Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısında ilk hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, 15'inci hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Türk Telekom (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Darüşşafaka Tekfen- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 OGM Ormanspor- Anadolu Efes (Ankara)

17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)

12 Ocak Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 1881 Düzce Belediyespor- Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Petkimspor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)

12 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı- Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)

18.00 1881 Düzce Belediyespor- Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)

12 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi- Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)

17.00 Bosna 34- Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)