Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,23
|-5,11
|19,89
|Acıpayam Selüloz
|7,69
|-4,11
|20,72
|Adana Çimento (A)
|9,55
|-0,31
|-1,65
|Adana Çimento (B)
|7,00
|0,14
|-1,82
|Adana Çimento (C)
|2,22
|-3,06
|-0,45
|Adel Kalemcilik
|15,84
|-2,82
|0,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,28
|-6,56
|18,75
|Afyon Çimento
|7,41
|-10,18
|17,99
|Ak Enerji
|1,22
|-1,61
|11,93
|Akbank
|8,46
|2,17
|4,32
|Akçansa
|10,43
|-1,79
|3,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,14
|-3,17
|1,42
|Akfen GMYO
|4,02
|-5,63
|-0,74
|Akın Tekstil
|15,61
|-3,04
|13,20
|Akiş GMYO
|4,11
|-4,86
|1,73
|Akmerkez GMYO
|25,70
|-0,70
|8,53
|Aksa
|13,97
|-1,27
|1,97
|Aksa Enerji
|4,08
|-0,73
|7,37
|Aksigorta
|6,84
|2,86
|12,32
|Aksu Enerji
|12,27
|-3,99
|-17,48
|Alarko Carrıer
|66,10
|4,67
|10,17
|Alarko GMYO
|87,70
|-2,56
|-4,47
|Alarko Holding
|6,11
|-0,81
|2,69
|Albaraka Türk
|1,69
|-1,74
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,06
|-0,46
|25,08
|Alkim Kağıt
|6,89
|1,62
|23,48
|Alkim Kimya
|44,16
|-1,47
|15,24
|Altınyağ
|0,57
|-1,72
|39,02
|Altınyunus Çeşme
|9,16
|-2,55
|-8,31
|Anadolu Cam
|4,56
|-0,22
|4,59
|Anadolu Efes
|24,72
|-0,32
|7,11
|Anadolu Grubu Holding
|19,96
|1,32
|13,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,18
|0,00
|4,97
|Anadolu Isuzu
|11,88
|-1,33
|-2,38
|Anadolu Sigorta
|4,96
|-0,20
|12,73
|Anel Elektrik
|3,39
|1,19
|5,61
|Arçelik
|21,28
|0,09
|2,11
|Arena Bilgisayar
|9,60
|-6,34
|27,49
|Armada Bilgisayar
|21,68
|-14,98
|32,28
|Arsan Tekstil
|4,36
|0,23
|21,79
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|-2,02
|19,75
|Aselsan
|23,66
|1,63
|12,99
|Aslan Çimento
|40,80
|-5,82
|2,10
|Ata GMYO
|4,05
|1,76
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,13
|-0,47
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,03
|1,98
|3,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-4,24
|9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,05
|-0,21
|0,79
|Avrasya GMYO
|1,86
|-2,62
|23,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|-2,55
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,60
|0,01
|2,39
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|1,95
|Ayen Enerji
|4,12
|-2,37
|18,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,90
|-5,54
|32,42
|Aygaz
|13,28
|-0,67
|3,43
|Bagfaş
|19,42
|0,36
|15,46
|Bak Ambalaj
|7,35
|-3,42
|0,00
|Balatacılar Balatacılık
|1,77
|-9,69
|42,74
|Bantaş Ambalaj
|3,33
|-0,60
|32,14
|Banvit
|18,90
|-0,21
|1,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,05
|-1,61
|17,76
|Batı Çimento
|3,80
|-3,06
|14,80
|Batısöke Çimento
|1,48
|-2,63
|12,98
|Bera Holding
|4,34
|-4,19
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|3,50
|5,42
|27,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|-1,19
|1,63
|Beyaz Filo
|4,18
|10,00
|32,28
|Bilici Yatırım
|5,67
|-0,35
|29,75
|Bim Mağazalar
|49,74
|-0,08
|6,60
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,43
|-4,03
|25,44
|Bizim Mağazaları
|11,15
|-3,46
|-0,18
|Bolu Çimento
|4,64
|-2,11
|-1,28
|Bomonti Elektrik
|1,40
|-6,04
|9,37
|Borusan Mannesmann
|12,81
|-2,36
|11,88
|Borusan Yat. Paz.
