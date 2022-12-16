Erkek çocuğuna belediye çalışanından gönderilen cinsel organ fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı - Son Dakika
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Erkek çocuğuna belediye çalışanından gönderilen cinsel organ fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı

16.12.2022 17:36

Kırşehir'de bir anne, Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan şahsın oğluna cinsel organının fotoğrafını attığını öne sürerek belediye önünde eylem yaptı. Öfkeli anne, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre; Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan M.Z., 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Durumu fark eden anne Y.D., Kırşehir Belediyesinin önüne giderek yetkililerden çocuğuna cinsel organını atan fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini istedi.

Erkek çocuğuna gönderilen cinsel organın fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı

"ÇİÇEK KOYUP ORGANININ FOTOĞRAFINI ATMIŞ"

Talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren anne Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" diye bağırdı.

Erkek çocuğuna gönderilen cinsel organın fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı

UZUN SÜRE SAKİNLEŞTİRİLEMEDİ

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Erkek çocuğuna gönderilen cinsel organın fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun ailesi belediyenin önündeki eylemin ardından karakola giderek şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli M.Z., ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı.

BELEDİYE DE ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Belediye yetkililerinin de uzun süre belediye önünde bağırarak tepki gösteren anne hakkında 'kamu birimini meşgul etmek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Eh! Ne de olsa ce HAA pe li insancıklar... Bunlar insan haklarına saygılı ve ahlakı erdemleri en üst seviyede aydınlardır.(!) yalnız bir farkla! Erkek cocuğa dahi sapkınlık yapmak terbiyelerinin ve ahlaklı olmalarının bir göstergesi mi acaba? Cevap Yaz 9 18 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek çocuğuna belediye çalışanından gönderilen cinsel organ fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek çocuğuna belediye çalışanından gönderilen cinsel organ fotoğrafını gören anne belediyeyi bastı - Son Dakika
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