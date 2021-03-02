Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

02.03.2021 18:55
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,591,88-1,94
Acıpayam Selüloz20,88-4,0421,96
Adel Kalemcilik26,44-2,94-22,77
Adese Alışveriş Ticaret3,163,6112,86
Afyon Çimento4,90-2,39-4,11
Ak Enerji2,040,00-7,69
Akbank6,300,00-9,09
Akçansa19,28-1,4816,57
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-2,29-11,37
Akfen GMYO4,38-0,23-9,88
Akın Tekstil53,302,3067,82
Akiş GMYO2,38-1,35-14,76
Akmerkez GMYO62,00-1,59-3,71
Aksa15,81-2,418,36
Aksa Enerji11,04-0,2748,39
Aksigorta9,721,464,52
Aksu Enerji6,930,58-8,18
Alarko Carrıer418,00-4,5714,55
Alarko GMYO24,96-2,04-4,59
Alarko Holding11,14-1,4228,94
Albaraka Türk2,25-2,1715,98
Alcatel Lucent Teletaş37,325,6625,83
Alkim Kağıt19,36-1,3842,90
Alkim Kimya19,26-0,5232,49
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,55-2,6716,44
Altınyunus Çeşme88,00-6,3376,14
Anadolu Efes24,682,756,47
Anadolu Grubu Holding29,02-2,8110,30
Anadolu Hayat Emek.10,45-0,7620,53
Anadolu Isuzu21,80-1,0921,11
Anadolu Sigorta8,13-0,127,68
Anel Elektrik3,94-1,2524,29
Arçelik34,440,7613,29
ARD Bilişim Teknolojileri61,851,3928,64
Arena Bilgisayar50,50-1,7546,80
Armada Bilgisayar61,75-2,9125,81
Arsan Tekstil8,271,3513,44
Arzum Ev Aletleri23,76-1,33-3,49
Aselsan17,19-0,17-5,81
Ata GMYO5,61-3,111,81
Atakule GMYO4,18-3,4665,87
Atlantis Yatırım Holding6,25-3,1012,41
Atlas Yat. Ort.1,700,59-2,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,00-2,12-0,12
Avrasya GMYO3,757,1443,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,820,5319,37
Avrupa Yatırım Holding6,06-0,981,00
Ayen Enerji8,9110,0064,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,522,6210,31
Aygaz16,161,5110,31
Bagfaş25,52-2,6027,60
Bak Ambalaj27,005,4733,66
Balatacılar Balatacılık9,16-6,1511,17
Bantaş Ambalaj5,04-1,187,46
Banvit55,90-0,187,50
Baştaş Başkent Çimento13,99-2,44-19,46
Batı Çimento12,93-1,30174,52
Batısöke Çimento3,26-4,1233,61
Bayrak Taban Sanayi11,75-0,0910,74
Bera Holding25,281,3624,65
Berkosan Yalıtım12,73-2,2342,71
Beşiktaş Futbol Yat.4,073,040,74
Beyaz Filo14,14-1,1238,90
Bilici Yatırım9,41-0,1141,72
Bim Mağazalar68,102,02-7,39
Birko Mensucat1,14-2,562,70
Birlik Mensucat2,64-9,90-23,70
Bizim Mağazaları14,700,34-4,30
Borusan Mannesmann29,94-3,617,70
Borusan Yat. Paz.500,00-7,429,43
Bosch Fren Sistemleri1.151,20-3,58-7,08
Bossa22,20-1,4224,37
Brisa29,42-2,5247,54
Burçelik25,52-1,5421,41
Burçelik Vana36,40-3,55-26,70
Bursa Çimento4,67-3,11-6,18
Carrefoursa59,90-0,99-16,57
Casa Emtia Petrol203,50-10,0091,98
Ceo Event Medya6,65-0,753,42
Coca Cola İçecek70,80-0,708,73
Cosmos Yat. Holding11,62-3,2544,17
Credıtwest Faktorıng5,56-0,89-5,28
Çelebi196,409,977,60
Çelik Halat9,07-1,09-0,30
Çemaş Döküm1,55-5,90-8,96
Çemtaş15,50-2,15-2,52
Çimbeton325,00-3,279,61
Çimentaş44,00-6,3821,68
Çimsa22,46-3,2726,18
Çuhadaroğlu Metal7,52-0,27-2,72
