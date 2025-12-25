Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
25.12.2025 06:06
Adana'da 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İbrahim Kiracı'nın çocuklarını öldürdükten sonra ev sahibinin yanına giderek durumu anlattığı ve polisi aramasını istediği, eve döndüğünde ise kendini öldürdüğü öğrenildi.

Adana'da İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DEPREM SONRASI ADANA'YA YERLEŞMİŞLER

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

