Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.11.2020 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,66-3,69419,35
Acıpayam Selüloz16,710,24164,62
Adel Kalemcilik20,00-4,3127,39
Adese Alışveriş Ticaret3,331,52133,15
Afyon Çimento4,382,5892,25
Ak Enerji2,211,84102,75
Akbank6,274,67-22,69
Akçansa13,402,2938,22
Akdeniz Yatırım Hold.6,483,85207,11
Akfen GMYO4,030,75-0,49
Akın Tekstil21,306,9354,46
Akiş GMYO3,60-0,5514,93
Akmerkez GMYO52,20-4,31132,99
Aksa10,021,1143,07
Aksa Enerji7,20-0,5589,47
Aksigorta7,975,2847,11
Aksu Enerji12,261,32-17,55
Alarko Carrıer183,00-2,14206,40
Alarko GMYO16,750,9013,96
Alarko Holding6,511,2410,81
Albaraka Portföy Start-Up GSYF1.115,000,36

Albaraka Türk1,764,1415,03
Alcatel Lucent Teletaş28,281,36134,88
Alkim Kağıt13,020,08140,23
Alkim Kimya14,070,00126,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,735,00565,85
Altınyunus Çeşme46,842,05368,87
Anadolu Efes21,721,022,08
Anadolu Grubu Holding21,06-1,2219,73
Anadolu Hayat Emek.8,19-0,1234,59
Anadolu Isuzu16,78-2,6137,88
Anadolu Sigorta7,000,5768,53
Anel Elektrik3,200,6381,52
Arçelik28,360,3536,08
ARD Bilişim Teknolojileri35,682,47

Arena Bilgisayar36,700,94403,78
Armada Bilgisayar52,406,85219,71
Arsan Tekstil7,041,2996,65
Artı Yatırım Holding6,505,69702,47
Aselsan18,162,7774,43
Ata GMYO4,293,37-5,30
Atakule GMYO2,423,8626,04
Atlantis Yatırım Holding4,819,82381,00
Atlas Yat. Ort.1,670,6072,77
AvivaSA Emeklilik Hayat14,08-0,215,03
Avrasya GMYO3,359,84121,85
Avrasya Petrol ve Tur.3,127,5971,43
Avrasya Stratejik GMYF1.454,800,0513,13
Avrupa Yatırım Holding5,24-4,73240,26
Ayen Enerji5,450,5557,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit9,59-2,34337,90
Aygaz12,252,940,86
Bagfaş17,321,882,97
Bak Ambalaj17,851,42145,04
Balatacılar Balatacılık7,433,19499,19
Bantaş Ambalaj5,374,88113,10
Banvit24,960,0034,41
Baştaş Başkent Çimento8,00-3,85208,88
Batı Çimento4,262,1628,70
Batısöke Çimento2,641,15101,53
Bayrak Taban Sanayi8,080,37

Bera Holding11,4410,00197,14
Berkosan Yalıtım6,191,48125,91
Beşiktaş Futbol Yat.3,03-0,3323,67
Beyaz Filo9,910,81216,63
Bilici Yatırım6,180,82115,60
Bim Mağazalar70,651,0052,89
Birko Mensucat1,250,00303,23
Birlik Mensucat2,400,00110,53
Bizim Mağazaları15,90-4,3343,59
Bomonti Elektrik20,56-9,981506,25
Borusan Mannesmann15,104,5031,88
Borusan Yat. Paz.194,000,00223,80
Bosch Fren Sistemleri1.068,106,59271,15
Bossa12,701,2057,57
Brisa17,830,5690,11
Burçelik22,060,00279,69
Burçelik Vana66,55-0,67585,38
Bursa Çimento8,11-1,93102,58
Carrefoursa23,88-1,32407,01
Casa Emtia Petrol55,0010,00485,73
Ceo Event Medya6,620,0080,76
Coca Cola İçecek59,554,2957,29
Cosmos Yat. Holding6,90-0,72238,24
Credıtwest Faktorıng5,361,9086,11
Çelebi82,904,34-16,56
Çelik Halat17,498,43169,08
Çemaş Döküm2,412,1292,26
Çemtaş14,391,8477,02
Çimbeton135,401,27228,16
Çimentaş32,782,37118,53
Çimsa15,120,1366,52
Çuhadaroğlu Metal6,360,9599,37
Dagi Giyim9,48-2,07279,20
Dagi Yatırım Holding15,97-0,19606,64
Dardanel25,80-2,64580,74
Datagate Bilgisayar15,474,8898,08
Demısaş Döküm6,003,2772,41
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,391,1961,11
Derimod9,63-0,1034,87
Derlüks Deri9,712,43140,00
Desa Deri7,270,1460,13
Despec Bilgisayar11,711,04176,18
Deva Holding23,84-2,05167,03
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,64-0,56

