Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,59
|1,88
|-1,94
|Acıpayam Selüloz
|20,88
|-4,04
|21,96
|Adel Kalemcilik
|26,44
|-2,94
|-22,77
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,16
|3,61
|12,86
|Afyon Çimento
|4,90
|-2,39
|-4,11
|Ak Enerji
|2,04
|0,00
|-7,69
|Akbank
|6,30
|0,00
|-9,09
|Akçansa
|19,28
|-1,48
|16,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|-2,29
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,38
|-0,23
|-9,88
|Akın Tekstil
|53,30
|2,30
|67,82
|Akiş GMYO
|2,38
|-1,35
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|62,00
|-1,59
|-3,71
|Aksa
|15,81
|-2,41
|8,36
|Aksa Enerji
|11,04
|-0,27
|48,39
|Aksigorta
|9,72
|1,46
|4,52
|Aksu Enerji
|6,93
|0,58
|-8,18
|Alarko Carrıer
|418,00
|-4,57
|14,55
|Alarko GMYO
|24,96
|-2,04
|-4,59
|Alarko Holding
|11,14
|-1,42
|28,94
|Albaraka Türk
|2,25
|-2,17
|15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|37,32
|5,66
|25,83
|Alkim Kağıt
|19,36
|-1,38
|42,90
|Alkim Kimya
|19,26
|-0,52
|32,49
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|-2,67
|16,44
|Altınyunus Çeşme
|88,00
|-6,33
|76,14
|Anadolu Efes
|24,68
|2,75
|6,47
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|-2,81
|10,30
|Anadolu Hayat Emek.
|10,45
|-0,76
|20,53
|Anadolu Isuzu
|21,80
|-1,09
|21,11
|Anadolu Sigorta
|8,13
|-0,12
|7,68
|Anel Elektrik
|3,94
|-1,25
|24,29
|Arçelik
|34,44
|0,76
|13,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,85
|1,39
|28,64
|Arena Bilgisayar
|50,50
|-1,75
|46,80
|Armada Bilgisayar
|61,75
|-2,91
|25,81
|Arsan Tekstil
|8,27
|1,35
|13,44
|Arzum Ev Aletleri
|23,76
|-1,33
|-3,49
|Aselsan
|17,19
|-0,17
|-5,81
|Ata GMYO
|5,61
|-3,11
|1,81
|Atakule GMYO
|4,18
|-3,46
|65,87
|Atlantis Yatırım Holding
|6,25
|-3,10
|12,41
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|0,59
|-2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,00
|-2,12
|-0,12
|Avrasya GMYO
|3,75
|7,14
|43,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,82
|0,53
|19,37
|Avrupa Yatırım Holding
|6,06
|-0,98
|1,00
|Ayen Enerji
|8,91
|10,00
|64,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,52
|2,62
|10,31
|Aygaz
|16,16
|1,51
|10,31
|Bagfaş
|25,52
|-2,60
|27,60
|Bak Ambalaj
|27,00
|5,47
|33,66
|Balatacılar Balatacılık
|9,16
|-6,15
|11,17
|Bantaş Ambalaj
|5,04
|-1,18
|7,46
|Banvit
|55,90
|-0,18
|7,50
|Baştaş Başkent Çimento
|13,99
|-2,44
|-19,46
|Batı Çimento
|12,93
|-1,30
|174,52
|Batısöke Çimento
|3,26
|-4,12
|33,61
|Bayrak Taban Sanayi
|11,75
|-0,09
|10,74
|Bera Holding
|25,28
|1,36
|24,65
|Berkosan Yalıtım
|12,73
|-2,23
|42,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,07
|3,04
|0,74
|Beyaz Filo
|14,14
|-1,12
|38,90
|Bilici Yatırım
|9,41
|-0,11
|41,72
|Bim Mağazalar
|68,10
|2,02
|-7,39
|Birko Mensucat
|1,14
|-2,56
|2,70
|Birlik Mensucat
|2,64
|-9,90
|-23,70
|Bizim Mağazaları
|14,70
|0,34
|-4,30
|Borusan Mannesmann
|29,94
|-3,61
|7,70
|Borusan Yat. Paz.
