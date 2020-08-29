BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Sultan Alp Arslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal de bizim" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Sultan Alp Arslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal de bizim"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustfaa Destici, "Sultan Alp Arslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal de bizim" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı için mesaj yayınladı. Destici, " Atlas Okyanusu'ndan Japon Denizi'ne, Türkçe konuşan, "Türküm" diyen soydaşlarımız da bizim; Arakan'dan Libya'ya, Yeni Zelanda'dan Norveç'e, 'La ilahe illallah' nidasıyla, hasretle, umutla, ay yıldızlı al bayrağın şefkatli gölgesini bekleyen mazlum Müslüman kardeşlerimiz de bizim." ifadelerini kullandı.

Destici mesajının devamında şunları söyledi: "Uygur da bizim, Gagavuz da bizim. Tatar da bizim, Kazak da bizim.Özbek de bizim, Kırgız da bizim.Çerkez de bizim, Boşnak da bizim.Kürt de bizim, Türkmen de bizim.Alevi de bizim, Sünni de bizim. Ayasofya da bizim, Süleymaniye de bizim. Çankaya Köşkü de bizim, Yıldız Sarayı da bizim. İbn-i Sina da bizim, Aziz Sancar da bizim.Yunus Emre de bizim, Mehmet Akif de bizim. Orhan Veli de bizim, Necip Fazıl'da bizim. Çalıkuşu da bizim, Kara Murat da bizim. Kerkük de bizim, Batı Trakya da bizim. Gazze de bizim, Halep te bizim. Hakkari de bizim, Edirne de bizim. Ordu-millet olan Türk Milleti'nin gözbebeği, M.Ö. 209'da kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek tek bütün komutanları, Sultan Alp Arslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal de bizim. Malazgirt de bizim, Büyük Taarruz da bizim. Mazi de bizim, istikbal de bizim.Ezel de bizim, ebed de bizim.Birlikte güzeliz...Birlikte Türkiye'yiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.