Dagi Giyim8,10-0,370,37
Dagi Yatırım Holding15,139,9617,29
Dardanel31,02-1,52-7,40
Datagate Bilgisayar16,20-0,800,56
Demısaş Döküm7,58-3,3214,67
Denge Holding8,88-2,4262,04
Deniz GMYO6,85-2,14100,29
Derimod11,47-3,1217,76
Derlüks Deri8,860,340,45
Desa Deri12,07-4,1323,92
Despec Bilgisayar12,93-0,46-1,00
Deva Holding31,02-1,1528,50
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,05-1,1657,14
Diriteks Diriliş Tekstil6,70-3,3279,62
Ditaş Doğan16,39-1,8625,80
DO-CO604,000,00-4,13
Doğan Burda19,85-0,75-11,54
Doğan Holding3,23-4,155,21
Doğtaş Kelebek Mobilya2,806,0620,23
Doğusan5,544,7326,48
Doğuş GMYO10,948,9633,90
Doğuş Otomotiv32,20-1,8312,04
Döktaş Dökümcülük32,36-0,745,68
Duran Doğan Basım11,77-2,7312,20
Dyo Boya15,979,9940,58
Eczacıbaşı İlaç7,430,95-0,40
Eczacıbaşı Yatırım57,50-0,69107,28
Edip Gayrimenkul4,220,9627,11
Ege Endüstri1.548,30-4,43-10,36
Ege Gübre219,80-3,8151,38
Ege Profil38,04-4,90-0,52
Ege Seramik13,972,1235,76
Egeplast49,2810,0047,99
Ekiz Kimya7,30-8,752,38
Emek Elektrik2,05-5,09-28,20
Eminiş Ambalaj28,64-9,99-22,26
Emlak Konut GMYO2,422,9813,08
Enerjisa Enerji11,48-1,88-8,23
Enka İnşaat7,350,68-0,27
Erbosan67,455,2364,51
Ereğli Demir Çelik15,100,001,14
Ersu Gıda5,116,903,44
Escort Teknoloji7,661,4616,59
Esenboğa Elektrik39,722,48108,72
Etiler Gıda6,01-2,1251,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,64-1,36-5,45
Euro Trend Yat. Ort.3,58-2,72-0,56
Euro Yat. Ort.4,29-1,83-4,88
Euro Yatırım Holding3,51-1,1323,59
Fade Gıda10,421,5668,34
Fenerbahçe Futbol31,482,086,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,78-0,886,44
F-M İzmit Piston171,60-4,6738,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,35-1,7110,13
Ford Otosan192,600,0052,86
Formet Celik Kapi Sanayi4,07-1,93-14,32
Frigo Pak Gıda29,701,8541,56
Galatasaray Sportif4,283,385,68
Garanti Bankası9,20-0,76-11,28
Garanti Faktoring12,88-1,6815,72
Garanti Yat. Ort.3,28-0,301,55
Gedik Y. Men. Değ.25,14-4,0599,52
Gediz Ambalaj38,720,7344,48
Gentaş5,47-1,08-7,91
Gersan Elektrik7,26-3,2018,24
Global Men. Değ.7,90-4,2431,45
Global Yat. Holding5,390,9415,17
Good-Year9,22-0,9710,29
Göltaş Çimento68,005,3464,81
Gözde Girişim7,219,91-9,65
GSD Denizcilik6,611,6931,15
GSD Holding2,51-0,400,00
Gübre Fabrik.80,20-1,47-6,80
Güler Yat. Holding10,470,67-3,68
Halk GMYO3,320,913,43
Hatay Tekstil25,662,1583,94
Hedef Girişim4,03-2,6617,61
Hektaş29,94-2,0957,00
HUB Girişim18,06-1,85-0,77
Hürriyet Gzt.2,35-0,8411,90
ICBC Turkey Bank6,440,63-0,92
İdealist Danışmanlık42,50-3,37215,75
İdealist GMYO12,100,0077,94
İhlas Ev Aletleri1,70-1,73-9,57
İhlas Gayrimenkul1,22-0,81-2,40
İhlas Gazetecilik3,09-1,90-23,89
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding0,99-2,94-13,16
İndeks Bilgisayar25,202,1931,73
Info Yatırım7,09-2,219,92
İntema54,004,4535,34
Inveo Yatırım Holding143,60-6,63224,74
İpek Doğal Enerji13,71-3,594,82
İskenderun Demir Çelik11,90-0,3417,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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