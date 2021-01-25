Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.01.2021 18:45
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,972,442,97
Acıpayam Selüloz24,087,5040,65
Adel Kalemcilik30,207,47-11,79
Adese Alışveriş Ticaret2,790,00-0,36
Afyon Çimento5,735,5212,13
Ak Enerji2,320,434,98
Akbank6,57-2,23-5,19
Akçansa19,870,8620,13
Akdeniz Yatırım Hold.5,35-0,743,48
Akfen GMYO4,852,32-0,21
Akın Tekstil51,00-1,6460,58
Akiş GMYO3,640,833,12
Akmerkez GMYO71,204,8610,57
Aksa14,781,371,30
Aksa Enerji10,259,9837,77
Aksigorta9,72-2,314,52
Aksu Enerji15,794,1611,83
Alarko Carrıer489,503,2534,15
Alarko GMYO27,525,205,20
Alarko Holding10,41-1,8920,49
Albaraka Türk2,09-1,427,73
Alcatel Lucent Teletaş32,801,5510,59
Alkim Kağıt19,609,9944,67
Alkim Kimya20,664,1342,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,321,755,94
Altınyunus Çeşme100,509,90101,16
Anadolu Efes27,040,0716,65
Anadolu Grubu Holding29,84-0,4712,94
Anadolu Hayat Emek.10,53-1,4021,45
Anadolu Isuzu22,443,7924,67
Anadolu Sigorta8,40-0,5911,26
Anel Elektrik3,275,143,15
Arçelik35,600,5617,11
ARD Bilişim Teknolojileri57,953,3020,53
Arena Bilgisayar55,65-2,5461,77
Armada Bilgisayar69,950,3642,52
Arsan Tekstil8,40-0,5915,23
Artı Yatırım Holding7,94-7,6736,90
Arzum Ev Aletleri23,283,93-5,44
Aselsan18,18-1,14-0,38
Ata GMYO5,90-1,017,08
Atakule GMYO4,35-7,2572,62
Atlantis Yatırım Holding10,205,1583,45
Atlas Yat. Ort.1,90-2,068,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,06-0,990,21
Avrasya GMYO4,365,837,39
Avrasya Petrol ve Tur.3,371,205,31
Avrupa Yatırım Holding7,02-1,5417,00
Ayen Enerji5,851,928,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,453,060,88
Aygaz17,89-3,6122,12
Bagfaş33,069,9865,30
Bak Ambalaj24,288,8820,20
Balatacılar Balatacılık7,760,78-5,83
Bantaş Ambalaj5,588,3518,98
Banvit53,60-0,743,08
Baştaş Başkent Çimento17,9310,003,22
Batı Çimento7,779,9064,97
Batısöke Çimento2,999,9322,54
Bayrak Taban Sanayi10,612,020,00
Bera Holding21,260,764,83
Berkosan Yalıtım10,561,0518,39
Beşiktaş Futbol Yat.4,14-1,192,48
Beyaz Filo13,613,0333,69
Bilici Yatırım7,441,3612,05
Bim Mağazalar73,80-0,340,36
Birko Mensucat1,131,801,80
Birlik Mensucat2,943,52-15,03
Bizim Mağazaları16,080,444,69
Borusan Mannesmann34,12-0,2322,73
Borusan Yat. Paz.526,002,1615,12
Bosch Fren Sistemleri1.277,000,923,08
Bossa22,98-1,3728,74
Brisa26,80-0,5934,40
Burçelik25,661,2622,07
Burçelik Vana48,80-4,69-1,73
Bursa Çimento12,222,091,50
Carrefoursa69,950,00-2,58
Casa Emtia Petrol151,004,1442,45
Ceo Event Medya7,454,9315,86
Coca Cola İçecek80,60-1,8922,49
Cosmos Yat. Holding16,469,95104,22
Credıtwest Faktorıng5,520,36-5,96
Çelebi168,10-2,55-7,90
Çelik Halat21,963,782,52
Çemaş Döküm2,312,677,44
Çemtaş17,773,4311,75
Çimbeton403,70-1,6136,16
Çimentaş48,00-5,5132,74
Çimsa24,749,9638,99
Çuhadaroğlu Metal8,290,487,24
