Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,85
|1,14
|375,81
|Acıpayam Selüloz
|16,74
|0,06
|165,10
|Adel Kalemcilik
|25,84
|8,03
|64,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|-0,96
|116,34
|Afyon Çimento
|4,45
|0,23
|95,32
|Ak Enerji
|2,28
|-4,60
|109,17
|Akbank
|6,05
|0,17
|-25,40
|Akçansa
|14,81
|0,41
|52,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,03
|0,00
|185,78
|Akfen GMYO
|4,30
|3,61
|6,17
|Akın Tekstil
|28,46
|-3,53
|106,38
|Akiş GMYO
|3,74
|-2,35
|19,40
|Akmerkez GMYO
|62,80
|4,93
|180,30
|Aksa
|10,76
|-0,55
|53,64
|Aksa Enerji
|7,13
|-0,83
|87,63
|Aksigorta
|8,07
|-0,98
|48,95
|Aksu Enerji
|12,98
|0,78
|-12,71
|Alarko Carrıer
|227,70
|-3,60
|281,24
|Alarko GMYO
|19,79
|-0,95
|34,64
|Alarko Holding
|6,98
|1,16
|18,81
|Albaraka Türk
|1,67
|0,60
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,40
|-1,79
|127,57
|Alkim Kağıt
|13,04
|-0,08
|140,60
|Alkim Kimya
|13,97
|0,00
|125,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|1,21
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|-0,10
|425,53
|Anadolu Efes
|22,20
|0,27
|4,33
|Anadolu Grubu Holding
|23,26
|3,38
|32,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,95
|0,63
|30,65
|Anadolu Isuzu
|16,60
|4,47
|36,40
|Anadolu Sigorta
|6,90
|-0,86
|66,12
|Anel Elektrik
|3,29
|-0,30
|86,63
|Arçelik
|27,92
|-0,21
|33,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,30
|-0,23
|Arena Bilgisayar
|34,30
|3,94
|370,83
|Armada Bilgisayar
|50,10
|-1,57
|205,67
|Arsan Tekstil
|7,28
|4,45
|103,35
|Artı Yatırım Holding
|5,92
|-1,33
|630,86
|Aselsan
|17,58
|-0,28
|68,86
|Ata GMYO
|5,62
|0,36
|24,06
|Atakule GMYO
|2,51
|-0,40
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|0,00
|320,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,99
|-5,24
|109,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,17
|3,26
|20,62
|Avrasya GMYO
|4,20
|-0,24
|178,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|0,00
|81,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,59
|6,07
|262,99
|Ayen Enerji
|5,60
|-0,71
|61,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,32
|1,89
|416,89
|Aygaz
|12,96
|0,39
|6,70
|Bagfaş
|19,55
|-1,01
|16,23
|Bak Ambalaj
|19,35
|-1,48
|165,63
|Balatacılar Balatacılık
|7,90
|1,28
|537,10
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|-1,97
|117,06
|Banvit
|40,40
|0,05
|117,56
|Baştaş Başkent Çimento
|11,52
|4,07
|344,79
|Batı Çimento
|4,67
|-0,85
|41,09
|Batısöke Çimento
|2,78
|8,59
|112,21
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|5,80
|Bera Holding
|16,43
|6,55
|326,75
|Berkosan Yalıtım
|6,53
|-2,54
|138,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,97
|0,51
|62,04
|Beyaz Filo
|10,49
|-4,64
|235,16
|Bilici Yatırım
|6,31
|2,77
|120,13
|Bim Mağazalar
|69,00
|-1,92
|49,32
|Birko Mensucat
|1,14
|-1,72
|267,74
|Birlik Mensucat
|2,56
|-1,92
|124,56
|Bizim Mağazaları
|15,70
|-1,26
|41,78
|Borusan Mannesmann
|16,41
|-3,36
|43,32
|Borusan Yat. Paz.
|260,50
|0,04
|334,79
|Bosch Fren Sistemleri
|1.307,00
|-0,49
|354,17
|Bossa
|13,04
|1,32
|61,79
|Brisa
|18,85
|0,21
|100,98
|Burçelik
|21,84
|-0,55
|275,90
|Burçelik Vana
|60,90
|0,66
|527,19
|Bursa Çimento
|8,99
|-0,66
|124,56
|Carrefoursa
|107,40
|-2,10
|306,09
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|9,94
|1124,71
|Ceo Event Medya
|6,81
|-2,71
|85,95
|Coca Cola İçecek
|62,10
|2,56
|64,03
|Cosmos Yat. Holding
|8,40
|9,09
|311,76
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|2,36
|95,83
|Çelebi
|95,10
|-0,63
|-4,28
|Çelik Halat
|19,25
|0,10
|196,15
|Çemaş Döküm
|2,44
|5,63
|94,65
|Çemtaş
|14,66
|-0,20
|80,34
|Çimbeton
|175,00
|-2,13
|324,14
|Çimentaş
|34,40
|-2,71
|129,33
|Çimsa
|15,76
|0,45
|73,57
|Çuhadaroğlu Metal
|6,97
|-1,83
|118,50
|Dagi Giyim
|8,44
|-0,82
|237,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,00
|-0,38
|475,22
|Dardanel
|26,00
|4,84
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,55
|-0,96
|99,10
|Demısaş Döküm
|6,15
|-0,97
|76,72
|Denge Holding
|5,70
|0,00
|316,06
|Deniz GMYO
|3,28
|0,61
|55,88
|Derimod
|9,89
|-1,79
|38,52
|Derlüks Deri
|9,37
|1,08
|131,60
|Desa Deri
|8,76
|1,98
|92,95
|Despec Bilgisayar
|11,44
|0,00
|169,81
|Deva Holding
|23,78
|0,25
|166,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,34
|-1,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,35
|-1,58
|457,69
|Ditaş Doğan
|32,28
|1,57
|239,25
|DO-CO
|491,00
|-2,19
|-12,94
|Doğan Burda
|24,74
|9,96
|307,58
|Doğan Holding
|2,87
|-2,05
|59,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-0,76
|58,18
|Doğusan
|3,62
|-2,95
|74,04
|Doğuş GMYO
|9,18
|0,66
|102,65
|Doğuş Otomotiv
|28,08
|-0,78
|194,96
|Döktaş Dökümcülük
|31,70
|1,08
|0,17
|Duran Doğan Basım
|10,64
|1,72
|60,02
|Dyo Boya
|12,20
|0,91
|148,98
|Eczacıbaşı İlaç
|7,14
|0,28
|95,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,26
|0,60
|110,33
|Edip Gayrimenkul
|3,09
|2,32
|122,30
|Ege Endüstri
|1.672,90
|-1,13
|197,37
|Ege Gübre
|130,00
|-0,08
|163,71
|Ege Profil
|31,94
|5,41
|166,83
|Ege Seramik
|10,15
|-1,46
|175,93
|Egeplast
|18,70
|-3,06
|49,60
|Ekiz Kimya
|7,73
|-0,26
|1167,21
|Emek Elektrik
|4,00
|5,82
|151,57
|Eminiş Ambalaj
|24,50
|2,08
|1511,84
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|0,99
|41,61
|Enerjisa Enerji
|11,24
|1,17
|66,86
|Enka İnşaat
|7,13
|-0,28
|27,73
|Erbosan
|34,08
|-0,53
|36,43
|Ereğli Demir Çelik
|13,45
|9,98
|52,69
|Ersu Gıda
|5,07
|-0,59
|144,93
|Escort Teknoloji
|6,36
|-0,78
|357,55
|Esenboğa Elektrik
|18,54
|-1,90
|Etiler Gıda
|4,10
|-0,49
|251,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|-5,95
|146,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|-1,51
|228,36
|Euro Yat. Ort.
|5,16
|0,00
|358,36
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|4,53
|100,00
|Fade Gıda
|6,30
|-0,32
|Fenerbahçe Futbol
|32,96
|-0,78
|127,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,06
|-2,35
|54,49
|F-M İzmit Piston
|123,10
|-1,99
|159,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,24
|0,18
|46,16
|Ford Otosan
|124,20
|-2,20
|87,86
|Formet Çelik Kapı
|4,61
|5,25
|53,67
|Frigo Pak Gıda
|22,80
|6,44
|225,46
|Galatasaray Sportif
|3,90
|-2,01
|92,12
|Garanti Bankası
|8,94
|0,34
|-19,75
|Garanti Faktoring
|10,76
|-3,15
|178,04
|Garanti Yat. Ort.
|3,11
|6,14
|212,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,45
|-2,34
|232,28
|Gediz Ambalaj
|21,06
|-0,09
|211,54
|Gentaş
|5,17
|0,19
|150,73
|Gersan Elektrik
|6,09
|-0,49
|90,91
|Global Men. Değ.
|5,89
|3,33
|213,30
|Global Yat. Holding
|4,63
|-0,86
|-4,93
|Good-Year
|7,44
|-0,13
|83,70
|Göltaş Çimento
|34,10
|6,43
|91,68
|Gözde Girişim
|6,84
|-2,01
|33,07
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,40
|94,92
|GSD Holding
|2,28
|-0,44
|53,02
|Gübre Fabrik.
|47,96
|-3,73
|430,53
|Güler Yat. Holding
|13,80
|0,66
|579,80
|Halk GMYO
|3,13
|-2,49
|168,76
|Hatay Tekstil
|13,20
|-1,27
|96,02
|Hedef Girişim
|6,58
|-2,52
|175,74
|Hektaş
|12,90
|-0,08
|60,85
|HUB Girişim
|18,51
|-2,83
|97,15
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|3,14
|101,75
|ICBC Turkey Bank
|6,47
|-0,46
|22,77
|İdealist Danışmanlık
|11,79
|-4,38
|255,12
|İdealist GMYO
|6,48
|-2,85
|111,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-1,54
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,71
|-4,85
|3,74
|İhlas Holding
|1,27
|-0,78
|39,56
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-0,83
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,12
|-0,37
|71,86
|Info Yatırım
|5,70
|-0,87
|197,68
|İntema
|20,46
|-2,76
|120,95
|Inveo Yatırım Holding
|32,54
|-3,67
|323,15
|İpek Doğal Enerji
|11,96
|-0,66
|54,92
|İskenderun Demir Çelik
|9,67
|9,51
|23,73
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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