Diriteks Diriliş Tekstil3,11-7,99298,72
Ditaş Doğan28,801,05202,68
DO-CO371,302,17-34,17
Doğan Burda21,00

245,96
Doğan Holding2,591,9744,25
Doğtaş Kelebek Mobilya2,611,9558,18
Doğusan3,430,0064,90
Doğuş GMYO8,90-2,0996,47
Doğuş Otomotiv31,609,95231,93
Döktaş Dökümcülük33,900,417,12
Duran Doğan Basım22,023,6756,84
Dyo Boya10,960,27123,67
Eczacıbaşı İlaç6,84-2,2987,37
Eczacıbaşı Yatırım19,03-0,8997,56
Edip Gayrimenkul2,990,34115,11
Ege Endüstri1.295,600,82130,30
Ege Gübre124,300,16152,15
Ege Profil21,303,4077,94
Ege Seramik8,74-0,11137,60
Egeplast19,000,2152,00
Ekiz Kimya8,654,221318,03
Emek Elektrik3,38-0,29112,58
Eminiş Ambalaj23,680,421457,89
Emlak Konut GMYO1,994,1937,46
Enerjisa Enerji9,800,7245,49
Enka İnşaat7,240,8429,70
Erbosan26,661,376,73
Ereğli Demir Çelik11,969,7235,78
Ersu Gıda5,41-5,75161,35
Escort Teknoloji6,106,64338,85
Esenboğa Elektrik18,090,28

Etiler Gıda4,925,13321,37
Euro Kapital Yat. Ort.3,62-1,36125,72
Euro Trend Yat. Ort.4,29-2,05259,35
Euro Yat. Ort.5,94-5,71427,65
Euro Yatırım Holding2,951,7296,67
Fade Gıda6,21-3,27

Fenerbahçe Futbol33,300,30130,13
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.162,100,07

Flap Kongre Toplantı Hiz.7,95-5,5873,96
F-M İzmit Piston118,401,63149,99
Fonet Bilgi Teknolojileri11,874,1254,36
Ford Otosan115,80-1,7075,15
Formet Çelik Kapı4,801,4860,00
Frigo Pak Gıda24,906,32255,44
Galatasaray Sportif3,80-0,2687,19
Garanti Bankası8,855,11-20,56
Garanti Faktoring10,520,38171,83
Garanti Yat. Ort.2,931,38193,94
Gedik Y. Men. Değ.9,360,21197,62
Gediz Ambalaj19,58-0,96189,64
Gentaş4,842,54134,72
Gersan Elektrik6,540,93105,02
Global Men. Değ.4,70-0,84150,00
Global Yat. Holding4,640,65-4,72
Good-Year7,120,5675,80
Göltaş Çimento22,621,7127,15
Gözde Girişim6,260,9721,79
GSD Denizcilik5,479,84113,67
GSD Holding2,263,2051,68
Gübre Fabrik.37,801,02318,14
Güler Yat. Holding13,60-6,34569,95
Halk GMYO2,541,60118,10
Hatay Tekstil12,942,4592,16
Hedef Girişim6,011,86151,86
Hektaş12,770,9559,23
HUB Girişim17,445,6385,76
Hürriyet Gzt.2,152,3888,60
ICBC Turkey Bank6,670,6026,57
İdealist Danışmanlık12,104,31264,46
İdealist GMYO6,211,64102,94
İhlas Ev Aletleri1,851,65-40,89
İhlas Gayrimenkul1,251,6321,44
İhlas Gazetecilik4,44-1,33-2,20
İhlas Holding1,141,7925,27
İhlas Yayın Holding1,152,6837,95
İndeks Bilgisayar16,452,3075,38
Info Yatırım12,614,30159,32
İntema19,34-0,41108,86
Inveo Yatırım Holding28,44-0,28269,83
İpek Doğal Enerji11,530,3549,35
İskenderun Demir Çelik8,669,9010,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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