|70,35
|-2,63
|13,74
|Bosch Fren Sistemleri
|299,00
|-3,55
|3,14
|Bossa
|8,50
|-4,39
|5,46
|Brisa
|9,52
|4,39
|0,11
|Burçelik
|7,89
|-9,73
|35,80
|Burçelik Vana
|14,45
|-15,00
|48,82
|Bursa Çimento
|6,58
|-2,66
|5,62
|Carrefoursa
|6,67
|-12,01
|41,61
|Ceo Event Medya
|7,14
|-1,38
|-13,35
|Coca Cola İçecek
|45,26
|1,57
|16,95
|Cosmos Yat. Holding
|2,63
|-4,36
|28,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|-0,41
|-16,67
|Çelebi
|100,10
|-2,25
|-1,96
|Çelik Halat
|8,21
|-0,61
|26,31
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-2,67
|Çemtaş
|8,21
|-1,32
|-0,85
|Çimbeton
|48,60
|-2,99
|17,79
|Çimentaş
|17,22
|-6,92
|14,80
|Çimsa
|9,79
|-4,49
|7,82
|Çuhadaroğlu Metal
|3,52
|-2,49
|10,34
|Dagi Giyim
|2,93
|-0,34
|17,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,00
|-2,44
|76,99
|Dardanel
|5,96
|-9,97
|57,26
|Datagate Bilgisayar
|9,38
|-4,29
|20,10
|Demısaş Döküm
|4,02
|-0,25
|15,52
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|0,73
|Deniz GMYO
|5,54
|-4,32
|9,70
|Denizli Cam
|9,50
|-1,14
|13,91
|Derimod
|9,64
|-2,92
|35,01
|Derlüks Deri
|3,90
|-1,27
|-4,41
|Desa Deri
|4,62
|-15,85
|1,76
|Despec Bilgisayar
|5,70
|-9,24
|34,43
|Deva Holding
|10,93
|0,92
|21,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-3,85
|Ditaş Doğan
|9,41
|-0,11
|-1,57
|DO-CO
|589,30
|-0,96
|4,49
|Doğan Burda
|6,42
|0,16
|5,77
|Doğan Holding
|2,02
|-0,98
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-3,23
|27,27
|Doğusan
|2,54
|-5,93
|22,12
|Doğuş GMYO
|6,10
|-3,63
|34,66
|Doğuş Otomotiv
|12,28
|0,99
|28,99
|Döktaş Dökümcülük
|67,50
|2,43
|25,12
|Duran Doğan Basım
|20,62
|2,79
|46,87
|Dyo Boya
|6,46
|-1,37
|31,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|-0,72
|11,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,97
|-2,05
|8,51
|Edip Gayrimenkul
|1,76
|-2,22
|26,62
|Ege Endüstri
|656,00
|-1,01
|13,01
|Ege Gübre
|54,40
|-0,18
|9,24
|Ege Profil
|13,95
|-4,78
|16,54
|Ege Seramik
|4,92
|-3,72
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,47
|0,00
|46,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,76
|4,11
|94,87
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,50
|2,04
|150,00
|Egeplast
|16,27
|-3,44
|30,16
|Ekiz Kimya
|1,45
|2,84
|137,70
|Emek Elektrik
|1,88
|-3,59
|18,24
|Eminiş Ambalaj
|1,70
|0,00
|11,84
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-0,60
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,05
|-1,11
|8,93
|Enka İnşaat
|6,66
|0,00
|3,74
|Erbosan
|25,50
|-1,62
|2,08
|Ereğli Demir Çelik
|9,41
|-0,63
|4,09
|Ersu Gıda
|3,15
|-14,86
|52,17
|Escort Teknoloji
|2,57
|6,20
|84,89
|Etiler Gıda
|2,35
|0,00
|-4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|-5,58
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|-3,45
|12,00
|Euro Yat. Ort.
|1,33
|0,76
|12,71
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-1,91
|2,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,81
|-1,70
|16,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,73
|-3,86
|3,50
|F-M İzmit Piston
|57,00
|-3,88
|14,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,08
|-7,06
|18,08
|Ford Otosan
|75,35
|-1,12
|6,35
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|-7,14
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,04
|-0,91
|-7,10
|Galatasaray Sportif
|2,30
|-1,29
|13,30
|Garanti Bankası
|12,10
|2,11
|8,62
|Garanti Faktoring
|5,36
|-1,83
|38,50
|Garanti Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|52,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,53
|-0,73
|70,18
|Gedik Yatırım Holding
|17,34
|-15,00
|125,49
|Gediz Ambalaj
|8,83
|-5,76
|30,62
|Gentaş
|2,45
|-0,81
|11,87
|Gersan Elektrik
|3,48
|-0,57
|9,09
|Global Men. Değ.
|2,05
|0,00
|9,04
|Global Yat. Holding
|4,73
|-2,27
|-2,87
|Good-Year
|4,87
|3,84
|20,25
|Göltaş Çimento
|18,47
|-2,79
|3,82
|Gözde Girişim
|4,93
|-2,76
|-4,09
|GSD Denizcilik
|3,29
|-4,64
|28,52
|GSD Holding
|1,57
|-3,09
|5,37
|Gübre Fabrik.
|10,29
|0,49
|13,83
|Güler Yat. Holding
|2,06
|-8,85
|1,48
|Güneş Sigorta
|2,57
|-1,91
|17,89
|Halk GMYO
|1,49
|-1,97
|22,13
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|8,14
|-1,33
|18,49
|Hedef Girişim
|2,67
|-4,30
|2,30
|Hektaş
|10,20
|-0,97
|27,18
|HUB Girişim
|25,68
|-20,00
|85,01
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,00
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|-2,24
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-0,92
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,35
|-2,05
|9,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,94
|3,52
|-6,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-0,87
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|0,67
|-34,21
|İhlas Holding
|0,86
|-1,15
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-1,96
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|12,94
|0,00
|33,40
|Info Yatırım
|7,50
|2,18
|-15,73
|İntema
|10,94
|-2,32
|18,14
|İpek Doğal Enerji
|9,89
|1,33
|28,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|-2,05
|-4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)