Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,97
|2,44
|2,97
|Acıpayam Selüloz
|24,08
|7,50
|40,65
|Adel Kalemcilik
|30,20
|7,47
|-11,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|0,00
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,73
|5,52
|12,13
|Ak Enerji
|2,32
|0,43
|4,98
|Akbank
|6,57
|-2,23
|-5,19
|Akçansa
|19,87
|0,86
|20,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,35
|-0,74
|3,48
|Akfen GMYO
|4,85
|2,32
|-0,21
|Akın Tekstil
|51,00
|-1,64
|60,58
|Akiş GMYO
|3,64
|0,83
|3,12
|Akmerkez GMYO
|71,20
|4,86
|10,57
|Aksa
|14,78
|1,37
|1,30
|Aksa Enerji
|10,25
|9,98
|37,77
|Aksigorta
|9,72
|-2,31
|4,52
|Aksu Enerji
|15,79
|4,16
|11,83
|Alarko Carrıer
|489,50
|3,25
|34,15
|Alarko GMYO
|27,52
|5,20
|5,20
|Alarko Holding
|10,41
|-1,89
|20,49
|Albaraka Türk
|2,09
|-1,42
|7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,80
|1,55
|10,59
|Alkim Kağıt
|19,60
|9,99
|44,67
|Alkim Kimya
|20,66
|4,13
|42,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|1,75
|5,94
|Altınyunus Çeşme
|100,50
|9,90
|101,16
|Anadolu Efes
|27,04
|0,07
|16,65
|Anadolu Grubu Holding
|29,84
|-0,47
|12,94
|Anadolu Hayat Emek.
|10,53
|-1,40
|21,45
|Anadolu Isuzu
|22,44
|3,79
|24,67
|Anadolu Sigorta
|8,40
|-0,59
|11,26
|Anel Elektrik
|3,27
|5,14
|3,15
|Arçelik
|35,60
|0,56
|17,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,95
|3,30
|20,53
|Arena Bilgisayar
|55,65
|-2,54
|61,77
|Armada Bilgisayar
|69,95
|0,36
|42,52
|Arsan Tekstil
|8,40
|-0,59
|15,23
|Artı Yatırım Holding
|7,94
|-7,67
|36,90
|Arzum Ev Aletleri
|23,28
|3,93
|-5,44
|Aselsan
|18,18
|-1,14
|-0,38
|Ata GMYO
|5,90
|-1,01
|7,08
|Atakule GMYO
|4,35
|-7,25
|72,62
|Atlantis Yatırım Holding
|10,20
|5,15
|83,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|-2,06
|8,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,06
|-0,99
|0,21
|Avrasya GMYO
|4,36
|5,83
|7,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|1,20
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|7,02
|-1,54
|17,00
|Ayen Enerji
|5,85
|1,92
|8,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,45
|3,06
|0,88
|Aygaz
|17,89
|-3,61
|22,12
|Bagfaş
|33,06
|9,98
|65,30
|Bak Ambalaj
|24,28
|8,88
|20,20
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|0,78
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,58
|8,35
|18,98
|Banvit
|53,60
|-0,74
|3,08
|Baştaş Başkent Çimento
|17,93
|10,00
|3,22
|Batı Çimento
|7,77
|9,90
|64,97
|Batısöke Çimento
|2,99
|9,93
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|10,61
|2,02
|0,00
|Bera Holding
|21,26
|0,76
|4,83
|Berkosan Yalıtım
|10,56
|1,05
|18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,14
|-1,19
|2,48
|Beyaz Filo
|13,61
|3,03
|33,69
|Bilici Yatırım
|7,44
|1,36
|12,05
|Bim Mağazalar
|73,80
|-0,34
|0,36
|Birko Mensucat
|1,13
|1,80
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,94
|3,52
|-15,03
|Bizim Mağazaları
|16,08
|0,44
|4,69
|Borusan Mannesmann
|34,12
|-0,23
|22,73
|Borusan Yat. Paz.
