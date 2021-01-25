Beşiktaş, Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor - Son Dakika

Beşiktaş, Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor

25.01.2021 13:17
Beşiktaş, Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam ediyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'daki Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde en uzun süreli galibiyet serisine imza attı.

Vodafone Park'taki son 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.

Kötü başlangıcın ardından gelen seri

Vodafone Park'taki ilk üç maçta kötü sonuç alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra uzun bir seriye imza attı.

Dolmabahçe'de sezonun ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi ön eleme maçında Rio Ave karşısında da aynı sonucu almaktan kurtulamadı. Beşiktaş, evindeki üçüncü maçında ise Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Vodafone Park'taki ilk 3 maçı bir beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra rakiplerine evinde beraberlik şansı dahi vermedi.

Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek Vodafone Park'ta bu sezonki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, daha sonra ligde Medipol Başakşehir'i 3-2 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu seriyi ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve Çaykur Rizespor (6-0) galibiyetleriyle sürdürdü.

Kupada Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta bu sefer 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 üstünlük kurdu.

Daha önceki galibiyet serisi 8 maçtı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlardaki maçlara bakıldığında daha önce 2 kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu serilere teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde imza attı.

2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek seriye başlayan Beşiktaş, ligde Galatasaray'ı 3-0 ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti. Osmanlıspor'u kupada bu sefer 4-1 yenerek serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1, kupada Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikten sonra ligde Kardemir Karabükspor'a 5-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak bu serinin sonlanmasına engel olamadı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını kapsayan bir periyotta olmak üzere Vodafone Park'ta bir kez daha 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de evindeki Aytemiz Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0), Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını kazandıktan sonra, 2018-2019'un ilk 3 iç saha mücadelesinde Avrupa kupalarında B36 Torshavn'a 6-0 ve LASK'a 1-0 üstünlük kurdu. Ligde Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın 8 maçlık galibiyet serisi, Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.

Vodafone Park'taki lig maçlarında ise üst üste 12 galibiyeti var

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde Vodafone Park'taki lig maçlarında en uzun galibiyet serisine imza atmak için 5 maça ihtiyacı bulunuyor.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 sezonundaki son 11 iç saha maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da ev sahibi olduğu ilk maçı da galibiyetle tamamlayarak ligde 12 maçlık bir seri yakalamıştı.

Ligdeki son 8 iç saha maçında rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa, bu rekoru da geliştirmiş olacak.

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor - Son Dakika Spor


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