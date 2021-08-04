BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, yaşanan orman yangınlarında devlet ile millet dayanışmasına şahitlik ettiklerini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları kapsamında ilk günden beri bölgede bulunduklarını, ihtiyaçları ilgili kurumlara aktardıklarını, parti teşkilatlarının da ihtiyaçları karşılamak için her türlü desteği yerine getirme çabası içinde olduğunu dile getirdi.

Bir yandan yangın söndürme çalışmaları yürütülürken diğer taraftan hasar tespit çalışmaları yapıldığını anlatan Destici, "Bunları her şey eksiksiz yapılıyor manasında söylemiyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından hangi siyasi parti olursa olsun tüm belediyelerin itfaiye araçları ve diğer ekipmanları gönderdiğine şahitlik ettik. Sahada vatandaş, devlet, hükümet, yerel yönetimlerin dayanışmasına şahitlik ettik ve bundan da büyük memnuniyet duyduk. Gücü yeten herkesin elinde ne imkan varsa oraya gönderdiğini gördük. Afet sahasında görev yapan herkese şükranlarımı iletmek istiyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin yeni bir HDP'ye ya da HDP üslubuna ihtiyacı yoktur"

Destici, vatandaşların gösterdiği dayanışma şuurunu bazı siyasetçi ve yerel yöneticilerde göremediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yangın devam ederken, devlet, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız ormanları, yerleşim bölgelerini, sanayi ve turizm tesislerini, insanları, hayvanları ve tüm canlıları alevlerden korumaya çalışırken yangının bir siyasi krize dönüştürülme gayretlerini üzüntüyle izledim. Eğer bir siyasi sorumluluk varsa seçmen sandıkta güvenmek zorunda olduğumuz sağduyusuyla hakemliğini elbette yapacaktır. Yüzbinlerce insanımız bölgede alevlerle mücadele ederken bir kargaşa ortamı oluşturmak, bu kargaşa ortamının içinde yer almak siyasi partilerin asla içine düşmemesi gereken davranışlardır. Bazı siyasi parti genel başkanlarının açıklamaları son derece üzüntü vericidir. HDP ile yarışan bir devlet düşmanlığı, devlette önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçimize asla yakışmamıştır. Türkiye'nin yeni bir HDP'ye ya da HDP üslubuna ihtiyacı yoktur. Sayın Babacan'ın bu hadisede hiç yakışmayan cümleleri ağzından duyduk. Bölgeye gelip birkaç fotoğraf verip döndükten sonra ağzına gelen her şeyi söyleyen siyasetçilere de şahit olduk."

"O uçakları uçamaz hale getirenlerden önce hesap sorulsun"

Mustafa Destici, Türk Hava Kurumu ile ilgili tartışmalara da değinerek "Hükümeti eleştirebilirsiniz ama özerk bir kuruluş olan bu kurumu batıran yöneticilerden önce hesap sorulmalıdır. O uçakları uçamaz hale getirenlerden önce hesap sorulsun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'THK'yı işlevsiz hale getirenler Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar' cümlesini de yersiz, nezaketsiz ve yanlış buluyorum. Orman yangınlarını bile bir cumhuriyet kavgasına dönüştürmek gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi dünyada itibarsızlaştırmaya çalışan başta FETÖ ve trollerinin söylediği ve yazdığı hiçbir cümlenin, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurgulayan Destici, devletin kaybedilen maddi kayıpları yerine koyabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ceza sisteminin yaşanan şartlara uygun olmadığının da altını çizen Destici, "Hangi hapis cezası, hangi para cezası, hangi kısıtlama korkunç suçların karşılığı olabilir? Hangi vicdan milyonlarca canın yakılarak yok edilmesinde parmağı olanların kısa hapis cezalarıyla adeta misafir edilmelerine razı olabilir? Ceza sistemimiz ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor." diye konuştu.

"Bir Kürt-Türk düşmanlığı olsa yıllardır birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi?"

Mustafa Destici, Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayını da anımsatarak iki aile arasındaki husumetin Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti. Destici, "Konya'nın neredeyse dörtte biri Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bir Kürt-Türk düşmanlığı olsa yıllardır birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi? Alçaklar, hainler bunu da bir fırsata çevirme gayreti içiresindeler. HDP Eş Genel Başkanı (Mithat Sancar) haysiyetsizce, necip Türk milletini ırkçılıkla, kadim Türk devletini de faşistlikle ve katliama göz yummakla itham etme alçaklığında bulunmuştur." dedi.

Bir gazetecinin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş." açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna Destici, "Kimi yapıyorlarsa yapsınlar fark etmez. Ha o teröristi yapmışlar ha ötekini. HDP bir aday çıkarıyorsa bunu Millet İttifakı düşünsün. Cumhur İttifakı olarak biz rahatız." yanıtını verdi.