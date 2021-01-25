Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,97 2,44 2,97 Acıpayam Selüloz 24,08 7,50 40,65 Adel Kalemcilik 30,20 7,47 -11,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 0,00 -0,36 Afyon Çimento 5,73 5,52 12,13 Ak Enerji 2,32 0,43 4,98 Akbank 6,57 -2,23 -5,19 Akçansa 19,87 0,86 20,13 Akdeniz Yatırım Hold. 5,35 -0,74 3,48 Akfen GMYO 4,85 2,32 -0,21 Akın Tekstil 51,00 -1,64 60,58 Akiş GMYO 3,64 0,83 3,12 Akmerkez GMYO 71,20 4,86 10,57 Aksa 14,78 1,37 1,30 Aksa Enerji 10,25 9,98 37,77 Aksigorta 9,72 -2,31 4,52 Aksu Enerji 15,79 4,16 11,83 Alarko Carrıer 489,50 3,25 34,15 Alarko GMYO 27,52 5,20 5,20 Alarko Holding 10,41 -1,89 20,49 Albaraka Türk 2,09 -1,42 7,73 Alcatel Lucent Teletaş 32,80 1,55 10,59 Alkim Kağıt 19,60 9,99 44,67 Alkim Kimya 20,66 4,13 42,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,32 1,75 5,94 Altınyunus Çeşme 100,50 9,90 101,16 Anadolu Efes 27,04 0,07 16,65 Anadolu Grubu Holding 29,84 -0,47 12,94 Anadolu Hayat Emek. 10,53 -1,40 21,45 Anadolu Isuzu 22,44 3,79 24,67 Anadolu Sigorta 8,40 -0,59 11,26 Anel Elektrik 3,27 5,14 3,15 Arçelik 35,60 0,56 17,11 ARD Bilişim Teknolojileri 57,95 3,30 20,53 Arena Bilgisayar 55,65 -2,54 61,77 Armada Bilgisayar 69,95 0,36 42,52 Arsan Tekstil 8,40 -0,59 15,23 Artı Yatırım Holding 7,94 -7,67 36,90 Arzum Ev Aletleri 23,28 3,93 -5,44 Aselsan 18,18 -1,14 -0,38 Ata GMYO 5,90 -1,01 7,08 Atakule GMYO 4,35 -7,25 72,62 Atlantis Yatırım Holding 10,20 5,15 83,45 Atlas Yat. Ort. 1,90 -2,06 8,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,06 -0,99 0,21 Avrasya GMYO 4,36 5,83 7,39 Avrasya Petrol ve Tur. 3,37 1,20 5,31 Avrupa Yatırım Holding 7,02 -1,54 17,00 Ayen Enerji 5,85 1,92 8,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,45 3,06 0,88 Aygaz 17,89 -3,61 22,12 Bagfaş 33,06 9,98 65,30 Bak Ambalaj 24,28 8,88 20,20 Balatacılar Balatacılık 7,76 0,78 -5,83 Bantaş Ambalaj 5,58 8,35 18,98 Banvit 53,60 -0,74 3,08 Baştaş Başkent Çimento 17,93 10,00 3,22 Batı Çimento 7,77 9,90 64,97 Batısöke Çimento 2,99 9,93 22,54 Bayrak Taban Sanayi 10,61 2,02 0,00 Bera Holding 21,26 0,76 4,83 Berkosan Yalıtım 10,56 1,05 18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 4,14 -1,19 2,48 Beyaz Filo 13,61 3,03 33,69 Bilici Yatırım 7,44 1,36 12,05 Bim Mağazalar 73,80 -0,34 0,36 Birko Mensucat 1,13 1,80 1,80 Birlik Mensucat 2,94 3,52 -15,03 Bizim Mağazaları 16,08 0,44 4,69 Borusan Mannesmann 34,12 -0,23 22,73 Borusan Yat. Paz. 526,00 2,16 15,12 Bosch Fren Sistemleri 1.277,00 0,92 3,08 Bossa 22,98 -1,37 28,74 Brisa 26,80 -0,59 34,40 Burçelik 25,66 1,26 22,07 Burçelik Vana 48,80 -4,69 -1,73 Bursa Çimento 12,22 2,09 1,50 Carrefoursa 69,95 0,00 -2,58 Casa Emtia Petrol 151,00 4,14 42,45 Ceo Event Medya 7,45 4,93 15,86 Coca Cola İçecek 80,60 -1,89 22,49 Cosmos Yat. Holding 16,46 9,95 104,22 Credıtwest Faktorıng 5,52 0,36 -5,96 Çelebi 168,10 -2,55 -7,90 Çelik Halat 21,96 3,78 2,52 Çemaş Döküm 2,31 2,67 7,44 Çemtaş 17,77 3,43 11,75 Çimbeton 403,70 -1,61 36,16 Çimentaş 48,00 -5,51 32,74 Çimsa 24,74 9,96 38,99 Çuhadaroğlu Metal 8,29 0,48 7,24 Dagi Giyim 8,55 2,27 5,95 Dagi Yatırım