Dagi Giyim8,552,275,95
Dagi Yatırım Holding14,561,3912,87
Dardanel33,965,141,37
Datagate Bilgisayar18,30-1,8213,59
Demısaş Döküm6,98-2,795,60
Denge Holding6,608,5520,44
Deniz GMYO4,49-1,1031,29
Derimod12,359,9726,80
Derlüks Deri9,945,6312,70
Desa Deri10,771,3210,57
Despec Bilgisayar14,270,079,26
Deva Holding28,889,9819,64
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,21-2,7221,75
Diriteks Diriliş Tekstil5,219,9239,68
Ditaş Doğan39,20-0,6619,95
DO-CO517,40-4,47-17,87
Doğan Burda22,501,810,27
Doğan Holding3,820,0024,43
Doğtaş Kelebek Mobilya3,218,0837,83
Doğusan5,151,7817,58
Doğuş GMYO9,871,0220,81
Doğuş Otomotiv35,749,9724,36
Döktaş Dökümcülük35,80-5,3916,92
Duran Doğan Basım11,121,096,01
Dyo Boya14,093,9924,03
Eczacıbaşı İlaç7,983,106,97
Eczacıbaşı Yatırım37,921,0736,70
Edip Gayrimenkul3,320,000,00
Ege Endüstri1.740,00-0,540,73
Ege Gübre231,50-0,3059,44
Ege Profil42,042,549,94
Ege Seramik13,321,9129,45
Egeplast37,50-3,8512,61
Ekiz Kimya8,315,8616,55
Emek Elektrik5,366,56-9,46
Eminiş Ambalaj37,56-9,801,95
Emlak Konut GMYO2,47-0,8015,42
Enerjisa Enerji13,054,654,32
Enka İnşaat8,14-0,1210,45
Erbosan49,000,4919,51
Ereğli Demir Çelik14,82-0,20-0,74
Ersu Gıda5,250,196,28
Escort Teknoloji7,939,9920,70
Esenboğa Elektrik26,869,9941,15
Etiler Gıda4,350,699,30
Euro Kapital Yat. Ort.3,831,32-0,52
Euro Trend Yat. Ort.4,105,9413,89
Euro Yat. Ort.5,306,8517,52
Euro Yatırım Holding3,662,2328,87
Fade Gıda6,673,257,75
Fenerbahçe Futbol38,00-1,1428,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,903,148,32
F-M İzmit Piston196,000,0557,68
Fonet Bilgi Teknolojileri13,052,680,15
Ford Otosan162,002,0828,57
Formet Çelik Kapı4,610,22-2,95
Frigo Pak Gıda24,500,8216,78
Galatasaray Sportif3,83-0,78-5,43
Garanti Bankası9,54-2,25-8,00
Garanti Faktoring11,77-1,185,75
Garanti Yat. Ort.3,612,2711,76
Gedik Y. Men. Değ.19,299,9853,10
Gediz Ambalaj36,501,1636,19
Gentaş5,600,54-5,72
Gersan Elektrik8,338,4635,67
Global Men. Değ.7,869,9330,78
Global Yat. Holding5,653,2920,73
Good-Year8,89-0,226,34
Göltaş Çimento52,359,9826,88
Gözde Girişim7,030,29-11,90
GSD Denizcilik5,834,8615,67
GSD Holding2,542,421,20
Gübre Fabrik.66,30-0,67-22,95
Güler Yat. Holding9,950,51-8,46
Halk GMYO3,97-6,3723,68
Hatay Tekstil21,70-2,7855,56
Hedef Girişim4,112,4919,95
Hektaş27,10-1,1742,11
HUB Girişim18,80-0,633,30
Hürriyet Gzt.2,591,9723,33
ICBC Turkey Bank6,771,964,15
İdealist Danışmanlık14,43-1,847,21
İdealist GMYO9,206,9835,29
İhlas Ev Aletleri1,972,604,79
İhlas Gayrimenkul1,576,0825,60
İhlas Gazetecilik3,970,00-2,22
İhlas Holding1,270,792,42
İhlas Yayın Holding1,150,000,88
İndeks Bilgisayar20,581,087,58
Info Yatırım7,22-2,3011,94
İntema65,70-5,4764,66
Inveo Yatırım Holding133,809,94202,58
İpek Doğal Enerji13,903,586,27
İskenderun Demir Çelik11,230,0911,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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