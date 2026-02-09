Berke Akçam'dan Olimpiyat Hedefi

BURSALI milli atlet Berke Akçam (23), yıllar önce kendisi gibi 400 metre engelli koşucusu olan annesi eski milli atlet Gülşah Akçam'ın izinden gitti. 2021'de dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan milli atlet, 2023 Avrupa U23 Şampiyonası'nda 2'ncilik elde ederken, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi. Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda da finalde koşan ve 2025'te çeşitli müsabakalarda altın madalya kazanan Akçam, "En büyük hedefim; antrenörüm Abdurrahman Deriş'in yönlendirmesiyle olimpiyatlarda madalya almak" dedi.

Milli atlet Berke Akçam, annesi Gülşah Akçam'ın yönlendirmesiyle spora başladı. Babasını 10 yaşında kaybeden Akçam, annesi sayesinde birçok spor dalıyla tanıştı, katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Yıllar önce kendisi gibi 400 metre engelli koşucusu olan annesi Gülşah Akçam'ın izinden giderek atletizme yönelen Akçam, önemli başarılara imza attı. 2021'de dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan milli atlet, 2023 Avrupa U23 Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Akçam, aynı yıl Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda da finalde koştu. Akçam, 2025'te katıldığı Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda ve İslam Oyunları'nda altın madalya kazandı.

'YARIŞLAR BENİ CEZBETTİ'

Çocukluğunda kaykay kayarken yaşadığı ufak bir kazanın ardından annesi tarafından tedbir amaçlı spora yönlendirildiğini belirten Akçam, "Kendimi bildim bileli sporun içindeyim. Çok fazla spor branşıyla uğraştım ve en sonunda atletizmde karar kıldım. Spora başlama hikayem biraz trajikomik. Küçükken yaramaz bir çocuktum. Annem, kaykay yaparken düştüğümü gördü. Ondan sonra beni kendi yanında spora getirmeye başladı. Başlarda gelmek istemiyordum ama Bursa içinde yaptığım dereceler ve il dışına çıktığım yarışlar beni cezbetti" dedi.

'BEN ONUNLA, O DA BENİMLE GURUR DUYUYOR'

Küçük yaşta kaybettiği babasının da atlet olduğunu ve annesinin de yıllar önce kendisi gibi 400 metre engelli koşucusu milli atlet olduğunu belirten Akçam, "Anne ve baba tarafında genetik olarak spor var. İkisi de beden eğitimi öğretmeni, atletizmle uğraşmış insanlar. Annem 400 metre engelciydi, babam da aynı şekilde. Annem daha sonra okula yöneldi, beden eğitimi öğretmenliği okudu ve kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı. Annemin sporcu olması, spora destek veren ve sporcu halinden anlayan biri olmasını sağladı. Hem beni spora teşvik etti hem de yaptığım dereceleri doğru şekilde yorumladı. Ben onunla gurur duyuyorum, o da benimle gurur duyuyor" diye konuştu.

'HER SPORCUNUN HAYALİ, OLİMPİYATA KATILMAKTIR'

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde eğitimine devam eden Berke Akçam, en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirterek, "İlk kez yurt dışına milli sporcu olarak çıktığımda 'Gelişiyorum' dedim. Avrupa'daki ilk yarışım ardından aldığım madalyalar ve dünya madalyası ile birlikte hedefler büyüdü. Her sporcunun hayali, olimpiyata katılmaktır. Ben bunu Paris 2024'te yarı finale çıkarak başardım. Şimdi en büyük hedefim; antrenörüm Abdurrahman Deriş'in yönlendirmesiyle olimpiyatlarda madalya almak" dedi.

'HEM ANNE HEM BABA OLDU'

Annesinin yarışlarını heyecanından dolayı izleyemediğini aktaran Akçam, "Yarış biter bitmez beni arıyor, genelde ağlıyor oluyor. Annem benim için hem anne hem baba oldu. Çok güçlü bir kadın. Spora onunla başladım ama daha sonra kendi yolumu çizdim" diye konuştu. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyleyen milli atlet, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptıklarını dile getirdi.

'BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ'

Eski milli atlet Gülşah Akçam, oğlunun atletizmi, elde ettiği başarıların ardından sevmeye başladığını belirtti. Hem kendinin hem de eşinin sporcu olmasının da oğlunun spora yatkınlığı açısından avantaj sağladığını ifade eden Gülşah Akçam, "Başarı başarıyı tetikledi ve başardıkça sevmeye başladı ve devam etti. Hem ben hem babası eski atletizmcileriz. Genlerden geçtiğini biliyorduk ama illa atletizm olsun diye düşünmemiştim. Ben de 400 metre engelciydim. Türkiye şampiyonluklarım ve milli takım geçmişim var. Ama Berke benden daha ileri gitti ve boynuz kulağı geçti. Kendi sporcularımı izleyebiliyorum ama Berke'yi izleyemiyorum. Çünkü çok heyecanlanıyorum. Yarış bittikten sonra sonucunu öğreniyorum" dedi. Oğlunun başarısından en çok etkilendiği yarışı da anlatan eski milli atlet, "Bir müsabaka sonrası Berke beni aradı ve 2'nci olduğunu söyledi. Hem o hem de ben çok üzüldüm. 10 dakika sonra tekrar aradı ve birincinin diskalifiye olduğunu, şampiyon olduğunu söyledi. O an çok mutlu olmuştum. Hiç unutamadığım bir andır" diye konuştu.

'ÇOK FARKLI BİR DUYGU'

Kendi katıldığı yarışlardan çok oğlunun katıldığı yarışlarda heyecanlandığını ifade eden Akçam, "Oğlumun her yarışta Türk bayrağını gururla taşımasını izlemek çok farklı bir duygu. Olimpiyatlarda madalya almasını görmek, en büyük isteğim" dedi.

Haber: Barış YILMAZ-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,