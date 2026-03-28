Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan görme engelli Emir Saçu, ilçede artan başıboş köpek sorunu nedeniyle her gün saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL YANIT

Sorunu Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yardımcılarından A.İ'ye ilettiğini aktaran Saçu, aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saçu, A.İ'nin kendisine "Toplama yapmayacağım. Gerekirse oralardan yardım alarak geç” dediğini iddia etti. Bu sözler kamuoyunda tartışma yarattı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

GÖZLER BELEDİYE YÖNETİMİNDE

Olayın ardından dikkatler Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve belediye yönetimine çevrildi. İddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması tepkileri artırdı. Vatandaşlar, belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, özellikle engelli bireylerin güvenliğini sağlamakla da yükümlü olduğunu vurguladı.

HUKUKİ BAŞVURU YAPTI

Yaşadığı mağduriyet sonrası hukuki süreci başlatan Emir Saçu, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve CİMER’e başvurdu. Saçu, “Benim gibi engelli vatandaşlar bu ilçede nasıl güvenle yaşayacak? Belediyeler bizim hakkımızı korumayacaksa kim koruyacak?” diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.