Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor

Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor
06.02.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTAKYA Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek şehrimizin yeniden eski kimliğine kavuşması için yoğun bir çaba sarf ediliyor" dedi.

ANTAKYA Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek şehrimizin yeniden eski kimliğine kavuşması için yoğun bir çaba sarf ediliyor" dedi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "11 ili etkileyen bu afette, en büyük hasar ve can kaybı ne yazık ki Hatay'da, özellikle de Antakya'da meydana geldi. Antakya'nın yaklaşık yüzde 68-70'i bu depremde ağır şekilde zarar gördü. Bu acı, kolayca unutulacak ya da üzerinden hafifçe geçilebilecek bir acı değildir. Ancak şehrimizin bir an önce yeniden inşa edilmesi ve ihya sürecinin hızla ilerlemesi vatandaşlarımızın barınma, altyapı ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadığımız acıyı bir nebze olsun hafifletmektedir. Bugün gelinen noktada, daha önce çekim yaptığımız dönemlerle kıyasladığımızda Atatürk Caddesi'nin ve çevresinin görüntüsü tamamen değişmiş durumda. O günlerde yıkılmış binalar ve enkazlarla dolu olan alanlarda, bugün Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve diğer bölgelerde çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın aldığı hızlı aksiyonlar sayesinde birçok yapının tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz" dedi.

'HATAY'I EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ'

Bir şehrin sadece binalardan ibaret olmadığını belirten Yapar, "Hatay'ın yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları da bu süreçte ele alındı. Asi Nehri'nin peyzaj düzenlemesinden üst geçitlere, yeni kara yolları ve köprülü kavşaklara kadar pek çok çalışma son 3 yıllık dönemde hayata geçirildi ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar, acılarımızı bir nebze hafifletse de kaybettiğimiz canları asla unutmamız mümkün değildir. Bu şehir bizlere emanettir. Gerek yerel yönetimler gerekse bakanlıklarımızla birlikte, Hatay'ı en kısa sürede ayağa kaldırmak ve ihya sürecini tamamlamak için çalışmak zorundayız" diye konuştu.

'ALLAH BÖYLE BİR FELAKETİ BİR DAHA YAŞATMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu süreçte Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yapar, "Bakanlar Kurulu toplantılarının ana gündem maddelerinden birinin deprem bölgeleri ve özellikle Hatay olduğu bizlere sürekli aktarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da Antakya'nın cadde ve sokaklarını ezbere bilecek kadar sürecin içinde yer aldığını görüyoruz. Devlet ve millet el ele vererek şehrimizin yeniden eski kimliğine kavuşması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Sadece şehrin batı yakasında değil, doğu yakasında ve tarihi Antakya'da da; camilerimiz, kiliselerimiz, dini yapılarımız ve tescilli tarihi eserlerimiz etap etap tamamlanarak yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İbrahim Naci Yapar, Yerel Haberler, Antakya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:47
Fener taraftarını kahreden gol
Fener taraftarını kahreden gol
07:36
Galatasaray’ın rakibini paramparça ettiler
Galatasaray'ın rakibini paramparça ettiler
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:01
Ses kaydı ortaya çıktı Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
03:14
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:55:28. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Yapar: Antakya inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.