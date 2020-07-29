Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,43
|2,08
|84,41
|Acıpayam Selüloz
|9,31
|-1,06
|47,43
|Adel Kalemcilik
|16,43
|-1,85
|4,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|3,37
|50,53
|Afyon Çimento
|4,34
|2,12
|90,50
|Ak Enerji
|1,82
|0,55
|66,97
|Akbank
|5,31
|-3,45
|-34,53
|Akçansa
|12,70
|-0,16
|31,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,72
|4,19
|218,48
|Akfen GMYO
|3,71
|-0,54
|-8,40
|Akın Tekstil
|16,30
|2,52
|18,20
|Akiş GMYO
|3,20
|-1,54
|2,16
|Akmerkez GMYO
|38,72
|-10,00
|72,82
|Aksa
|7,47
|3,18
|6,66
|Aksa Enerji
|5,51
|2,61
|45,00
|Aksigorta
|8,00
|1,39
|47,66
|Aksu Enerji
|10,76
|-2,00
|-27,64
|Alarko Carrıer
|94,55
|-2,48
|58,31
|Alarko GMYO
|16,39
|-2,03
|11,51
|Alarko Holding
|5,41
|-1,64
|-9,08
|Albaraka Türk
|1,59
|-1,24
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,43
|-4,47
|61,38
|Alkim Kağıt
|13,40
|3,47
|147,24
|Alkim Kimya
|12,98
|3,10
|109,29
|Altınyağ
|1,21
|-0,82
|195,12
|Altınyunus Çeşme
|37,96
|-0,37
|279,98
|Anadolu Cam
|4,95
|-3,88
|16,08
|Anadolu Efes
|19,45
|-2,94
|-8,59
|Anadolu Grubu Holding
|19,13
|-1,70
|8,75
|Anadolu Hayat Emek.
|8,21
|-1,91
|34,92
|Anadolu Isuzu
|14,96
|1,08
|22,93
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,16
|53,85
|Anel Elektrik
|5,27
|2,93
|64,17
|Arçelik
|22,16
|0,45
|6,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,44
|-0,27
|Arena Bilgisayar
|23,04
|9,92
|216,27
|Armada Bilgisayar
|23,08
|-1,62
|40,82
|Arsan Tekstil
|5,06
|-4,17
|41,34
|Artı Yatırım Holding
|1,70
|-2,30
|109,88
|Aselsan
|35,28
|-3,29
|68,98
|Ata GMYO
|3,42
|-0,87
|-24,50
|Atakule GMYO
|2,45
|1,24
|27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|1,99
|1,02
|99,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,79
|9,84
|93,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,07
|-2,97
|4,96
|Avrasya GMYO
|2,33
|2,19
|54,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|0,47
|18,68
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,10
|0,00
|12,77
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|2,94
|13,64
|Ayen Enerji
|5,45
|0,55
|57,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,50
|1,81
|105,48
|Aygaz
|12,75
|-2,52
|4,97
|Bagfaş
|17,03
|-2,18
|1,25
|Bak Ambalaj
|9,60
|1,05
|30,61
|Balatacılar Balatacılık
|1,98
|-1,98
|59,68
|Bantaş Ambalaj
|3,91
|0,26
|55,16
|Banvit
|24,62
|-0,32
|32,58
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|-2,78
|62,16
|Batı Çimento
|4,13
|-0,72
|24,77
|Batısöke Çimento
|1,82
|5,20
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|6,66
|0,76
|Bera Holding
|8,21
|2,24
|113,25
|Berkosan Yalıtım
|4,27
|-2,95
|55,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,85
|-3,39
|16,33
|Beyaz Filo
|3,76
|-0,53
|20,13
|Bilici Yatırım
|8,15
|-1,21
|89,55
|Bim Mağazalar
|72,10
|-2,30
|56,03
|Birko Mensucat
|0,45
|-2,17
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,76
|3,53
|54,39
|Bizim Mağazaları
|16,82
|-5,72
|50,58
|Bomonti Elektrik
|6,79
|0,00
|430,47
|Borusan Mannesmann
|14,19
|0,14
|23,93
|Borusan Yat. Paz.
