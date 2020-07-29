Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,43 2,08 84,41
Acıpayam Selüloz 9,31 -1,06 47,43
Adel Kalemcilik 16,43 -1,85 4,65
Adese Alışveriş Ticaret 2,15 3,37 50,53
Afyon Çimento 4,34 2,12 90,50
Ak Enerji 1,82 0,55 66,97
Akbank 5,31 -3,45 -34,53
Akçansa 12,70 -0,16 31,00
Akdeniz Yatırım Hold. 6,72 4,19 218,48
Akfen GMYO 3,71 -0,54 -8,40
Akın Tekstil 16,30 2,52 18,20
Akiş GMYO 3,20 -1,54 2,16
Akmerkez GMYO 38,72 -10,00 72,82
Aksa 7,47 3,18 6,66
Aksa Enerji 5,51 2,61 45,00
Aksigorta 8,00 1,39 47,66
Aksu Enerji 10,76 -2,00 -27,64
Alarko Carrıer 94,55 -2,48 58,31
Alarko GMYO 16,39 -2,03 11,51
Alarko Holding 5,41 -1,64 -9,08
Albaraka Türk 1,59 -1,24 3,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,43 -4,47 61,38
Alkim Kağıt 13,40 3,47 147,24
Alkim Kimya 12,98 3,10 109,29
Altınyağ 1,21 -0,82 195,12
Altınyunus Çeşme 37,96 -0,37 279,98
Anadolu Cam 4,95 -3,88 16,08
Anadolu Efes 19,45 -2,94 -8,59
Anadolu Grubu Holding 19,13 -1,70 8,75
Anadolu Hayat Emek. 8,21 -1,91 34,92
Anadolu Isuzu 14,96 1,08 22,93
Anadolu Sigorta 6,39 0,16 53,85
Anel Elektrik 5,27 2,93 64,17
Arçelik 22,16 0,45 6,33
ARD Bilişim Teknolojileri 29,44 -0,27
Arena Bilgisayar 23,04 9,92 216,27
Armada Bilgisayar 23,08 -1,62 40,82
Arsan Tekstil 5,06 -4,17 41,34
Artı Yatırım Holding 1,70 -2,30 109,88
Aselsan 35,28 -3,29 68,98
Ata GMYO 3,42 -0,87 -24,50
Atakule GMYO 2,45 1,24 27,60
Atlantis Yatırım Holding 1,99 1,02 99,00
Atlas Yat. Ort. 2,79 9,84 93,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,07 -2,97 4,96
Avrasya GMYO 2,33 2,19 54,30
Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 0,47 18,68
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,10 0,00 12,77
Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64
Ayen Enerji 5,45 0,55 57,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,50 1,81 105,48
Aygaz 12,75 -2,52 4,97
Bagfaş 17,03 -2,18 1,25
Bak Ambalaj 9,60 1,05 30,61
Balatacılar Balatacılık 1,98 -1,98 59,68
Bantaş Ambalaj 3,91 0,26 55,16
Banvit 24,62 -0,32 32,58
Baştaş Başkent Çimento 4,20 -2,78 62,16
Batı Çimento 4,13 -0,72 24,77
Batısöke Çimento 1,82 5,20 38,93
Bayrak Taban Sanayi 6,66 0,76
Bera Holding 8,21 2,24 113,25
Berkosan Yalıtım 4,27 -2,95 55,84
Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 -3,39 16,33
Beyaz Filo 3,76 -0,53 20,13
Bilici Yatırım 8,15 -1,21 89,55
Bim Mağazalar 72,10 -2,30 56,03
Birko Mensucat 0,45 -2,17 45,16
Birlik Mensucat 1,76 3,53 54,39
Bizim Mağazaları 16,82 -5,72 50,58
Bomonti Elektrik 6,79 0,00 430,47
Borusan Mannesmann 14,19 0,14 23,93
Borusan Yat. Paz. 93,05 -4,07 55,31
Bosch Fren Sistemleri 1.178,00 9,67 309,34
Bossa 9,55 -2,55 18,49
Brisa 11,55 -0,94 23,15
Burçelik 28,50 9,95 390,53
Burçelik Vana 78,10 10,00 704,33
Bursa Çimento 5,97 1,19 49,12
Carrefoursa 7,05 -1,95 49,68
Casa Emtia Petrol 24,50 9,87 160,92
Ceo Event Medya 4,55 -4,01 24,24
Coca Cola İçecek 45,50 1,34 20,18
Cosmos Yat. Holding 3,00 1,69 47,06
Credıtwest Faktorıng 4,88 0,21 69,44
Çelebi 75,75 -2,26 -25,81
Çelik Halat 12,55 -1,95 93,08
Çemaş Döküm 1,62 3,18 29,24
Çemtaş 11,55 1,76 42,08
Çimbeton 75,25 -3,22 82,38
Çimentaş 26,24 -4,58 74,93
Çimsa 11,66 1,39 28,41
Çuhadaroğlu Metal 4,10 -1,68 28,53
Dagi Giyim 7,40 -2,37 196,00
Dagi Yatırım Holding 7,40 0,14 227,43
Dardanel 13,50 4,81 256,20
Datagate Bilgisayar 10,24 3,54 31,11
Demısaş Döküm 5,38 3,07 54,60
Denge Holding 1,87 4,47 36,50
