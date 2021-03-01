Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,45 9,56 -3,75 Acıpayam Selüloz 21,76 8,26 27,10 Adel Kalemcilik 27,24 8,96 -20,43 Adese Alışveriş Ticaret 3,05 9,71 8,93 Afyon Çimento 5,02 4,80 -1,76 Ak Enerji 2,04 4,62 -7,69 Akbank 6,30 3,96 -9,09 Akçansa 19,57 5,61 18,32 Akdeniz Yatırım Hold. 2,18 5,31 -9,29 Akfen GMYO 4,39 3,29 -9,67 Akın Tekstil 52,10 9,92 64,04 Akiş GMYO 3,05 4,45 -13,60 Akmerkez GMYO 63,00 4,13 -2,16 Aksa 16,20 1,89 11,03 Aksa Enerji 11,07 4,83 48,79 Aksigorta 9,58 1,91 3,01 Aksu Enerji 6,89 5,03 -8,71 Alarko Carrıer 438,00 7,41 20,03 Alarko GMYO 25,48 5,99 -2,60 Alarko Holding 11,30 5,51 30,79 Albaraka Türk 2,30 3,14 18,56 Alcatel Lucent Teletaş 35,32 4,93 19,08 Alkim Kağıt 19,63 2,99 44,89 Alkim Kimya 19,36 3,31 33,17 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,62 0,00 19,63 Altınyunus Çeşme 93,95 5,56 88,05 Anadolu Efes 24,02 1,69 3,62 Anadolu Grubu Holding 29,86 6,95 13,49 Anadolu Hayat Emek. 10,53 5,51 21,45 Anadolu Isuzu 22,04 6,99 22,44 Anadolu Sigorta 8,14 0,74 7,81 Anel Elektrik 3,99 2,05 25,87 Arçelik 34,18 3,01 12,43 ARD Bilişim Teknolojileri 61,00 4,72 26,87 Arena Bilgisayar 51,40 5,07 49,42 Armada Bilgisayar 63,60 7,80 29,58 Arsan Tekstil 8,16 6,81 11,93 Artı Yatırım Holding 6,05 4,31 Arzum Ev Aletleri 24,08 4,60 -2,19 Aselsan 17,22 1,41 -5,64 Ata GMYO 5,79 3,02 5,08 Atakule GMYO 4,33 2,85 71,83 Atlantis Yatırım Holding 6,45 -7,73 16,01 Atlas Yat. Ort. 1,69 3,68 -3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,39 4,25 2,05 Avrasya GMYO 3,50 7,03 33,62 Avrasya Petrol ve Tur. 3,80 9,83 18,75 Avrupa Yatırım Holding 6,12 1,32 2,00 Ayen Enerji 8,10 2,40 49,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,20 4,72 7,49 Aygaz 15,92 1,60 8,67 Bagfaş 26,20 4,13 31,00 Bak Ambalaj 25,60 8,11 26,73 Balatacılar Balatacılık 9,76 -0,41 18,45 Bantaş Ambalaj 5,10 4,29 8,74 Banvit 56,00 1,82 7,69 Baştaş Başkent Çimento 14,34 -0,49 -17,44 Batı Çimento 13,10 0,85 178,13 Batısöke Çimento 3,40 2,10 39,34 Bayrak Taban Sanayi 11,76 6,91 10,84 Bera Holding 24,94 1,30 22,98 Berkosan Yalıtım 13,02 7,69 45,96 Beşiktaş Futbol Yat. 3,95 -0,75 -2,23 Beyaz Filo 14,30 3,62 40,47 Bilici Yatırım 9,42 1,73 41,87 Bim Mağazalar 66,75 0,98 -9,23 Birko Mensucat 1,17 2,63 5,41 Birlik Mensucat 2,93 -2,33 -15,32 Bizim Mağazaları 14,65 6,78 -4,62 Borusan Mannesmann 31,06 6,59 11,73 Borusan Yat. Paz. 540,10 10,00 18,21 Bosch Fren Sistemleri 1.193,90 6,79 -3,63 Bossa 22,52 9,96 26,16 Brisa 30,18 2,72 51,35 Burçelik 25,92 3,60 23,31 Burçelik Vana 37,74 -0,68 -24,00 Bursa Çimento 4,82 9,79 -3,17 Carrefoursa 60,50 4,31 -15,74 Casa Emtia Petrol 226,10 -4,52 113,30 Ceo Event Medya 6,70 5,35 4,20 Coca Cola İçecek 71,30 0,56 9,50 Cosmos Yat. Holding 12,01 -8,32 49,01 Credıtwest Faktorıng 5,61 5,85 -4,43 Çelebi 178,60 6,63 -2,15 Çelik Halat 9,17 -0,11 0,80 Çemaş Döküm 2,08 1,96 -3,26 Çemtaş 15,84 4,76 -0,38 Çimbeton 336,00 6,67 13,32 Çimentaş 47,00 9,30 29,98 Çimsa 23,22 7,50 30,45 Çuhadaroğlu Metal 7,54 4,29 -2,46 Dagi Giyim 8,13 8,84 0,74 Dagi Yatırım Holding 13,76 9,99 6,67 Dardanel 31,50 -0,51 -5,97 Datagate Bilgisayar 16,33 5,35 1,37 Demısaş Döküm 7,84 6,23 18,61 Denge Holding 9,10 6,43 66,06 Deniz GMYO 7,00 6,06 104,68 Derimod 11,84 5,81 21,56 Derlüks Deri 8,83 4,37 0,11 Desa Deri 12,59 1,37 29,26 Despec Bilgisayar 12,99 7,36 -0,54 Deva Holding 31,38 5,02 29,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 17,25 5,83 58,99 Diriteks Diriliş Tekstil 6,93 -3,48 85,79 Ditaş Doğan 16,70 3,60 28,18 DO-CO 604,00 4,86 -4,13 Doğan Burda 20,00 4,28 -10,87 Doğan Holding 3,37 6,31 9,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 10,00 13,36 Doğusan 5,29 5,17 20,78 Doğuş GMYO 10,04 9,97 22,89 Doğuş Otomotiv 32,80 5,47 14,13 Döktaş Dökümcülük 32,60 5,16 6,47 Duran Doğan Basım 12,10 0,83 15,35 Dyo Boya 14,52 10,00 27,82 Eczacıbaşı İlaç 7,36 2,36 -1,34 Eczacıbaşı Yatırım 57,90 9,97 108,72 Edip Gayrimenkul 4,18 10,00 25,90 Ege Endüstri 1.620,00 4,83 -6,21 Ege Gübre 228,50 1,69 57,37 Ege Profil 40,00 4,93 4,60 Ege Seramik 13,68 9,97 32,94 Egeplast 44,80 7,95 34,53 Ekiz Kimya 8,00 -4,76 12,20 Emek Elektrik 2,16 2,37 -24,35 Eminiş Ambalaj 31,82 9,95 -13,63 Emlak Konut GMYO 2,35 5,38 9,81 Enerjisa Enerji 11,70 2,72 -6,47 Enka İnşaat 7,30 3,25 -0,95 Erbosan 64,10 9,95 56,34 Ereğli Demir Çelik 15,10 3,50 1,14 Ersu Gıda 4,78 9,63 -3,24 Escort Teknoloji 7,55 9,74 14,92 Esenboğa Elektrik 38,76 9,99 103,68 Etiler Gıda 6,14 2,68 54,27 Euro Kapital Yat. Ort. 3,69 0,82 -4,16 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 1,66 2,22 Euro Yat. Ort. 4,37 -0,23 -3,10 Euro Yatırım Holding 3,55 4,72 25,00 Fade Gıda 10,26 5,77 65,75 Fenerbahçe Futbol 30,84 5,04 4,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,84 3,95 7,38 F-M İzmit Piston 180,00 8,04 44,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,60 4,51 12,05 Ford Otosan 192,60 9,99 52,86 Formet Celik Kapi Sanayi 4,15 3,49 -12,63 Frigo Pak Gıda 29,16 8,00 38,99 Galatasaray Sportif 4,14 -3,04 2,22 Garanti Bankası 9,27 3,92 -10,61 Garanti Faktoring 13,10 1,87 17,70 Garanti Yat. Ort. 3,29 3,46 1,86 Gedik Y. Men. Değ. 26,20 3,39 107,94 Gediz Ambalaj 38,44 4,51 43,43 Gentaş 5,53 5,13 -6,90 Gersan Elektrik 7,50 9,97 22,15 Global Men. Değ. 8,25 10,00 37,27 Global Yat. Holding 5,34 4,09 14,10 Good-Year 9,31 2,08 11,36 Göltaş Çimento 64,55 9,97 56,45 Gözde Girişim 6,56 5,81 -17,79 GSD Denizcilik 6,50 8,51 28,97 GSD Holding 2,52 6,33 0,40 Gübre Fabrik. 81,40 2,01 -5,40 Güler Yat. Holding 10,40 0,00 -4,32 Halk GMYO 3,29 3,46 2,49 Hatay Tekstil 25,12 9,98 80,07 Hedef Girişim 4,14 5,61 20,82 Hektaş 30,58 6,92 60,36 HUB Girişim 18,40 7,04 1,10 Hürriyet Gzt. 2,37 1,28 12,86 ICBC Turkey Bank 6,40 4,23 -1,54 İdealist Danışmanlık 43,98 5,06 226,75 İdealist GMYO 12,10 10,00 77,94 İhlas Ev Aletleri 1,73 1,76 -7,98 İhlas Gayrimenkul 1,23 4,24 -1,60 İhlas Gazetecilik 3,15 2,27 -22,41 İhlas Holding 0,92 4,55 -18,05 İhlas Yayın Holding 1,02 7,37 -10,53 İndeks Bilgisayar 24,66 9,99 28,91 Info Yatırım 7,25 4,32 12,40 İntema 51,70 10,00 29,57 Inveo Yatırım Holding 153,80 6,81 247,81 İpek Doğal Enerji 14,22 3,80 8,72 İskenderun Demir Çelik 11,94 4,46 18,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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