Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 29. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.00 Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 Galatasaray- Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

18 Nisan Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

17.15 Aliağa Petkimspor- Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka karşılaşmaları ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Muradiye)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Finalspor (Yalova 90. Yıl)

18 Nisan Pazar:

14.00 Sigortam.net-Nadir Gold İstanbul Basket (Caferağa)

15.45 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mamak Belediyesi- Ankara Anadolu Basket (Mamak Belediyesi)

19 Nisan Pazartesi:

16.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket- Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)