Holding 14,56 1,39 12,87 Dardanel 33,96 5,14 1,37 Datagate Bilgisayar 18,30 -1,82 13,59 Demısaş Döküm 6,98 -2,79 5,60 Denge Holding 6,60 8,55 20,44 Deniz GMYO 4,49 -1,10 31,29 Derimod 12,35 9,97 26,80 Derlüks Deri 9,94 5,63 12,70 Desa Deri 10,77 1,32 10,57 Despec Bilgisayar 14,27 0,07 9,26 Deva Holding 28,88 9,98 19,64 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,21 -2,72 21,75 Diriteks Diriliş Tekstil 5,21 9,92 39,68 Ditaş Doğan 39,20 -0,66 19,95 DO-CO 517,40 -4,47 -17,87 Doğan Burda 22,50 1,81 0,27 Doğan Holding 3,82 0,00 24,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,21 8,08 37,83 Doğusan 5,15 1,78 17,58 Doğuş GMYO 9,87 1,02 20,81 Doğuş Otomotiv 35,74 9,97 24,36 Döktaş Dökümcülük 35,80 -5,39 16,92 Duran Doğan Basım 11,12 1,09 6,01 Dyo Boya 14,09 3,99 24,03 Eczacıbaşı İlaç 7,98 3,10 6,97 Eczacıbaşı Yatırım 37,92 1,07 36,70 Edip Gayrimenkul 3,32 0,00 0,00 Ege Endüstri 1.740,00 -0,54 0,73 Ege Gübre 231,50 -0,30 59,44 Ege Profil 42,04 2,54 9,94 Ege Seramik 13,32 1,91 29,45 Egeplast 37,50 -3,85 12,61 Ekiz Kimya 8,31 5,86 16,55 Emek Elektrik 5,36 6,56 -9,46 Eminiş Ambalaj 37,56 -9,80 1,95 Emlak Konut GMYO 2,47 -0,80 15,42 Enerjisa Enerji 13,05 4,65 4,32 Enka İnşaat 8,14 -0,12 10,45 Erbosan 49,00 0,49 19,51 Ereğli Demir Çelik 14,82 -0,20 -0,74 Ersu Gıda 5,25 0,19 6,28 Escort Teknoloji 7,93 9,99 20,70 Esenboğa Elektrik 26,86 9,99 41,15 Etiler Gıda 4,35 0,69 9,30 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 1,32 -0,52 Euro Trend Yat. Ort. 4,10 5,94 13,89 Euro Yat. Ort. 5,30 6,85 17,52 Euro Yatırım Holding 3,66 2,23 28,87 Fade Gıda 6,67 3,25 7,75 Fenerbahçe Futbol 38,00 -1,14 28,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 3,14 8,32 F-M İzmit Piston 196,00 0,05 57,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,05 2,68 0,15 Ford Otosan 162,00 2,08 28,57 Formet Çelik Kapı 4,61 0,22 -2,95 Frigo Pak Gıda 24,50 0,82 16,78 Galatasaray Sportif 3,83 -0,78 -5,43 Garanti Bankası 9,54 -2,25 -8,00 Garanti Faktoring 11,77 -1,18 5,75 Garanti Yat. Ort. 3,61 2,27 11,76 Gedik Y. Men. Değ. 19,29 9,98 53,10 Gediz Ambalaj 36,50 1,16 36,19 Gentaş 5,60 0,54 -5,72 Gersan Elektrik 8,33 8,46 35,67 Global Men. Değ. 7,86 9,93 30,78 Global Yat. Holding 5,65 3,29 20,73 Good-Year 8,89 -0,22 6,34 Göltaş Çimento 52,35 9,98 26,88 Gözde Girişim 7,03 0,29 -11,90 GSD Denizcilik 5,83 4,86 15,67 GSD Holding 2,54 2,42 1,20 Gübre Fabrik. 66,30 -0,67 -22,95 Güler Yat. Holding 9,95 0,51 -8,46 Halk GMYO 3,97 -6,37 23,68 Hatay Tekstil 21,70 -2,78 55,56 Hedef Girişim 4,11 2,49 19,95 Hektaş 27,10 -1,17 42,11 HUB Girişim 18,80 -0,63 3,30 Hürriyet Gzt. 2,59 1,97 23,33 ICBC Turkey Bank 6,77 1,96 4,15 İdealist Danışmanlık 14,43 -1,84 7,21 İdealist GMYO 9,20 6,98 35,29 İhlas Ev Aletleri 1,97 2,60 4,79 İhlas Gayrimenkul 1,57 6,08 25,60 İhlas Gazetecilik 3,97 0,00 -2,22 İhlas Holding 1,27 0,79 2,42 İhlas Yayın Holding 1,15 0,00 0,88 İndeks Bilgisayar 20,58 1,08 7,58 Info Yatırım 7,22 -2,30 11,94 İntema 65,70 -5,47 64,66 Inveo Yatırım Holding 133,80 9,94 202,58 İpek Doğal Enerji 13,90 3,58 6,27 İskenderun Demir Çelik 11,23 0,09 11,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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