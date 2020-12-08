Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,85 1,14 375,81 Acıpayam Selüloz 16,74 0,06 165,10 Adel Kalemcilik 25,84 8,03 64,59 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 -0,96 116,34 Afyon Çimento 4,45 0,23 95,32 Ak Enerji 2,28 -4,60 109,17 Akbank 6,05 0,17 -25,40 Akçansa 14,81 0,41 52,77 Akdeniz Yatırım Hold. 6,03 0,00 185,78 Akfen GMYO 4,30 3,61 6,17 Akın Tekstil 28,46 -3,53 106,38 Akiş GMYO 3,74 -2,35 19,40 Akmerkez GMYO 62,80 4,93 180,30 Aksa 10,76 -0,55 53,64 Aksa Enerji 7,13 -0,83 87,63 Aksigorta 8,07 -0,98 48,95 Aksu Enerji 12,98 0,78 -12,71 Alarko Carrıer 227,70 -3,60 281,24 Alarko GMYO 19,79 -0,95 34,64 Alarko Holding 6,98 1,16 18,81 Albaraka Türk 1,67 0,60 9,15 Alcatel Lucent Teletaş 27,40 -1,79 127,57 Alkim Kağıt 13,04 -0,08 140,60 Alkim Kimya 13,97 0,00 125,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 1,21 509,76 Altınyunus Çeşme 52,50 -0,10 425,53 Anadolu Efes 22,20 0,27 4,33 Anadolu Grubu Holding 23,26 3,38 32,23 Anadolu Hayat Emek. 7,95 0,63 30,65 Anadolu Isuzu 16,60 4,47 36,40 Anadolu Sigorta 6,90 -0,86 66,12 Anel Elektrik 3,29 -0,30 86,63 Arçelik 27,92 -0,21 33,97 ARD Bilişim Teknolojileri 34,30 -0,23 Arena Bilgisayar 34,30 3,94 370,83 Armada Bilgisayar 50,10 -1,57 205,67 Arsan Tekstil 7,28 4,45 103,35 Artı Yatırım Holding 5,92 -1,33 630,86 Aselsan 17,58 -0,28 68,86 Ata GMYO 5,62 0,36 24,06 Atakule GMYO 2,51 -0,40 30,73 Atlantis Yatırım Holding 4,20 0,00 320,00 Atlas Yat. Ort. 1,99 -5,24 109,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,17 3,26 20,62 Avrasya GMYO 4,20 -0,24 178,15 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 0,00 81,87 Avrupa Yatırım Holding 5,59 6,07 262,99 Ayen Enerji 5,60 -0,71 61,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,32 1,89 416,89 Aygaz 12,96 0,39 6,70 Bagfaş 19,55 -1,01 16,23 Bak Ambalaj 19,35 -1,48 165,63 Balatacılar Balatacılık 7,90 1,28 537,10 Bantaş Ambalaj 5,47 -1,97 117,06 Banvit 40,40 0,05 117,56 Baştaş Başkent Çimento 11,52 4,07 344,79 Batı Çimento 4,67 -0,85 41,09 Batısöke Çimento 2,78 8,59 112,21 Bayrak Taban Sanayi 10,40 5,80 Bera Holding 16,43 6,55 326,75 Berkosan Yalıtım 6,53 -2,54 138,32 Beşiktaş Futbol Yat. 3,97 0,51 62,04 Beyaz Filo 10,49 -4,64 235,16 Bilici Yatırım 6,31 2,77 120,13 Bim Mağazalar 69,00 -1,92 49,32 Birko Mensucat 1,14 -1,72 267,74 Birlik Mensucat 2,56 -1,92 124,56 Bizim Mağazaları 15,70 -1,26 41,78 Borusan Mannesmann 16,41 -3,36 43,32 Borusan Yat. Paz. 260,50 0,04 334,79 Bosch Fren Sistemleri 1.307,00 -0,49 354,17 Bossa 13,04 1,32 61,79 Brisa 18,85 0,21 100,98 Burçelik 21,84 -0,55 275,90 Burçelik Vana 60,90 0,66 527,19 Bursa Çimento 8,99 -0,66 124,56 Carrefoursa 107,40 -2,10 306,09 Casa Emtia Petrol 115,00 9,94 1124,71 Ceo Event Medya 6,81 -2,71 85,95 Coca Cola İçecek 62,10 2,56 64,03 Cosmos Yat. Holding 8,40 9,09 311,76 Credıtwest Faktorıng 5,64 2,36 95,83 Çelebi 95,10 -0,63 -4,28 Çelik Halat 19,25 0,10 196,15 Çemaş Döküm 2,44 5,63 94,65 Çemtaş 14,66 -0,20 80,34 Çimbeton 175,00 -2,13 324,14 Çimentaş 34,40 -2,71 129,33 Çimsa 15,76 0,45 73,57 Çuhadaroğlu Metal 6,97 -1,83 118,50 Dagi Giyim 8,44 -0,82 237,60 Dagi Yatırım Holding 13,00 -0,38 475,22 Dardanel 26,00 4,84 