|526,00
|2,16
|15,12
|Bosch Fren Sistemleri
|1.277,00
|0,92
|3,08
|Bossa
|22,98
|-1,37
|28,74
|Brisa
|26,80
|-0,59
|34,40
|Burçelik
|25,66
|1,26
|22,07
|Burçelik Vana
|48,80
|-4,69
|-1,73
|Bursa Çimento
|12,22
|2,09
|1,50
|Carrefoursa
|69,95
|0,00
|-2,58
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|4,14
|42,45
|Ceo Event Medya
|7,45
|4,93
|15,86
|Coca Cola İçecek
|80,60
|-1,89
|22,49
|Cosmos Yat. Holding
|16,46
|9,95
|104,22
|Credıtwest Faktorıng
|5,52
|0,36
|-5,96
|Çelebi
|168,10
|-2,55
|-7,90
|Çelik Halat
|21,96
|3,78
|2,52
|Çemaş Döküm
|2,31
|2,67
|7,44
|Çemtaş
|17,77
|3,43
|11,75
|Çimbeton
|403,70
|-1,61
|36,16
|Çimentaş
|48,00
|-5,51
|32,74
|Çimsa
|24,74
|9,96
|38,99
|Çuhadaroğlu Metal
|8,29
|0,48
|7,24
|Dagi Giyim
|8,55
|2,27
|5,95
|Dagi Yatırım Holding
|14,56
|1,39
|12,87
|Dardanel
|33,96
|5,14
|1,37
|Datagate Bilgisayar
|18,30
|-1,82
|13,59
|Demısaş Döküm
|6,98
|-2,79
|5,60
|Denge Holding
|6,60
|8,55
|20,44
|Deniz GMYO
|4,49
|-1,10
|31,29
|Derimod
|12,35
|9,97
|26,80
|Derlüks Deri
|9,94
|5,63
|12,70
|Desa Deri
|10,77
|1,32
|10,57
|Despec Bilgisayar
|14,27
|0,07
|9,26
|Deva Holding
|28,88
|9,98
|19,64
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,21
|-2,72
|21,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,21
|9,92
|39,68
|Ditaş Doğan
|39,20
|-0,66
|19,95
|DO-CO
|517,40
|-4,47
|-17,87
|Doğan Burda
|22,50
|1,81
|0,27
|Doğan Holding
|3,82
|0,00
|24,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,21
|8,08
|37,83
|Doğusan
|5,15
|1,78
|17,58
|Doğuş GMYO
|9,87
|1,02
|20,81
|Doğuş Otomotiv
|35,74
|9,97
|24,36
|Döktaş Dökümcülük
|35,80
|-5,39
|16,92
|Duran Doğan Basım
|11,12
|1,09
|6,01
|Dyo Boya
|14,09
|3,99
|24,03
|Eczacıbaşı İlaç
|7,98
|3,10
|6,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,92
|1,07
|36,70
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|0,00
|0,00
|Ege Endüstri
|1.740,00
|-0,54
|0,73
|Ege Gübre
|231,50
|-0,30
|59,44
|Ege Profil
|42,04
|2,54
|9,94
|Ege Seramik
|13,32
|1,91
|29,45
|Egeplast
|37,50
|-3,85
|12,61
|Ekiz Kimya
|8,31
|5,86
|16,55
|Emek Elektrik
|5,36
|6,56
|-9,46
|Eminiş Ambalaj
|37,56
|-9,80
|1,95
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|-0,80
|15,42
|Enerjisa Enerji
|13,05
|4,65
|4,32
|Enka İnşaat
|8,14
|-0,12
|10,45
|Erbosan
|49,00
|0,49
|19,51
|Ereğli Demir Çelik
|14,82
|-0,20
|-0,74
|Ersu Gıda
|5,25
|0,19
|6,28
|Escort Teknoloji
|7,93
|9,99
|20,70
|Esenboğa Elektrik
|26,86
|9,99
|41,15
|Etiler Gıda
|4,35
|0,69
|9,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|1,32
|-0,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,10
|5,94
|13,89
|Euro Yat. Ort.
|5,30
|6,85
|17,52
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|2,23
|28,87
|Fade Gıda
|6,67
|3,25
|7,75
|Fenerbahçe Futbol
|38,00
|-1,14
|28,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|3,14
|8,32
|F-M İzmit Piston
|196,00
|0,05
|57,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,05
|2,68
|0,15
|Ford Otosan
|162,00
|2,08
|28,57
|Formet Çelik Kapı
|4,61
|0,22
|-2,95
|Frigo Pak Gıda
|24,50
|0,82
|16,78
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-0,78
|-5,43
|Garanti Bankası
|9,54
|-2,25
|-8,00
|Garanti Faktoring
|11,77
|-1,18
|5,75
|Garanti Yat. Ort.
|3,61
|2,27
|11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,29
|9,98
|53,10
|Gediz Ambalaj
|36,50
|1,16
|36,19
|Gentaş
|5,60
|0,54
|-5,72
|Gersan Elektrik
|8,33
|8,46
|35,67
|Global Men. Değ.
|7,86
|9,93
|30,78
|Global Yat. Holding
|5,65
|3,29
|20,73
|Good-Year
|8,89
|-0,22
|6,34
|Göltaş Çimento
|52,35
|9,98
|26,88
|Gözde Girişim
|7,03
|0,29
|-11,90
|GSD Denizcilik
|5,83
|4,86
|15,67
|GSD Holding
|2,54
|2,42
|1,20
|Gübre Fabrik.
|66,30
|-0,67
|-22,95
|Güler Yat. Holding
|9,95
|0,51
|-8,46
|Halk GMYO
|3,97
|-6,37
|23,68
|Hatay Tekstil
|21,70
|-2,78
|55,56
|Hedef Girişim
|4,11
|2,49
|19,95
|Hektaş
|27,10
|-1,17
|42,11
|HUB Girişim
|18,80
|-0,63
|3,30
|Hürriyet Gzt.
|2,59
|1,97
|23,33
|ICBC Turkey Bank
|6,77
|1,96
|4,15
|İdealist Danışmanlık
|14,43
|-1,84
|7,21
|İdealist GMYO
|9,20
|6,98
|35,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,97
|2,60
|4,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|6,08
|25,60
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|0,00
|-2,22
|İhlas Holding
|1,27
|0,79
|2,42
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,00
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,58
|1,08
|7,58
|Info Yatırım
|7,22
|-2,30
|11,94
|İntema
|65,70
|-5,47
|64,66
|Inveo Yatırım Holding
|133,80
|9,94
|202,58
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|3,58
|6,27
|İskenderun Demir Çelik
|11,23
|0,09
|11,08
(Sürecek)
Kaynak: AA
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