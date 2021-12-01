Bilim Kurulu Üyesi Şener: Afrika aşılanmadan dünyada pandeminin biteceğini düşünmek hayal - Son Dakika

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı adaletsizliği ve aşıya ulaşamamanın etkili olduğu Güney Afrika, Hindistan ya da Brezilya gibi ülkelerde yeni varyantların ortaya çıkmasının bir tesadüf olmadığını belirterek, " Yüzde 95'i aşılanmamış ülkelerde bu varyantların ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Afrika aşılanmadan pandeminin dünya genelinde biteceğini düşünmek bence bir hayal" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Son olarak Bakan Koca Omicron varyantının Türkiye'de görülmediğini Delta varyantın daha yoğun olduğunu söyledi.