|93,05
|-4,07
|55,31
|Bosch Fren Sistemleri
|1.178,00
|9,67
|309,34
|Bossa
|9,55
|-2,55
|18,49
|Brisa
|11,55
|-0,94
|23,15
|Burçelik
|28,50
|9,95
|390,53
|Burçelik Vana
|78,10
|10,00
|704,33
|Bursa Çimento
|5,97
|1,19
|49,12
|Carrefoursa
|7,05
|-1,95
|49,68
|Casa Emtia Petrol
|24,50
|9,87
|160,92
|Ceo Event Medya
|4,55
|-4,01
|24,24
|Coca Cola İçecek
|45,50
|1,34
|20,18
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|1,69
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|4,88
|0,21
|69,44
|Çelebi
|75,75
|-2,26
|-25,81
|Çelik Halat
|12,55
|-1,95
|93,08
|Çemaş Döküm
|1,62
|3,18
|29,24
|Çemtaş
|11,55
|1,76
|42,08
|Çimbeton
|75,25
|-3,22
|82,38
|Çimentaş
|26,24
|-4,58
|74,93
|Çimsa
|11,66
|1,39
|28,41
|Çuhadaroğlu Metal
|4,10
|-1,68
|28,53
|Dagi Giyim
|7,40
|-2,37
|196,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|0,14
|227,43
|Dardanel
|13,50
|4,81
|256,20
|Datagate Bilgisayar
|10,24
|3,54
|31,11
|Demısaş Döküm
|5,38
|3,07
|54,60
|Denge Holding
|1,87
|4,47
|36,50
|Deniz GMYO
|8,76
|-1,35
|73,47
|Denizli Cam
|7,36
|-1,87
|-11,75
|Derimod
|6,52
|-1,81
|-8,68
|Derlüks Deri
|6,34
|0,16
|56,71
|Desa Deri
|7,19
|9,94
|58,37
|Despec Bilgisayar
|8,50
|3,41
|100,47
|Deva Holding
|21,40
|9,91
|139,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,42
|2,90
|82,05
|Ditaş Doğan
|27,74
|9,99
|191,54
|DO-CO
|362,00
|-4,03
|-35,82
|Doğan Burda
|24,52
|9,96
|303,95
|Doğan Holding
|2,04
|-1,92
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,76
|6,98
|67,27
|Doğusan
|3,02
|-4,73
|45,19
|Doğuş GMYO
|7,99
|9,90
|76,38
|Doğuş Otomotiv
|16,82
|-1,06
|76,68
|Döktaş Dökümcülük
|30,96
|9,94
|-2,17
|Duran Doğan Basım
|17,55
|4,96
|25,00
|Dyo Boya
|7,11
|-3,40
|45,10
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|6,72
|78,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,60
|2,16
|61,95
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|1,95
|87,77
|Ege Endüstri
|768,00
|-8,03
|36,52
|Ege Gübre
|108,90
|-4,97
|120,91
|Ege Profil
|15,00
|-2,15
|25,31
|Ege Seramik
|5,32
|0,95
|44,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,98
|-5,77
|206,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,97
|-4,90
|148,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|-2,78
|250,00
|Egeplast
|15,95
|-0,19
|27,60
|Ekiz Kimya
|8,50
|2,91
|1293,44
|Emek Elektrik
|2,74
|-4,20
|72,33
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|0,28
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|0,45
|54,04
|Enerjisa Enerji
|8,41
|-2,10
|24,85
|Enka İnşaat
|6,49
|2,85
|16,27
|Erbosan
|23,62
|-0,17
|-5,44
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|-2,11
|-10,43
|Ersu Gıda
|4,23
|-0,94
|104,35
|Escort Teknoloji
|3,51
|0,57
|152,52
|Etiler Gıda
|3,31
|-1,19
|35,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,02
|5,21
|25,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,75
|2,34
|46,59
|Euro Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|46,57
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|1,74
|16,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,50
|2,20
|-6,70
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,34
|-2,69
|-5,03
|F-M İzmit Piston
|109,80
|9,69
|131,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,09
|-1,85
|31,21
|Ford Otosan
|82,55
|2,87
|24,86
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|3,33
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|28,28
|-8,12
|118,21
|Galatasaray Sportif
|2,49
|1,63
|22,66
|Garanti Bankası
|7,10
|-4,05
|-36,27
|Garanti Faktoring
|8,55
|9,90
|120,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,29
|3,15
|112,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|2,45
|192,53
|Gedik Yatırım Holding
|23,10
|3,03
|200,39
|Gediz Ambalaj
|12,60
|0,08
|86,39
|Gentaş
|2,76
|0,73
|33,85
|Gersan Elektrik
|6,58
|5,11
|106,27
|Global Men. Değ.
|5,15
|-1,53
|173,94
|Global Yat. Holding
|4,58
|0,66
|-5,95
|Good-Year
|5,48
|0,55
|35,31
|Göltaş Çimento
|21,12
|-2,13
|18,72
|Gözde Girişim
|5,84
|6,76
|13,62
|GSD Denizcilik
|4,40
|-0,23
|71,88
|GSD Holding
|2,65
|4,33
|77,85
|Gübre Fabrik.
|28,50
|-0,97
|215,27
|Güler Yat. Holding
|13,25
|9,96
|552,71
|Güneş Sigorta
|6,27
|5,20
|187,61
|Halk GMYO
|2,35
|-0,42
|93,04
|Halk Sigorta
|3,50
|2,94
|109,12
|Hatay Tekstil
|9,20
|-2,13
|36,62
|Hedef Girişim
|3,66
|9,91
|40,23
|Hektaş
|14,41
|1,12
|79,68
|HUB Girişim
|17,59
|-1,46
|87,35
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|0,64
|38,60
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-1,85
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|4,35
|3,57
|31,02
|İdealist GMYO
|4,12
|-1,20
|34,64
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|-0,93
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,69
|0,60
|40,83
|İhlas Gazetecilik
|2,68
|1,90
|-40,97
|İhlas Holding
|0,91
|1,11
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,43
|10,00
|40,20
|İndeks Bilgisayar
|13,29
|6,24
|41,69
|Info Yatırım
|7,17
|4,52
|47,45
|İntema
|12,96
|-2,41
|39,96
|İpek Doğal Enerji
|13,37
|-1,18
|73,19
|İskenderun Demir Çelik
|6,79
|-1,74
|-13,12
(Sürecek)