586,02 Datagate Bilgisayar 15,55 -0,96 99,10 Demısaş Döküm 6,15 -0,97 76,72 Denge Holding 5,70 0,00 316,06 Deniz GMYO 3,28 0,61 55,88 Derimod 9,89 -1,79 38,52 Derlüks Deri 9,37 1,08 131,60 Desa Deri 8,76 1,98 92,95 Despec Bilgisayar 11,44 0,00 169,81 Deva Holding 23,78 0,25 166,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,34 -1,80 Diriteks Diriliş Tekstil 4,35 -1,58 457,69 Ditaş Doğan 32,28 1,57 239,25 DO-CO 491,00 -2,19 -12,94 Doğan Burda 24,74 9,96 307,58 Doğan Holding 2,87 -2,05 59,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -0,76 58,18 Doğusan 3,62 -2,95 74,04 Doğuş GMYO 9,18 0,66 102,65 Doğuş Otomotiv 28,08 -0,78 194,96 Döktaş Dökümcülük 31,70 1,08 0,17 Duran Doğan Basım 10,64 1,72 60,02 Dyo Boya 12,20 0,91 148,98 Eczacıbaşı İlaç 7,14 0,28 95,58 Eczacıbaşı Yatırım 20,26 0,60 110,33 Edip Gayrimenkul 3,09 2,32 122,30 Ege Endüstri 1.672,90 -1,13 197,37 Ege Gübre 130,00 -0,08 163,71 Ege Profil 31,94 5,41 166,83 Ege Seramik 10,15 -1,46 175,93 Egeplast 18,70 -3,06 49,60 Ekiz Kimya 7,73 -0,26 1167,21 Emek Elektrik 4,00 5,82 151,57 Eminiş Ambalaj 24,50 2,08 1511,84 Emlak Konut GMYO 2,05 0,99 41,61 Enerjisa Enerji 11,24 1,17 66,86 Enka İnşaat 7,13 -0,28 27,73 Erbosan 34,08 -0,53 36,43 Ereğli Demir Çelik 13,45 9,98 52,69 Ersu Gıda 5,07 -0,59 144,93 Escort Teknoloji 6,36 -0,78 357,55 Esenboğa Elektrik 18,54 -1,90 Etiler Gıda 4,10 -0,49 251,15 Euro Kapital Yat. Ort. 3,95 -5,95 146,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,92 -1,51 228,36 Euro Yat. Ort. 5,16 0,00 358,36 Euro Yatırım Holding 3,00 4,53 100,00 Fade Gıda 6,30 -0,32 Fenerbahçe Futbol 32,96 -0,78 127,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,06 -2,35 54,49 F-M İzmit Piston 123,10 -1,99 159,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,24 0,18 46,16 Ford Otosan 124,20 -2,20 87,86 Formet Çelik Kapı 4,61 5,25 53,67 Frigo Pak Gıda 22,80 6,44 225,46 Galatasaray Sportif 3,90 -2,01 92,12 Garanti Bankası 8,94 0,34 -19,75 Garanti Faktoring 10,76 -3,15 178,04 Garanti Yat. Ort. 3,11 6,14 212,00 Gedik Y. Men. Değ. 10,45 -2,34 232,28 Gediz Ambalaj 21,06 -0,09 211,54 Gentaş 5,17 0,19 150,73 Gersan Elektrik 6,09 -0,49 90,91 Global Men. Değ. 5,89 3,33 213,30 Global Yat. Holding 4,63 -0,86 -4,93 Good-Year 7,44 -0,13 83,70 Göltaş Çimento 34,10 6,43 91,68 Gözde Girişim 6,84 -2,01 33,07 GSD Denizcilik 4,99 0,40 94,92 GSD Holding 2,28 -0,44 53,02 Gübre Fabrik. 47,96 -3,73 430,53 Güler Yat. Holding 13,80 0,66 579,80 Halk GMYO 3,13 -2,49 168,76 Hatay Tekstil 13,20 -1,27 96,02 Hedef Girişim 6,58 -2,52 175,74 Hektaş 12,90 -0,08 60,85 HUB Girişim 18,51 -2,83 97,15 Hürriyet Gzt. 2,30 3,14 101,75 ICBC Turkey Bank 6,47 -0,46 22,77 İdealist Danışmanlık 11,79 -4,38 255,12 İdealist GMYO 6,48 -2,85 111,76 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,00 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 24,36 İhlas Gazetecilik 4,71 -4,85 3,74 İhlas Holding 1,27 -0,78 39,56 İhlas Yayın Holding 1,20 -0,83 43,95 İndeks Bilgisayar 16,12 -0,37 71,86 Info Yatırım 5,70 -0,87 197,68 İntema 20,46 -2,76 120,95 Inveo Yatırım Holding 32,54 -3,67 323,15 İpek Doğal Enerji 11,96 -0,66 54,92 İskenderun Demir Çelik 9,67 9,51 23,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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