Deniz GMYO 8,76 -1,35 73,47
Denizli Cam 7,36 -1,87 -11,75
Derimod 6,52 -1,81 -8,68
Derlüks Deri 6,34 0,16 56,71
Desa Deri 7,19 9,94 58,37
Despec Bilgisayar 8,50 3,41 100,47
Deva Holding 21,40 9,91 139,70
Diriteks Diriliş Tekstil 1,42 2,90 82,05
Ditaş Doğan 27,74 9,99 191,54
DO-CO 362,00 -4,03 -35,82
Doğan Burda 24,52 9,96 303,95
Doğan Holding 2,04 -1,92 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,76 6,98 67,27
Doğusan 3,02 -4,73 45,19
Doğuş GMYO 7,99 9,90 76,38
Doğuş Otomotiv 16,82 -1,06 76,68
Döktaş Dökümcülük 30,96 9,94 -2,17
Duran Doğan Basım 17,55 4,96 25,00
Dyo Boya 7,11 -3,40 45,10
Eczacıbaşı İlaç 6,51 6,72 78,33
Eczacıbaşı Yatırım 15,60 2,16 61,95
Edip Gayrimenkul 2,61 1,95 87,77
Ege Endüstri 768,00 -8,03 36,52
Ege Gübre 108,90 -4,97 120,91
Ege Profil 15,00 -2,15 25,31
Ege Seramik 5,32 0,95 44,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,98 -5,77 206,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 -4,90 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -2,78 250,00
Egeplast 15,95 -0,19 27,60
Ekiz Kimya 8,50 2,91 1293,44
Emek Elektrik 2,74 -4,20 72,33
Eminiş Ambalaj 3,61 0,28 137,50
Emlak Konut GMYO 2,23 0,45 54,04
Enerjisa Enerji 8,41 -2,10 24,85
Enka İnşaat 6,49 2,85 16,27
Erbosan 23,62 -0,17 -5,44
Ereğli Demir Çelik 7,89 -2,11 -10,43
Ersu Gıda 4,23 -0,94 104,35
Escort Teknoloji 3,51 0,57 152,52
Etiler Gıda 3,31 -1,19 35,10
Euro Kapital Yat. Ort. 2,02 5,21 25,95
Euro Trend Yat. Ort. 1,75 2,34 46,59
Euro Yat. Ort. 1,65 0,00 46,57
Euro Yatırım Holding 1,75 1,74 16,67
Fenerbahçe Futbol 13,50 2,20 -6,70
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 -2,69 -5,03
F-M İzmit Piston 109,80 9,69 131,83
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,09 -1,85 31,21
Ford Otosan 82,55 2,87 24,86
Formet Çelik Kapı 3,10 3,33 3,33
Frigo Pak Gıda 28,28 -8,12 118,21
Galatasaray Sportif 2,49 1,63 22,66
Garanti Bankası 7,10 -4,05 -36,27
Garanti Faktoring 8,55 9,90 120,93
Garanti Yat. Ort. 2,29 3,15 112,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,20 2,45 192,53
Gedik Yatırım Holding 23,10 3,03 200,39
Gediz Ambalaj 12,60 0,08 86,39
Gentaş 2,76 0,73 33,85
Gersan Elektrik 6,58 5,11 106,27
Global Men. Değ. 5,15 -1,53 173,94
Global Yat. Holding 4,58 0,66 -5,95
Good-Year 5,48 0,55 35,31
Göltaş Çimento 21,12 -2,13 18,72
Gözde Girişim 5,84 6,76 13,62
GSD Denizcilik 4,40 -0,23 71,88
GSD Holding 2,65 4,33 77,85
Gübre Fabrik. 28,50 -0,97 215,27
Güler Yat. Holding 13,25 9,96 552,71
Güneş Sigorta 6,27 5,20 187,61
Halk GMYO 2,35 -0,42 93,04
Halk Sigorta 3,50 2,94 109,12
Hatay Tekstil 9,20 -2,13 36,62
Hedef Girişim 3,66 9,91 40,23
Hektaş 14,41 1,12 79,68
HUB Girişim 17,59 -1,46 87,35
Hürriyet Gzt. 1,58 0,64 38,60
ICBC Turkey Bank 5,30 -1,85 0,57
İdealist Danışmanlık 4,35 3,57 31,02
İdealist GMYO 4,12 -1,20 34,64
İhlas Ev Aletleri 2,13 -0,93 -31,95
İhlas Gayrimenkul 1,69 0,60 40,83
İhlas Gazetecilik 2,68 1,90 -40,97
İhlas Holding 0,91 1,11 0,00
İhlas Yayın Holding 1,43 10,00 40,20
İndeks Bilgisayar 13,29 6,24 41,69
Info Yatırım 7,17 4,52 47,45
İntema 12,96 -2,41 39,96
İpek Doğal Enerji 13,37 -1,18 73,19
İskenderun Demir Çelik 6,79 -1,74 -13,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu         
15:19
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı         
10:00
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı         
09:34
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 01:23:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei