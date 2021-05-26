Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

26.05.2021 16:35
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin, "vergi affı" değil "vergi barışı" olarak adlandırılması gerektiğini belirterek "Kesinleşmiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu değil." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin, "vergi affı" değil "vergi barışı" olarak adlandırılması gerektiğini belirterek "Kesinleşmiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu değil." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, teklifin kapsamı hakkında bilgi vererek düzenlemeyle esnafa ve kurumlara olan borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlamak istediklerini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, düzenleme kapsamındaki alacakların asıl tutarının 401 milyar lira olduğunu ancak kanun teklifinde vergi ziyaı cezalarının silinmesi öngörüldüğü için alacak tutarının yaklaşık 245 milyar lira olduğunu aktararak "277 milyar liralık vergi alacağımızın 83,2 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yok, 91,4 milyar lirasının yasal nedenlerle takibi durmuş durumda, vergi olarak 102 milyar liralık takip edilebilir durumda alacak var. Vergi dışı alacakların toplamı 331,5 milyar lira. Bunun 262,5 milyar lirasının tahsil kabiliyeti yok, 69 milyar liralık takip edilebilir konumda alacak var." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, SGK'nin, 16 milyon 840 bin 237 borçlu kişi/iş yerinden 74 milyar 657 milyon 303 bin liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu bildirildi.

"Son 5 yılda 5 yapılandırma"

Teklifin geneli üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kanun teklifini eleştirerek "Bu tür düzenlemeler adaletsiz. Zamanında vergilerini ödeyen firmalar açısından rekabet bozuluyor. Bu aflar neden bu kadar sık çıkıyor?" sözlerini sarf etti. Kuşoğlu, 2017 yılında dönemin maliye bakanı tarafından "bir daha yapılandırmaya gidilmeyeceği" şeklinde açıklama yapılmış olmasına rağmen aradan geçen zaman zarfında 3 kez daha bu yönde düzenleme yapıldığını söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde makro bir perspektif olmadığını, kısa vadeci bir anlayış bulunduğunu söyledi. Hükümetin, ekonomiyi büyütemediği için sorunları çözemediğini öne süren Yılmaz, "Kredi bizim ayak bağımız oldu. Ekonomimizin içinde bulunduğu ana sorunun temel nedeni de bu. Krediyle büyümenin bir kenara konulması lazım." şeklinde konuştu. Yılmaz, kanun teklifinin sorunlara kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini belirterek düzenlemeye ilişkin "Ödeyen kaybediyor, ödemeyen kazanıyor." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kanun teklifinde vicdan ve adalet bulunmadığını, son 5 yılda 5 yapılandırma teklifi kabul edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Babasının vergilerini zamanında ödediği için her ay Maliye Bakanlığından teşekkür belgesi alan bir esnaf olduğunu anlatan Paylan, Türkiye'de her yıl çıkarılan vergi aflarıyla vergi ahlakının yok edildiğini öne sürdü.

Paylan, ülkedeki vergi adaletinin ortadan kalktığını ileri sürerek "Pandemiden etkilenen sektörlere göre belirlenmiş esnafın, KOBİ'lerin borçları yapılandırılmalı." şeklinde konuştu.

"İlk çeyrek büyümemiz yüzde 10'a doğru gidiyor"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yeniden yapılandırmaların vergi ahlakı ve düzenli vergi ödeme alışkanlığını olumsuz etkilediğini ancak olağanüstü şartlarda bunun yapılmasının doğal olduğunu ifade etti. Kalaycı, salgının etkilemediği bir alan bulunmadığını, bu nedenle düzenlemenin hazırlandığını vurgulayarak "Kamu idarelerinin alacaklarının daha hızlı tahsilini sağlaması açısından olumlu bir düzenleme. MHP olarak destek veriyoruz." dedi.

Ekonomideki olumlu gidişatı ortaya koyan veri ve istatistikleri sıralayan Kalaycı, "Öncü göstergelere bakarsak ilk çeyrek büyümemiz yüzde 10'a doğru gidiyor." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, sahada dinledikleri vatandaşların talepleri üzerine kanun teklifini hazırladıklarını belirterek "Kanun teklifimize, 'vergi affı' değil 'vergi barışı' diyebiliriz. Kesinleşmiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu değil." diye konuştu. Düzenlemeyle vergi asıllarına bağlı cezaların tamamının ortadan kaldırılacağını, öte yandan idareyle anlaşanlara fer'i alacaklar bağlamında Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak tutar belirlendiğini anlatan Aydemir, salgın nedeniyle ödeme zorluğu yaşamış mükelleflere kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Aydemir, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, ihtiyacı olanların düzenlemeden yararlanması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika


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