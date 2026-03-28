Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap - Son Dakika
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap

28.03.2026 11:12
Sancaktepe’de görme engelli Emir Saçu, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike nedeniyle her gün risk altında yaşadığını belirterek durumu belediye başkan yardımcılarından A.İ'ye iletti. Saçu, A.İ'nin kendisine "Toplama yapmayacağım. Gerekirse oralardan yardım alarak geç” dediğini iddia öne sürdü.

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan görme engelli Emir Saçu, ilçede artan başıboş köpek sorunu nedeniyle her gün saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL YANIT 

Sorunu Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yardımcılarından A.İ'ye ilettiğini aktaran Saçu, aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saçu, A.İ'nin kendisine "Toplama yapmayacağım. Gerekirse oralardan yardım alarak geç” dediğini iddia etti. Bu sözler kamuoyunda tartışma yarattı.

Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

GÖZLER BELEDİYE YÖNETİMİNDE

Olayın ardından dikkatler Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve belediye yönetimine çevrildi. İddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması tepkileri artırdı. Vatandaşlar, belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, özellikle engelli bireylerin güvenliğini sağlamakla da yükümlü olduğunu vurguladı.

HUKUKİ BAŞVURU YAPTI

Yaşadığı mağduriyet sonrası hukuki süreci başlatan Emir Saçu, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve CİMER’e başvurdu. Saçu, “Benim gibi engelli vatandaşlar bu ilçede nasıl güvenle yaşayacak? Belediyeler bizim hakkımızı korumayacaksa kim koruyacak?” diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Son Dakika Sancaktepe Belediye Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap - Son Dakika

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti Her şey 3 saniye sürdü Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Tartışma yaratan görüntü Yorumu size bırakıyoruz Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:45
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:57
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık
Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
09:26
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
09:19
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
08:13
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap - Son Dakika
