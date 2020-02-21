Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yılbaşına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|1,88
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|7,13
|7,22
|11,93
|Adana Çimento (A)
|9,52
|1,82
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|6,83
|1,34
|-4,21
|Adana Çimento (C)
|1,96
|2,62
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|14,40
|0,63
|-8,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|3,42
|5,72
|Afyon Çimento
|6,78
|2,73
|7,96
|Ak Enerji
|1,08
|3,85
|-0,92
|Akbank
|7,69
|0,92
|-5,18
|Akçansa
|10,02
|4,81
|-0,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|2,55
|-4,74
|Akfen GMYO
|3,70
|3,35
|-8,64
|Akın Tekstil
|14,27
|1,21
|3,48
|Akiş GMYO
|4,08
|2,51
|0,99
|Akmerkez GMYO
|28,16
|1,37
|18,92
|Aksa
|7,63
|5,24
|-2,54
|Aksa Enerji
|3,74
|2,47
|-1,58
|Aksigorta
|6,56
|1,86
|7,72
|Aksu Enerji
|11,79
|1,90
|-20,71
|Alarko Carrıer
|55,80
|1,64
|-7,00
|Alarko GMYO
|87,45
|4,17
|-4,74
|Alarko Holding
|6,10
|3,74
|2,52
|Albaraka Türk
|1,54
|0,00
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,00
|6,44
|74,42
|Alkim Kağıt
|6,40
|2,40
|14,70
|Alkim Kimya
|46,26
|2,30
|20,72
|Altınyağ
|0,66
|1,54
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|11,80
|5,36
|18,12
|Anadolu Cam
|4,03
|3,60
|-7,57
|Anadolu Efes
|24,36
|2,27
|5,55
|Anadolu Grubu Holding
|17,25
|0,82
|-1,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,55
|0,80
|10,38
|Anadolu Isuzu
|11,04
|0,82
|-9,29
|Anadolu Sigorta
|4,95
|2,27
|12,50
|Anel Elektrik
|3,04
|3,75
|-5,30
|Arçelik
|19,81
|1,02
|-4,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,81
|12,28
|Arena Bilgisayar
|10,75
|4,47
|42,76
|Armada Bilgisayar
|20,26
|4,27
|23,61
|Arsan Tekstil
|4,64
|2,65
|29,61
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|7,87
|18,52
|Aselsan
|28,84
|1,69
|37,73
|Aslan Çimento
|35,26
|3,22
|-11,76
|Ata GMYO
|3,81
|1,87
|-15,89
|Atakule GMYO
|1,96
|3,16
|2,08
|Atlantis Yatırım Holding
|1,34
|2,29
|34,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,58
|0,00
|4,59
|Avrasya GMYO
|1,84
|2,22
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|1,08
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,20
|0,01
|2,51
|Avrupa Yatırım Holding
|1,50
|2,74
|-2,60
|Ayen Enerji
|3,52
|1,73
|1,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,76
|-0,36
|26,03
|Aygaz
|12,71
|1,68
|-1,01
|Bagfaş
|16,97
|2,72
|0,89
|Bak Ambalaj
|6,87
|5,69
|-6,53
|Balatacılar Balatacılık
|1,88
|9,30
|51,61
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|1,32
|21,83
|Banvit
|19,80
|0,76
|6,62
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|0,29
|34,36
|Batı Çimento
|3,46
|1,47
|4,53
|Batısöke Çimento
|1,44
|2,13
|9,92
|Bera Holding
|3,77
|3,29
|-2,08
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|2,43
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|-1,01
|20,41
|Beyaz Filo
|3,68
|2,22
|16,46
|Bilici Yatırım
|7,25
|2,69
|65,90
|Bim Mağazalar
|48,48
|0,66
|3,90
|Birko Mensucat
|0,37
|2,78
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,37
|3,01
|20,18
|Bizim Mağazaları
|9,25
|-0,11
|-17,19
|Bolu Çimento
|4,36
|2,59
|-7,23
|Bomonti Elektrik
|1,39
|1,46
|8,59
|Borusan Mannesmann
|11,17
|2,20
|-2,45
|Borusan Yat. Paz.
