Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.08.2021 14:46
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, yaşanan orman yangınlarında devlet ile millet dayanışmasına şahitlik ettiklerini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, yaşanan orman yangınlarında devlet ile millet dayanışmasına şahitlik ettiklerini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları kapsamında ilk günden beri bölgede bulunduklarını, ihtiyaçları ilgili kurumlara aktardıklarını, parti teşkilatlarının da ihtiyaçları karşılamak için her türlü desteği yerine getirme çabası içinde olduğunu dile getirdi.

Bir yandan yangın söndürme çalışmaları yürütülürken diğer taraftan hasar tespit çalışmaları yapıldığını anlatan Destici, "Bunları her şey eksiksiz yapılıyor manasında söylemiyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından hangi siyasi parti olursa olsun tüm belediyelerin itfaiye araçları ve diğer ekipmanları gönderdiğine şahitlik ettik. Sahada vatandaş, devlet, hükümet, yerel yönetimlerin dayanışmasına şahitlik ettik ve bundan da büyük memnuniyet duyduk. Gücü yeten herkesin elinde ne imkan varsa oraya gönderdiğini gördük. Afet sahasında görev yapan herkese şükranlarımı iletmek istiyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin yeni bir HDP'ye ya da HDP üslubuna ihtiyacı yoktur"

Destici, vatandaşların gösterdiği dayanışma şuurunu bazı siyasetçi ve yerel yöneticilerde göremediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yangın devam ederken, devlet, kamu görevlileri ve vatandaşlarımız ormanları, yerleşim bölgelerini, sanayi ve turizm tesislerini, insanları, hayvanları ve tüm canlıları alevlerden korumaya çalışırken yangının bir siyasi krize dönüştürülme gayretlerini üzüntüyle izledim. Eğer bir siyasi sorumluluk varsa seçmen sandıkta güvenmek zorunda olduğumuz sağduyusuyla hakemliğini elbette yapacaktır. Yüzbinlerce insanımız bölgede alevlerle mücadele ederken bir kargaşa ortamı oluşturmak, bu kargaşa ortamının içinde yer almak siyasi partilerin asla içine düşmemesi gereken davranışlardır. Bazı siyasi parti genel başkanlarının açıklamaları son derece üzüntü vericidir. HDP ile yarışan bir devlet düşmanlığı, devlette önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçimize asla yakışmamıştır. Türkiye'nin yeni bir HDP'ye ya da HDP üslubuna ihtiyacı yoktur. Sayın Babacan'ın bu hadisede hiç yakışmayan cümleleri ağzından duyduk. Bölgeye gelip birkaç fotoğraf verip döndükten sonra ağzına gelen her şeyi söyleyen siyasetçilere de şahit olduk."

"O uçakları uçamaz hale getirenlerden önce hesap sorulsun"

Mustafa Destici, Türk Hava Kurumu ile ilgili tartışmalara da değinerek "Hükümeti eleştirebilirsiniz ama özerk bir kuruluş olan bu kurumu batıran yöneticilerden önce hesap sorulmalıdır. O uçakları uçamaz hale getirenlerden önce hesap sorulsun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'THK'yı işlevsiz hale getirenler Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar' cümlesini de yersiz, nezaketsiz ve yanlış buluyorum. Orman yangınlarını bile bir cumhuriyet kavgasına dönüştürmek gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi dünyada itibarsızlaştırmaya çalışan başta FETÖ ve trollerinin söylediği ve yazdığı hiçbir cümlenin, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurgulayan Destici, devletin kaybedilen maddi kayıpları yerine koyabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ceza sisteminin yaşanan şartlara uygun olmadığının da altını çizen Destici, "Hangi hapis cezası, hangi para cezası, hangi kısıtlama korkunç suçların karşılığı olabilir? Hangi vicdan milyonlarca canın yakılarak yok edilmesinde parmağı olanların kısa hapis cezalarıyla adeta misafir edilmelerine razı olabilir? Ceza sistemimiz ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor." diye konuştu.

"Bir Kürt-Türk düşmanlığı olsa yıllardır birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi?"

Mustafa Destici, Konya'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayını da anımsatarak iki aile arasındaki husumetin Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti. Destici, "Konya'nın neredeyse dörtte biri Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bir Kürt-Türk düşmanlığı olsa yıllardır birlikte bir yaşam mümkün olabilir mi? Alçaklar, hainler bunu da bir fırsata çevirme gayreti içiresindeler. HDP Eş Genel Başkanı (Mithat Sancar) haysiyetsizce, necip Türk milletini ırkçılıkla, kadim Türk devletini de faşistlikle ve katliama göz yummakla itham etme alçaklığında bulunmuştur." dedi.

Bir gazetecinin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş." açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna Destici, "Kimi yapıyorlarsa yapsınlar fark etmez. Ha o teröristi yapmışlar ha ötekini. HDP bir aday çıkarıyorsa bunu Millet İttifakı düşünsün. Cumhur İttifakı olarak biz rahatız." yanıtını verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler 13:35 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı 13:33 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan         
13:33
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement