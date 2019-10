Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bölgesel kalkınma çağrısı

Adana'da düzenlenen 3'üncü Lezzet Festivali'nde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgesel kalkınma çağrısında bulunarak, "Artık şehir milliyetçiliği öldü. Önemli olan bölgesel kalkınmadır. Hep birlikte dünyadaki pastadan hakkımızı almak zorundayız" dedi.



Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılan dünyaca ünlü mutfağıyla markalaşan Gaziantep'in eşsiz sofrası Akdeniz'in kalbinde kuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda oda başkanlarıyla Adana'ya çıkarma yaptı. Antep'in yöresel yemekleri görenlerin ilgisini çektiği festivalde birbirinden lezzetli yemekler yeme içme sektörünün ileri gelenlerine sunuldu. Festival etkinlikleri kapsamında, Mutfak Dostları Derneği Eski Başkanı Ahmet Örs'ün moderatörlüğünü üstlendiği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Karalar ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldığı panelde, üç ilin zengin mutfağı konuşuldu.



"Sofra bizi birleştiriyor



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep'i anlatan Şahin, "Önce beşeri sermayeyi büyüteceksiniz. Deneyimli bu işi bilen kişilerle çalışacaksınız. Gaziantep valisi, tüm oda başkanları, çalışma arkadaşlarımla birlikte Adana'ya geldik. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sofra bizi birleştiriyor. Dünya nereye gidiyor? Bunu çok iyi görmek gerekiyor. Şehir milliyetçiliğiyle kendi içimizde kendi enerjimizi tüketmemek gerek. Hep birlikte dünyadaki pastadan hakkımızı almak zorundayız. Meksika bir biberiyle, bir Japon pirinciyle, Venezuela bir kakaosuyla bir mutfak oluşturuyor. Çukurova'nın göbeğindeyiz. Rabbim Çukurova gibi bir güç vermiş elimize. Barak ovası, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman bu bölge dünyanın en önemli merkezi. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor, Gaziantep'e gelince 'Şehr-i Ayıntap'ı Cihan' yani; 'Dünya'nın göz bebeği' diyor. Birlikten rahmet var anlayışıyla kendi gücümüzü birleştirmek gerek" dedi



Toprak ve güneş zenginliği



Şahin, bölgedeki toprak ve güneş zenginliğine de dikkat çekerek, "Dünya bilgi ve teknoloji çağını, akıllı şehirleri, gastrorota, gastrosanat, gastro diplomasiyle gastro ekonomiyi konuşuyor. Dünyanın nereye gittiğini görmemiz gerek. Hedefimiz ise Cumhuriyetin 100'üncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti dünyanın 10'ncu ekonomisi yapmak zorundayız. Partimiz ne olursa olsun, yaşam şeklimiz ne olursa olsun hedefimiz bu. Pasta büyüyecek. O yüzden odalarımızla beraber sanayide yüksek teknolojiye nasıl geçeceğiz, inovasyonu, model fabrikayı nasıl kuracağız buna çalışıyoruz. İlk alanımız toprak. Toprak büyük bir nimet, geleceğin petrolü ve altını. Bu coğrafyadaki güzelliklerden birincisi toprak ikincisi güneştir, bütün bu güzellikler insanın bereketi" şeklinde konuştu



"Bölge insanının ağzı laboratuvar gibi"



Bölge insanına da övgüler dizen Fatma Şahin, "Bölge insanın ağzı bir laboratuvar gibi. Herkes yemeği annesinin yemeğiyle kıyaslıyor. Gastronomi damağı başka bir şey. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda Biz gastronomi yolculuğunda hak ettiğimiz noktada değiliz. Yunanlılar, benim mutfağımdaki her şeye sahip çıkıyor. Hemen coğrafi işaretleri aldık. 'Kreatif şehirler ağına gireceğiz' dedik. Niye girmedik niye yarışın içinde değiliz sorularına yanıt aradık. Şuanda almamız gereken 2 bin coğrafi işaret var, şu anda sayı 400'de. Biz bu işaretleri alarak ekonomiye dönüştürmeliyiz. Dünya, 'Eğer bu şehir, UNESCO'ya girdiyse buraya gidilir' diyor. Onların diliyle konuşmak gerek. UNESCO tecrübesi çok önemli. Artık şehir milliyetçiliği öldü. Bölgesel kalkınma önemli. Gezdiğinizde bir şehre mi gidiyorsunuz? Hemen o bölgeyi dolaşıyorsunuz. Gücümüzü birleştirdiğimizde Asya turistini bu bölgeye getiririz. Bölgede bir mozaik hattı var. Mardin'den başlayan, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay'la devam eden zengin bir hat. Bu hatta, bir arkeoloji rotası mevcut. Dünya'nın en eski yerleşim yerindeyiz. Özellikle para bırakan turist buraya geliyor. 6 ayda kastellerimizle UNESCO'nun listesine girmesini başardık. Dünya'da nerede turizm anlamında faaliyet varsa yerinde gördük. Hedef ülkemiz Japonya. Bugün San Sebastian, New York ne konuşuyorsa bu bölge de Gaziantep'te bu konuşuluyor. Bölgesel kalkınmayı başardığımızda bu ihracat, ekonomi, istihdam demek. Biz bunu yapınca Gaziantep Üniversitesi Gastronomi bölümünün puanı yükseldi. Gençler burada bir istihdam görüyor. Bu işin kaybedeni yok. Bizi birleştiren bu sofra. Başkanlarımızla birlikte asıl hedefimiz, geçmişten gelen gücü nasıl ileriye taşıyacağız olmalı. UNESCO'ya girer girmez Mutfak Sanatları Merkezi'ni açtık. Antep'in birkaç yemeği değil 500 çeşit yemeği var. ve her biri ayrı bir şifa" ifadelerini kullandı.



"Akademi ve halk birleştiremezseniz, yapamazsınız"



Bugün Fransa'nın başkenti Paris 80 milyon turiste ulaştıysa bu bölgenin 150 milyon turisti görmesi gerektiğinin altını çizen başkan Fatma Şahin, "İşte biz nasıl bu noktaya geleceğiz onu göreceğiz. Bizim yeni hedefimiz Akademi Ticaret Odası ile Gastro akademi kuruyoruz. Bu işin sertifikasyonunu öğreneceğiz. Şehri arkanıza alabilirseniz bunu başarırsınız, bize düşen liderlik yapmak, yoldaki taşları kaldırmak. Diğer bir hedefimiz ise Tohum Bankası, Baharat Kütüphanesi. Bu topraklar bunları bize veriyor. Bunlar olmazsa bu lezzetler çıkmaz ortaya. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Şehir ekonomisi artık topraktan başlıyor. Akademiyi ve halkı birleştiremezseniz, bir noktada buluşturamazsanız bu işi başaramazsınız. Artık yükselen değer kültürel miras. En büyük güç bizim bölgemiz. Büyük hazineler var elimizde. Buraya gelen turistle beraber Dünya Barışı geliyor. Basın üzerinden negatif algı oluşturulmak isteniliyor, buna karşı gücümüzü birleştireceğiz. Bu bölgenin yükselen değerini bütün dünyaya tanıtacağız. Yerelden evrensele, gelenekten geleceği Anadolu hazinelerini bütün dünyaya tanıtacağız" dedi. - GAZİANTEP