Beyaz'la Joker: Nefes Kesen Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Beyaz'la Joker: Nefes Kesen Anlar

Beyaz\'la Joker: Nefes Kesen Anlar
10.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bölümde 3 milyonluk ödül için yarışmacılar zor sorularla mücadele edecek. 11 Ocak'ta Kanal D'de.

BEYAZIT Öztürk'ün enerjik sunumuyla ekrana gelen 'Beyaz'la Joker', yeni bölümüyle izleyicilere yine keyifli ve tempolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Eğlenceyle bilgiyi ustalıkla harmanlayan yarışma, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle ekran başındakilere unutulmaz bir seyir keyfi sunacak.

3 MİLYONLUK SORU NEFES KESTİRECEK

Yeni bölümde yarışmacılardan felsefe öğretmeni İbrahim Doğan, adım adım ilerleyerek 3 milyonluk büyük ödüle ulaşmaya çok yaklaşacak. Doğan'ın final sorusunda zamanla yarışacağı anlarda nefesler tutulacak.

SEREN HANIM HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Diğer yarışmacı Seren Hanım, yarışmanın başından itibaren sergilediği sakin ve kararlı performansla son soruya kadar ilerlemeyi başaracak. 3 milyonluk büyük ödüle son ana dek tutunarak herkesi şaşırtan Seren Hanım, beklenmedik bir performansa imza atacak.

BEYAZ'IN ENERJİSİ TEMPOYU YÜKSELTİYOR

Beyazıt Öztürk'ün samimiyeti ve yüksek enerjisiyle hızlanan yarışma temposu, kahkaha dolu anlarla birleşerek izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Sürpriz detaylarla dolu sorular ve eğlenceli cevaplar, programı baştan sona akılda kalıcı kılacak.

'Beyaz'la Joker', yeni bölümüyle 11 Ocak Pazar saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: DHA

Televizyon, Magazin, Kanal D, Kültür, Joker, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz'la Joker: Nefes Kesen Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Anlaşma yakın Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:08:26. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz'la Joker: Nefes Kesen Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.