Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,59 1,88 -1,94 Acıpayam Selüloz 20,88 -4,04 21,96 Adel Kalemcilik 26,44 -2,94 -22,77 Adese Alışveriş Ticaret 3,16 3,61 12,86 Afyon Çimento 4,90 -2,39 -4,11 Ak Enerji 2,04 0,00 -7,69 Akbank 6,30 0,00 -9,09 Akçansa 19,28 -1,48 16,57 Akdeniz Yatırım Hold. 2,13 -2,29 -11,37 Akfen GMYO 4,38 -0,23 -9,88 Akın Tekstil 53,30 2,30 67,82 Akiş GMYO 2,38 -1,35 -14,76 Akmerkez GMYO 62,00 -1,59 -3,71 Aksa 15,81 -2,41 8,36 Aksa Enerji 11,04 -0,27 48,39 Aksigorta 9,72 1,46 4,52 Aksu Enerji 6,93 0,58 -8,18 Alarko Carrıer 418,00 -4,57 14,55 Alarko GMYO 24,96 -2,04 -4,59 Alarko Holding 11,14 -1,42 28,94 Albaraka Türk 2,25 -2,17 15,98 Alcatel Lucent Teletaş 37,32 5,66 25,83 Alkim Kağıt 19,36 -1,38 42,90 Alkim Kimya 19,26 -0,52 32,49 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 -2,67 16,44 Altınyunus Çeşme 88,00 -6,33 76,14 Anadolu Efes 24,68 2,75 6,47 Anadolu Grubu Holding 29,02 -2,81 10,30 Anadolu Hayat Emek. 10,45 -0,76 20,53 Anadolu Isuzu 21,80 -1,09 21,11 Anadolu Sigorta 8,13 -0,12 7,68 Anel Elektrik 3,94 -1,25 24,29 Arçelik 34,44 0,76 13,29 ARD Bilişim Teknolojileri 61,85 1,39 28,64 Arena Bilgisayar 50,50 -1,75 46,80 Armada Bilgisayar 61,75 -2,91 25,81 Arsan Tekstil 8,27 1,35 13,44 Arzum Ev Aletleri 23,76 -1,33 -3,49 Aselsan 17,19 -0,17 -5,81 Ata GMYO 5,61 -3,11 1,81 Atakule GMYO 4,18 -3,46 65,87 Atlantis Yatırım Holding 6,25 -3,10 12,41 Atlas Yat. Ort. 1,70 0,59 -2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,00 -2,12 -0,12 Avrasya GMYO 3,75 7,14 43,17 Avrasya Petrol ve Tur. 3,82 0,53 19,37 Avrupa Yatırım Holding 6,06 -0,98 1,00 Ayen Enerji 8,91 10,00 64,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,52 2,62 10,31 Aygaz 16,16 1,51 10,31 Bagfaş 25,52 -2,60 27,60 Bak Ambalaj 27,00 5,47 33,66 Balatacılar Balatacılık 9,16 -6,15 11,17 Bantaş Ambalaj 5,04 -1,18 7,46 Banvit 55,90 -0,18 7,50 Baştaş Başkent Çimento 13,99 -2,44 -19,46 Batı Çimento 12,93 -1,30 174,52 Batısöke Çimento 3,26 -4,12 33,61 Bayrak Taban Sanayi 11,75 -0,09 10,74 Bera Holding 25,28 1,36 24,65 Berkosan Yalıtım 12,73 -2,23 42,71 Beşiktaş Futbol Yat. 4,07 3,04 0,74 Beyaz Filo 14,14 -1,12 38,90 Bilici Yatırım 9,41 -0,11 41,72 Bim Mağazalar 68,10 2,02 -7,39 Birko Mensucat 1,14 -2,56 2,70 Birlik Mensucat 2,64 -9,90 -23,70 Bizim Mağazaları 14,70 0,34 -4,30 Borusan Mannesmann 29,94 -3,61 7,70 Borusan Yat. Paz. 500,00 -7,42 9,43 Bosch Fren Sistemleri 1.151,20 -3,58 -7,08 Bossa 22,20 -1,42 24,37 Brisa 29,42 -2,52 47,54 Burçelik 25,52 -1,54 21,41 Burçelik Vana 36,40 -3,55 -26,70 Bursa Çimento 4,67 -3,11 -6,18 Carrefoursa 59,90 -0,99 -16,57 Casa Emtia Petrol 203,50 -10,00 91,98 Ceo Event Medya 6,65 -0,75 3,42 Coca Cola İçecek 70,80 -0,70 8,73 Cosmos Yat. Holding 11,62 -3,25 44,17 Credıtwest Faktorıng 5,56 -0,89 -5,28 Çelebi 196,40 9,97 7,60 Çelik Halat 9,07 -1,09 -0,30 Çemaş Döküm 1,55 -5,90 -8,96 Çemtaş 15,50 -2,15 -2,52 Çimbeton 325,00 -3,27 9,61 Çimentaş 44,00 -6,38 21,68 Çimsa 22,46 -3,27 26,18 Çuhadaroğlu Metal 7,52 -0,27 -2,72 Dagi Giyim 8,10 -0,37 0,37 Dagi Yatırım Holding 15,13 9,96 17,29 Dardanel 31,02 -1,52 -7,40 Datagate Bilgisayar 16,20 -0,80 0,56 Demısaş Döküm 7,58 -3,32 14,67 Denge Holding 8,88 -2,42 62,04 Deniz GMYO 6,85 -2,14 100,29 Derimod 11,47 -3,12 17,76 Derlüks Deri 8,86 0,34 0,45 Desa Deri 12,07 -4,13 23,92 Despec Bilgisayar 12,93 -0,46 -1,00 Deva Holding 31,02 -1,15 28,50 Dinamik Isı Makina Yalıtım 17,05 -1,16 57,14 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 -3,32 79,62 Ditaş Doğan 16,39 -1,86 25,80 DO-CO 604,00 0,00 -4,13 Doğan Burda 19,85 -0,75 -11,54 Doğan Holding 3,23 -4,15 5,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 6,06 20,23 Doğusan 5,54 4,73 26,48 Doğuş GMYO 10,94 8,96 33,90 Doğuş Otomotiv 32,20 -1,83 12,04 Döktaş Dökümcülük 32,36 -0,74 5,68 Duran Doğan Basım 11,77 -2,73 12,20 Dyo Boya 15,97 9,99 40,58 Eczacıbaşı İlaç 7,43 0,95 -0,40 Eczacıbaşı Yatırım 57,50 -0,69 107,28 Edip Gayrimenkul 4,22 0,96 27,11 Ege Endüstri 1.548,30 -4,43 -10,36 Ege Gübre 219,80 -3,81 51,38 Ege Profil 38,04 -4,90 -0,52 Ege Seramik 13,97 2,12 35,76 Egeplast 49,28 10,00 47,99 Ekiz Kimya 7,30 -8,75 2,38 Emek Elektrik 2,05 -5,09 -28,20 Eminiş Ambalaj 28,64 -9,99 -22,26 Emlak Konut GMYO 2,42 2,98 13,08 Enerjisa Enerji 11,48 -1,88 -8,23 Enka İnşaat 7,35 0,68 -0,27 Erbosan 67,45 5,23 64,51 Ereğli Demir Çelik 15,10 0,00 1,14 Ersu Gıda 5,11 6,90 3,44 Escort Teknoloji 7,66 1,46 16,59 Esenboğa Elektrik 39,72 2,48 108,72 Etiler Gıda 6,01 -2,12 51,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,64 -1,36 -5,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 -2,72 -0,56 Euro Yat. Ort. 4,29 -1,83 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,51 -1,13 23,59 Fade Gıda 10,42 1,56 68,34 Fenerbahçe Futbol 31,48 2,08 6,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,78 -0,88 6,44 F-M İzmit Piston 171,60 -4,67 38,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,35 -1,71 10,13 Ford Otosan 192,60 0,00 52,86 Formet Celik Kapi Sanayi 4,07 -1,93 -14,32 Frigo Pak Gıda 29,70 1,85 41,56 Galatasaray Sportif 4,28 3,38 5,68 Garanti Bankası 9,20 -0,76 -11,28 Garanti Faktoring 12,88 -1,68 15,72 Garanti Yat. Ort. 3,28 -0,30 1,55 Gedik Y. Men. Değ. 25,14 -4,05 99,52 Gediz Ambalaj 38,72 0,73 44,48 Gentaş 5,47 -1,08 -7,91 Gersan Elektrik 7,26 -3,20 18,24 Global Men. Değ. 7,90 -4,24 31,45 Global Yat. Holding 5,39 0,94 15,17 Good-Year 9,22 -0,97 10,29 Göltaş Çimento 68,00 5,34 64,81 Gözde Girişim 7,21 9,91 -9,65 GSD Denizcilik 6,61 1,69 31,15 GSD Holding 2,51 -0,40 0,00 Gübre Fabrik. 80,20 -1,47 -6,80 Güler Yat. Holding 10,47 0,67 -3,68 Halk GMYO 3,32 0,91 3,43 Hatay Tekstil 25,66 2,15 83,94 Hedef Girişim 4,03 -2,66 17,61 Hektaş 29,94 -2,09 57,00 HUB Girişim 18,06 -1,85 -0,77 Hürriyet Gzt. 2,35 -0,84 11,90 ICBC Turkey Bank 6,44 0,63 -0,92 İdealist Danışmanlık 42,50 -3,37 215,75 İdealist GMYO 12,10 0,00 77,94 İhlas Ev Aletleri 1,70 -1,73 -9,57 İhlas Gayrimenkul 1,22 -0,81 -2,40 İhlas Gazetecilik 3,09 -1,90 -23,89 İhlas Holding 0,91 -1,09 -18,94 İhlas Yayın Holding 0,99 -2,94 -13,16 İndeks Bilgisayar 25,20 2,19 31,73 Info Yatırım 7,09 -2,21 9,92 İntema 54,00 4,45 35,34 Inveo Yatırım Holding 143,60 -6,63 224,74 İpek Doğal Enerji 13,71 -3,59 4,82 İskenderun Demir Çelik 11,90 -0,34 17,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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