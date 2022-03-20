'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

Bu yıl ilki gerçekleştirilen tören ile 2021 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Medya Ankara tarafından gerçekleştirilen, programda Vefa Sosyal Destek Ödülü Ankara Valisi Vasip Şahin'e, Yılın Milletvekili Ödülleri AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'na, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'a, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'a, Sosyal Belediyecilik Ödülü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a, Kent Kimliğine Değer Ödülü Tarih ve Kültür Belediyeciliği Ödülü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e, Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, Sıfır Atık Ve İklim Değişikliği Belediyeciliği Ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a, Sanat ve Teknoloji Belediyeciliği Ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a ve Katılımcılık ve Ortak Akıl Ödülü Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a verildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Av. Fatih Ünal, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, kurum müdürleri, STK başkanlarının yanı sıra yoğun katılımla gerçekleştirilen törende konuşan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, ödül alacak kişileri belirlerken jüri heyeti ile değil Medya Ankara'nın bizzat sahadaki gözüyle belirlediklerini ifade etti.

"BU ŞEHİRDE BİNLERCE BAŞARI HİKAYESİ VAR"

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, "Medya Ankara olarak 3 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, Ankara'nın 25 ilçesi başta olmak üzere, hem Ankara hem de ülke gündeminden haberler, videolar ve röportajlarla dijital yayıncılık alanında önemli bir yer edindik. Bugün Ankara'nın en çok takip edilen haber sitesi konumuna ulaşarak, aylık 5 milyonu aşan, son dönemde 10 milyona dayanan erişimimizle büyük bir başarı elde ettik. 3 Yıl Boyunca doğru hızlı ve tarafsız yaptığımız haberleri gece gündüz, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, ilçe ilçe, sokak sokak Ankara'daki tüm gelişmeleri ekranlara taşıdık. Başkente Değer Ödülleri'nin sahiplerini de bu şekilde belirledik. Özümüz elbette ki memleketimiz ama hepimizin Ankara için söyleyecek sözü var. buradaki söz kelimesini biz hem asli, hem de mecazi anlamda kullanıyoruz. Ankara için kimisi sanatıyla, kimisi sporuyla, kimisi siyasetiyle, kimisi iş dünyasındaki yatırımlarıyla konuşuyor. Ödül töreninin planlamasına başladığımızda gördük ki aslında bu şehirde binlerce başarı hikayesi var." dedi.

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun ödülünü Av. Bedia Teymur takdim etti

Başkente Değer Ödülleri töreni kapsamında ödüle layık görülen isimler ise şöyle;

Ankaralıların ve Ankara'ya hizmet edenlerin ödül aldığı törende ödüller protokol sıralamasına göre değil karma olarak dağıtıldı.