|500,00
|-7,42
|9,43
|Bosch Fren Sistemleri
|1.151,20
|-3,58
|-7,08
|Bossa
|22,20
|-1,42
|24,37
|Brisa
|29,42
|-2,52
|47,54
|Burçelik
|25,52
|-1,54
|21,41
|Burçelik Vana
|36,40
|-3,55
|-26,70
|Bursa Çimento
|4,67
|-3,11
|-6,18
|Carrefoursa
|59,90
|-0,99
|-16,57
|Casa Emtia Petrol
|203,50
|-10,00
|91,98
|Ceo Event Medya
|6,65
|-0,75
|3,42
|Coca Cola İçecek
|70,80
|-0,70
|8,73
|Cosmos Yat. Holding
|11,62
|-3,25
|44,17
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|-0,89
|-5,28
|Çelebi
|196,40
|9,97
|7,60
|Çelik Halat
|9,07
|-1,09
|-0,30
|Çemaş Döküm
|1,55
|-5,90
|-8,96
|Çemtaş
|15,50
|-2,15
|-2,52
|Çimbeton
|325,00
|-3,27
|9,61
|Çimentaş
|44,00
|-6,38
|21,68
|Çimsa
|22,46
|-3,27
|26,18
|Çuhadaroğlu Metal
|7,52
|-0,27
|-2,72
|Dagi Giyim
|8,10
|-0,37
|0,37
|Dagi Yatırım Holding
|15,13
|9,96
|17,29
|Dardanel
|31,02
|-1,52
|-7,40
|Datagate Bilgisayar
|16,20
|-0,80
|0,56
|Demısaş Döküm
|7,58
|-3,32
|14,67
|Denge Holding
|8,88
|-2,42
|62,04
|Deniz GMYO
|6,85
|-2,14
|100,29
|Derimod
|11,47
|-3,12
|17,76
|Derlüks Deri
|8,86
|0,34
|0,45
|Desa Deri
|12,07
|-4,13
|23,92
|Despec Bilgisayar
|12,93
|-0,46
|-1,00
|Deva Holding
|31,02
|-1,15
|28,50
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,05
|-1,16
|57,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|-3,32
|79,62
|Ditaş Doğan
|16,39
|-1,86
|25,80
|DO-CO
|604,00
|0,00
|-4,13
|Doğan Burda
|19,85
|-0,75
|-11,54
|Doğan Holding
|3,23
|-4,15
|5,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|6,06
|20,23
|Doğusan
|5,54
|4,73
|26,48
|Doğuş GMYO
|10,94
|8,96
|33,90
|Doğuş Otomotiv
|32,20
|-1,83
|12,04
|Döktaş Dökümcülük
|32,36
|-0,74
|5,68
|Duran Doğan Basım
|11,77
|-2,73
|12,20
|Dyo Boya
|15,97
|9,99
|40,58
|Eczacıbaşı İlaç
|7,43
|0,95
|-0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,50
|-0,69
|107,28
|Edip Gayrimenkul
|4,22
|0,96
|27,11
|Ege Endüstri
|1.548,30
|-4,43
|-10,36
|Ege Gübre
|219,80
|-3,81
|51,38
|Ege Profil
|38,04
|-4,90
|-0,52
|Ege Seramik
|13,97
|2,12
|35,76
|Egeplast
|49,28
|10,00
|47,99
|Ekiz Kimya
|7,30
|-8,75
|2,38
|Emek Elektrik
|2,05
|-5,09
|-28,20
|Eminiş Ambalaj
|28,64
|-9,99
|-22,26
|Emlak Konut GMYO
|2,42
|2,98
|13,08
|Enerjisa Enerji
|11,48
|-1,88
|-8,23
|Enka İnşaat
|7,35
|0,68
|-0,27
|Erbosan
|67,45
|5,23
|64,51
|Ereğli Demir Çelik
|15,10
|0,00
|1,14
|Ersu Gıda
|5,11
|6,90
|3,44
|Escort Teknoloji
|7,66
|1,46
|16,59
|Esenboğa Elektrik
|39,72
|2,48
|108,72
|Etiler Gıda
|6,01
|-2,12
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,64
|-1,36
|-5,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,58
|-2,72
|-0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-1,83
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,51
|-1,13
|23,59
|Fade Gıda
|10,42
|1,56
|68,34
|Fenerbahçe Futbol
|31,48
|2,08
|6,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,78
|-0,88
|6,44
|F-M İzmit Piston
|171,60
|-4,67
|38,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,35
|-1,71
|10,13
|Ford Otosan
|192,60
|0,00
|52,86
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,07
|-1,93
|-14,32
|Frigo Pak Gıda
|29,70
|1,85
|41,56
|Galatasaray Sportif
|4,28
|3,38
|5,68
|Garanti Bankası
|9,20
|-0,76
|-11,28
|Garanti Faktoring
|12,88
|-1,68
|15,72
|Garanti Yat. Ort.
|3,28
|-0,30
|1,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,14
|-4,05
|99,52
|Gediz Ambalaj
|38,72
|0,73
|44,48
|Gentaş
|5,47
|-1,08
|-7,91
|Gersan Elektrik
|7,26
|-3,20
|18,24
|Global Men. Değ.
|7,90
|-4,24
|31,45
|Global Yat. Holding
|5,39
|0,94
|15,17
|Good-Year
|9,22
|-0,97
|10,29
|Göltaş Çimento
|68,00
|5,34
|64,81
|Gözde Girişim
|7,21
|9,91
|-9,65
|GSD Denizcilik
|6,61
|1,69
|31,15
|GSD Holding
|2,51
|-0,40
|0,00
|Gübre Fabrik.
|80,20
|-1,47
|-6,80
|Güler Yat. Holding
|10,47
|0,67
|-3,68
|Halk GMYO
|3,32
|0,91
|3,43
|Hatay Tekstil
|25,66
|2,15
|83,94
|Hedef Girişim
|4,03
|-2,66
|17,61
|Hektaş
|29,94
|-2,09
|57,00
|HUB Girişim
|18,06
|-1,85
|-0,77
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|-0,84
|11,90
|ICBC Turkey Bank
|6,44
|0,63
|-0,92
|İdealist Danışmanlık
|42,50
|-3,37
|215,75
|İdealist GMYO
|12,10
|0,00
|77,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-1,73
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-0,81
|-2,40
|İhlas Gazetecilik
|3,09
|-1,90
|-23,89
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-2,94
|-13,16
|İndeks Bilgisayar
|25,20
|2,19
|31,73
|Info Yatırım
|7,09
|-2,21
|9,92
|İntema
|54,00
|4,45
|35,34
|Inveo Yatırım Holding
|143,60
|-6,63
|224,74
|İpek Doğal Enerji
|13,71
|-3,59
|4,82
|İskenderun Demir Çelik
|11,90
|-0,34
|17,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi