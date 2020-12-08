Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.12.2020 18:49
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,851,14375,81
Acıpayam Selüloz16,740,06165,10
Adel Kalemcilik25,848,0364,59
Adese Alışveriş Ticaret3,09-0,96116,34
Afyon Çimento4,450,2395,32
Ak Enerji2,28-4,60109,17
Akbank6,050,17-25,40
Akçansa14,810,4152,77
Akdeniz Yatırım Hold.6,030,00185,78
Akfen GMYO4,303,616,17
Akın Tekstil28,46-3,53106,38
Akiş GMYO3,74-2,3519,40
Akmerkez GMYO62,804,93180,30
Aksa10,76-0,5553,64
Aksa Enerji7,13-0,8387,63
Aksigorta8,07-0,9848,95
Aksu Enerji12,980,78-12,71
Alarko Carrıer227,70-3,60281,24
Alarko GMYO19,79-0,9534,64
Alarko Holding6,981,1618,81
Albaraka Türk1,670,609,15
Alcatel Lucent Teletaş27,40-1,79127,57
Alkim Kağıt13,04-0,08140,60
Alkim Kimya13,970,00125,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,501,21509,76
Altınyunus Çeşme52,50-0,10425,53
Anadolu Efes22,200,274,33
Anadolu Grubu Holding23,263,3832,23
Anadolu Hayat Emek.7,950,6330,65
Anadolu Isuzu16,604,4736,40
Anadolu Sigorta6,90-0,8666,12
Anel Elektrik3,29-0,3086,63
Arçelik27,92-0,2133,97
ARD Bilişim Teknolojileri34,30-0,23

Arena Bilgisayar34,303,94370,83
Armada Bilgisayar50,10-1,57205,67
Arsan Tekstil7,284,45103,35
Artı Yatırım Holding5,92-1,33630,86
Aselsan17,58-0,2868,86
Ata GMYO5,620,3624,06
Atakule GMYO2,51-0,4030,73
Atlantis Yatırım Holding4,200,00320,00
Atlas Yat. Ort.1,99-5,24109,42
AvivaSA Emeklilik Hayat16,173,2620,62
Avrasya GMYO4,20-0,24178,15
Avrasya Petrol ve Tur.3,310,0081,87
Avrupa Yatırım Holding5,596,07262,99
Ayen Enerji5,60-0,7161,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,321,89416,89
Aygaz12,960,396,70
Bagfaş19,55-1,0116,23
Bak Ambalaj19,35-1,48165,63
Balatacılar Balatacılık7,901,28537,10
Bantaş Ambalaj5,47-1,97117,06
Banvit40,400,05117,56
Baştaş Başkent Çimento11,524,07344,79
Batı Çimento4,67-0,8541,09
Batısöke Çimento2,788,59112,21
Bayrak Taban Sanayi10,405,80

Bera Holding16,436,55326,75
Berkosan Yalıtım6,53-2,54138,32
Beşiktaş Futbol Yat.3,970,5162,04
Beyaz Filo10,49-4,64235,16
Bilici Yatırım6,312,77120,13
Bim Mağazalar69,00-1,9249,32
Birko Mensucat1,14-1,72267,74
Birlik Mensucat2,56-1,92124,56
Bizim Mağazaları15,70-1,2641,78
Borusan Mannesmann16,41-3,3643,32
Borusan Yat. Paz.260,500,04334,79
Bosch Fren Sistemleri1.307,00-0,49354,17
Bossa13,041,3261,79
Brisa18,850,21100,98
Burçelik21,84-0,55275,90
Burçelik Vana60,900,66527,19
Bursa Çimento8,99-0,66124,56
Carrefoursa107,40-2,10306,09
Casa Emtia Petrol115,009,941124,71
Ceo Event Medya6,81-2,7185,95
Coca Cola İçecek62,102,5664,03
Cosmos Yat. Holding8,409,09311,76
Credıtwest Faktorıng5,642,3695,83
Çelebi95,10-0,63-4,28
Çelik Halat19,250,10196,15
Çemaş Döküm2,445,6394,65
Çemtaş14,66-0,2080,34
Çimbeton175,00-2,13324,14
Çimentaş34,40-2,71129,33
Çimsa15,760,4573,57
Çuhadaroğlu Metal6,97-1,83118,50
Dagi Giyim8,44-0,82237,60
Dagi Yatırım Holding13,00-0,38475,22
Dardanel26,004,84586,02
Datagate Bilgisayar15,55-0,9699,10
Demısaş Döküm6,15-0,9776,72
Denge Holding5,700,00316,06
Deniz GMYO3,280,6155,88
Derimod9,89-1,7938,52
Derlüks Deri9,371,08131,60
Desa Deri8,761,9892,95
Despec Bilgisayar11,440,00169,81
Deva Holding23,780,25166,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,34-1,80

Diriteks Diriliş Tekstil4,35-1,58457,69
Ditaş Doğan32,281,57239,25
DO-CO491,00-2,19-12,94
Doğan Burda24,749,96307,58
Doğan Holding2,87-2,0559,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-0,7658,18
Doğusan3,62-2,9574,04
Doğuş GMYO9,180,66102,65
Doğuş Otomotiv28,08-0,78194,96
Döktaş Dökümcülük31,701,080,17
Duran Doğan Basım10,641,7260,02
Dyo Boya12,200,91148,98
Eczacıbaşı İlaç7,140,2895,58
Eczacıbaşı Yatırım20,260,60110,33
Edip Gayrimenkul3,092,32122,30
Ege Endüstri1.672,90-1,13197,37
Ege Gübre130,00-0,08163,71
Ege Profil31,945,41166,83
Ege Seramik10,15-1,46175,93
Egeplast18,70-3,0649,60
Ekiz Kimya7,73-0,261167,21
Emek Elektrik4,005,82151,57
Eminiş Ambalaj24,502,081511,84
Emlak Konut GMYO2,050,9941,61
Enerjisa Enerji11,241,1766,86
Enka İnşaat7,13-0,2827,73
Erbosan34,08-0,5336,43
Ereğli Demir Çelik13,459,9852,69
Ersu Gıda5,07-0,59144,93
Escort Teknoloji6,36-0,78357,55
Esenboğa Elektrik18,54-1,90

Etiler Gıda4,10-0,49251,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-5,95146,30
Euro Trend Yat. Ort.3,92-1,51228,36
Euro Yat. Ort.5,160,00358,36
Euro Yatırım Holding3,004,53100,00
Fade Gıda6,30-0,32

Fenerbahçe Futbol32,96-0,78127,78
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,06-2,3554,49
F-M İzmit Piston123,10-1,99159,91
Fonet Bilgi Teknolojileri11,240,1846,16
Ford Otosan124,20-2,2087,86
Formet Çelik Kapı4,615,2553,67
Frigo Pak Gıda22,806,44225,46
Galatasaray Sportif3,90-2,0192,12
Garanti Bankası8,940,34-19,75
Garanti Faktoring10,76-3,15178,04
Garanti Yat. Ort.3,116,14212,00
Gedik Y. Men. Değ.10,45-2,34232,28
Gediz Ambalaj21,06-0,09211,54
Gentaş5,170,19150,73
Gersan Elektrik6,09-0,4990,91
Global Men. Değ.5,893,33213,30
Global Yat. Holding4,63-0,86-4,93
Good-Year7,44-0,1383,70
Göltaş Çimento34,106,4391,68
Gözde Girişim6,84-2,0133,07
GSD Denizcilik4,990,4094,92
GSD Holding2,28-0,4453,02
Gübre Fabrik.47,96-3,73430,53
Güler Yat. Holding13,800,66579,80
Halk GMYO3,13-2,49168,76
Hatay Tekstil13,20-1,2796,02
Hedef Girişim6,58-2,52175,74
Hektaş12,90-0,0860,85
HUB Girişim18,51-2,8397,15
Hürriyet Gzt.2,303,14101,75
ICBC Turkey Bank6,47-0,4622,77
İdealist Danışmanlık11,79-4,38255,12
İdealist GMYO6,48-2,85111,76
İhlas Ev Aletleri1,850,00-40,89
İhlas Gayrimenkul1,28-1,5424,36
İhlas Gazetecilik4,71-4,853,74
İhlas Holding1,27-0,7839,56
İhlas Yayın Holding1,20-0,8343,95
İndeks Bilgisayar16,12-0,3771,86
Info Yatırım5,70-0,87197,68
İntema20,46-2,76120,95
Inveo Yatırım Holding32,54-3,67323,15
İpek Doğal Enerji11,96-0,6654,92
İskenderun Demir Çelik9,679,5123,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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