|60,75
|1,33
|-1,78
|Bosch Fren Sistemleri
|268,20
|3,15
|-7,49
|Bossa
|9,87
|4,56
|22,46
|Brisa
|9,54
|3,36
|0,32
|Burçelik
|6,38
|0,95
|9,81
|Burçelik Vana
|14,79
|-3,96
|52,32
|Bursa Çimento
|3,95
|1,28
|-1,33
|Carrefoursa
|6,46
|2,38
|37,15
|Ceo Event Medya
|6,97
|1,75
|-15,41
|Coca Cola İçecek
|45,28
|-5,15
|17,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|7,14
|17,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,49
|1,63
|-13,54
|Çelebi
|89,55
|-0,33
|-12,29
|Çelik Halat
|9,38
|3,99
|44,31
|Çemaş Döküm
|1,26
|2,44
|0,52
|Çemtaş
|7,29
|2,53
|-11,96
|Çimbeton
|40,14
|0,00
|-2,71
|Çimentaş
|14,30
|0,28
|-4,67
|Çimsa
|9,51
|4,16
|4,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,35
|1,82
|5,02
|Dagi Giyim
|3,04
|2,36
|21,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|4,32
|38,94
|Dardanel
|5,51
|9,11
|45,38
|Datagate Bilgisayar
|8,33
|3,09
|6,66
|Demısaş Döküm
|3,85
|1,05
|10,63
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,96
|2,48
|-1,78
|Denizli Cam
|8,05
|3,74
|-3,48
|Derimod
|8,43
|4,46
|18,07
|Derlüks Deri
|3,53
|1,73
|-13,48
|Desa Deri
|5,55
|9,25
|22,25
|Despec Bilgisayar
|5,20
|5,91
|22,64
|Deva Holding
|10,73
|1,04
|19,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|12,29
|5,40
|28,56
|DO-CO
|620,00
|0,08
|9,93
|Doğan Burda
|4,84
|2,98
|-20,26
|Doğan Holding
|1,98
|2,06
|7,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,14
|2,39
|29,70
|Doğusan
|2,30
|1,32
|10,58
|Doğuş GMYO
|6,28
|10,37
|38,63
|Doğuş Otomotiv
|11,09
|5,92
|16,49
|Döktaş Dökümcülük
|42,38
|3,97
|-21,45
|Duran Doğan Basım
|18,11
|1,17
|28,99
|Dyo Boya
|5,48
|3,01
|11,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,10
|1,74
|10,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,53
|2,87
|23,94
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|3,21
|61,87
|Ege Endüstri
|702,10
|3,31
|20,95
|Ege Gübre
|49,40
|0,73
|-0,80
|Ege Profil
|13,90
|-0,71
|16,12
|Ege Seramik
|4,99
|0,20
|34,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|5,71
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,58
|-1,69
|48,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|8,57
|90,00
|Egeplast
|13,79
|-3,23
|10,32
|Ekiz Kimya
|1,05
|0,00
|72,13
|Emek Elektrik
|1,95
|0,52
|22,64
|Eminiş Ambalaj
|2,16
|0,00
|42,11
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|0,65
|5,48
|Enerjisa Enerji
|8,24
|1,35
|11,50
|Enka İnşaat
|6,63
|1,38
|3,27
|Erbosan
|22,02
|2,32
|-11,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,96
|1,82
|-0,88
|Ersu Gıda
|3,17
|6,38
|53,14
|Escort Teknoloji
|3,12
|14,71
|124,46
|Etiler Gıda
|2,06
|-1,90
|-15,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,67
|0,60
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|4,72
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|2,65
|3,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,10
|-0,92
|11,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,36
|1,40
|-4,60
|F-M İzmit Piston
|48,80
|9,22
|-2,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,15
|6,96
|5,98
|Ford Otosan
|79,35
|0,70
|12,00
|Formet Çelik Kapı
|2,24
|1,82
|-25,33
|Frigo Pak Gıda
|11,36
|6,27
|-12,35
|Galatasaray Sportif
|3,00
|-3,85
|47,78
|Garanti Bankası
|11,09
|0,54
|-0,45
|Garanti Faktoring
|4,33
|1,88
|11,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,70
|1,19
|57,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,81
|1,83
|128,75
|Gedik Yatırım Holding
|26,90
|14,08
|249,80
|Gediz Ambalaj
|7,76
|0,78
|14,79
|Gentaş
|2,54
|1,20
|15,98
|Gersan Elektrik
|3,43
|0,59
|7,52
|Global Men. Değ.
|2,54
|6,28
|35,11
|Global Yat. Holding
|4,31
|1,17
|-11,50
|Good-Year
|4,65
|2,88
|14,81
|Göltaş Çimento
|15,92
|2,45
|-10,51
|Gözde Girişim
|4,17
|0,48
|-18,87
|GSD Denizcilik
|2,71
|1,88
|5,86
|GSD Holding
|1,60
|1,91
|7,38
|Gübre Fabrik.
|18,30
|5,17
|102,43
|Güler Yat. Holding
|1,84
|0,55
|-9,36
|Güneş Sigorta
|2,79
|7,31
|27,98
|Halk GMYO
|1,53
|1,32
|25,41
|Halk Sigorta
|3,05
|5,17
|54,04
|Hatay Tekstil
|8,45
|-8,85
|23,00
|Hedef Girişim
|2,63
|1,94
|0,77
|Hektaş
|10,43
|1,96
|30,05
|HUB Girişim
|33,88
|19,97
|144,09
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|1,74
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|1,24
|-7,21
|İdealist Danışmanlık
|3,12
|0,65
|-6,02
|İdealist GMYO
|3,44
|2,38
|12,42
|İhlas Ev Aletleri
|3,19
|3,24
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|4,24
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|1,77
|-40,97
|İhlas Holding
|0,82
|3,80
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|4,46
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,65
|0,69
|20,10
|Info Yatırım
|8,95
|-0,44
|0,56
|İntema
|10,59
|4,54
|14,36
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|5,86
|26,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,38
|3,07
|-7,87
(Sürecek)