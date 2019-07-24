Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 -1,83 -17,44 Acıpayam Selüloz 3,84 -1,03 20,20 Adana Çimento (A) 6,64 -0,15 9,75 Adana Çimento (B) 4,63 0,00 12,65 Adana Çimento (C) 1,14 -0,87 -19,15 Adel Kalemcilik 10,91 2,25 -0,82 Adese Alışveriş Ticaret 0,94 1,08 -59,83 Afyon Çimento 4,10 0,49 -10,68 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 7,66 -0,52 30,16 Akçansa 6,87 1,03 5,01 Akdenız Güvenlık Hız. 1,40 -1,41 -30,35 Akfen GMYO 1,56 -1,89 -5,45 Akın Tekstil 8,62 -0,58 -4,91 Akiş GMYO 2,27 2,71 -0,39 Akmerkez GMYO 19,21 -1,13 24,51 Aksa 9,16 0,22 38,07 Aksa Enerji 2,46 -0,40 -8,21 Aksigorta 4,49 -1,10 43,02 Aksu Enerji 8,60 -0,23 11,40 Alarko Carrıer 35,86 0,34 -8,89 Alarko GMYO 41,86 -0,90 -0,86 Alarko Holding 3,28 1,55 68,18 Albaraka Türk 1,21 0,83 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 6,84 -0,29 18,75 Alkim Kağıt 3,72 -0,27 3,50 Alkim Kimya 27,88 -0,29 29,43 Altınyağ 0,40 0,00 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,86 -0,69 -7,78 Anadolu Cam 2,87 1,41 11,90 Anadolu Efes 21,20 3,62 5,61 Anadolu Grubu Holding 11,45 -1,12 12,98 Anadolu Hayat Emek. 5,04 0,00 -11,49 Anadolu Isuzu 7,62 -4,39 23,30 Anadolu Sigorta 4,24 -0,24 8,01 Anel Elektrik 1,80 0,00 11,11 Arçelik 20,82 2,46 31,86 Arena Bilgisayar 3,82 0,00 -13,38 Armada Bilgisayar 9,84 -1,40 5,92 Arsan Tekstil 1,94 -0,51 19,75 Artı Yatırım Holding 0,89 1,14 2,30 Aselsan 18,50 1,04 -22,96 Aslan Çimento 25,04 -0,48 -11,08 Ata GMYO 3,92 0,26 -2,24 Atakule GMYO 1,13 -0,88 -14,12 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,81 -1,22 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,67 -0,80 17,18 Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 1,71 10,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.272,20 0,01 2,08 Avrupa Yatırım Holding 1,84 -1,60 -24,28 Ayen Enerji 2,36 -2,07 0,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 -1,16 23,61 Aygaz 10,15 3,36 2,07 Bagfaş 6,88 -1,43 42,74 Bak Ambalaj 5,33 -2,02 13,21 Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,51 -0,66 20,32 Banvit 15,85 -1,61 46,90 Baştaş Başkent Çimento 1,78 0,00 -11,88 Batı Çimento 2,46 0,00 2,07 Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68 Bera Holding 1,80 -1,10 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,62 -0,61 -10,50 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -8,64 Beyaz Filo 3,09 -1,90 13,19 Bilici Yatırım 2,01 -1,47 58,95 Bim Mağazalar 47,40 2,16 10,65 Birko Mensucat 0,25 0,00 -16,67 Birlik Mensucat 0,72 -1,37 -38,46 Bizim Mağazaları 7,46 5,52 9,71 Bolu Çimento 2,53 -0,39 -26,24 Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25 Borusan Mannesmann 8,47 0,00 20,84 Borusan Yat. Paz. 37,36 -0,48 3,12 Bosch Fren Sistemleri 163,00 0,80 6,69 Bossa 4,20 0,24 -0,10 Boyner Perakende Yat. 7,98 0,38 102,54 Brisa 5,92 0,85 -6,48 Burçelik 3,60 -4,00 12,15 Burçelik Vana 1,82 7,69 22,97 Bursa Çimento 4,48 1,59 1,82 Carrefoursa 3,19 -1,54 -8,33 Ceo Event Medya 5,83 -0,68 Coca Cola İçecek 33,56 -0,71 13,51 Cosmos Yat. Holding 1,04 1,96 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,21 -1,63 16,35 Çelebi 93,95 3,02 61,02 Çelik Halat 4,04 -0,98 -25,23 Çemaş Döküm 0,71 -1,39 -6,58 Çemtaş 6,00 -0,66 0,61 Çimbeton 27,20 0,74 -4,90 Çimentaş 17,80 0,34 40,16 Çimsa 6,58 0,46 -12,85 Çuhadaroğlu Metal 1,97 0,00 10,67 Dagi Giyim 1,42 0,71 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,36 1,49 34,65 Dardanel 0,91 1,11 -17,27 Datagate Bilgisayar 6,15 -1,91 43,69 Demısaş Döküm 2,73 -0,73 18,82 Denge Holding 1,52 -2,56 31,03 Deniz GMYO 3,14 0,00 3,29 Denizbank 20,98 0,87 9,84 Denizli Cam 9,80 0,10 -14,93 Derimod 14,00 -3,65 61,48 Derlüks Deri 2,13 3,40 Desa Deri 2,44 -0,81 41,04 Despec Bilgisayar 2,92 -1,02 6,90 Deva Holding 5,86 0,00 78,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -5,13 Ditaş Doğan 5,30 -0,19 3,54 DO-CO 539,60 1,12 13,86 Doğan Burda 2,98 -1,32 -1,00 Doğan Holding 1,18 0,00 26,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,00 -18,85 Doğusan 1,45 -2,03 -33,01 Doğuş GMYO 2,29 1,33 8,53 Doğuş Otomotiv 5,15 -1,15 18,66 Döktaş Dökümcülük 22,96 -0,09 181,72 Duran Doğan Basım 7,18 3,01 40,78 Dyo Boya 3,04 -0,65 4,83 Eczacıbaşı İlaç 2,42 0,00 -0,23 Eczacıbaşı Yatırım 6,14 -0,49 -4,10 Edip Gayrimenkul 0,73 -1,35 -5,19 Ege Endüstri 546,00 -1,07 75,48 Ege Gübre 27,26 -0,22 31,78 Ege Profil 9,04 -0,33 4,70 Ege Seramik 2,89 -0,34 -2,40 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,50 -8,33 43,23 Ekiz Kimya 0,31 0,00 -6,06 Emek Elektrik 0,84 -2,33 -14,29 Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,28 0,00 -12,13 Enerjisa Enerji 6,25 -0,64 32,74 Enka İnşaat 5,80 0,17 30,51 Erbosan 14,75 0,07 -2,99 Ereğli Demir Çelik 7,73 0,78 26,68 Ersu Gıda 0,99 -1,00 7,61 Escort Teknoloji 0,71 -1,39 -6,58 Etiler Gıda 2,21 5,74 3,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 1,02 39,44 Euro Trend Yat. Ort. 0,71 0,00 10,94 Euro Yat. Ort. 0,73 4,29 15,87 Euro Yatırım Holding 2,25 -1,75 309,09 Fenerbahçe Futbol 7,50 -0,66 8,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -1,02 9,77 F-M İzmit Piston 15,63 -0,38 1,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,32 -3,77 115,72 Ford Otosan 63,50 1,60 33,66 Formet Çelik Kapı 4,32 -1,82 240,16 Frigo Pak Gıda 4,70 4,44 176,47 Galatasaray Sportif 1,46 0,69 17,74 Garanti Bankası 9,90 0,71 24,37 Garanti Faktoring 2,68 1,13 35,35 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,34 Gedik Y. Men. Değ. 3,65 1,96 19,54 Gedik Yatırım Holding 3,04 3,05 29,36 Gediz Ambalaj 5,34 0,19 32,04 Gentaş 1,38 0,00 0,54 Gersan Elektrik 2,36 7,76 -3,29 Global Men. Değ. 0,80 14,29 70,21 Global Yat. Holding 3,11 0,00 4,01 Good-Year 2,58 -0,39 -22,25 Göltaş Çimento 11,14 -0,71 -10,38 Gözde Girişim 2,81 -0,71 5,24 GSD Denizcilik 1,51 0,67 31,30 GSD Holding 0,83 0,00 3,75 Gübre Fabrik. 3,01 -1,63 1,69 Güler Yat. Holding 1,35 2,27 26,17 Güneş Sigorta 1,07 -0,93 -23,69 Halk GMYO 0,87 0,00 35,24 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 3,93 -1,26 13,97 Hedef Girişim 1,50 1,35 29,31 Hektaş 13,12 -1,50 41,53 HUB Girişim 2,89 -1,37 53,72 Hürriyet Gzt. 0,75 0,00 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,53 -0,28 -28,40 İdealist Danışmanlık 8,43 2,18 -21,94 İdealist GMYO 2,65 19,91 62,58 İhlas Ev Aletleri 1,19 -5,56 264,33 İhlas Gayrimenkul 0,95 5,56 1,11 İhlas Gazetecilik 1,83 -1,08 200,00 İhlas Holding 0,47 9,30 46,87 İhlas Yayın Holding 0,58 3,57 75,76 İndeks Bilgisayar 7,52 -0,27 35,04 Info Yatırım 3,37 0,60 227,18 İntema 6,75 -1,03 12,56 İpek Doğal Enerji 4,93 0,20 -8,19 İskenderun Demir Çelik 6,85 1,18 46,10

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)