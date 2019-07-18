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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 117,86 İş Bankası (B) 17.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:41 Kaynak: AA
hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
| İş Bankası (A)
|99.999,80
|
|117,86
|İş Bankası (B)
|17.598,60
|-2,12
|475,08
|İş Bankası (C)
|6,43
|1,90
|41,94
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,85
|-1,04
|-38,44
|İş Girişim
|2,68
|1,52
|31,37
|İş GMYO
|1,01
|1,00
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|2,92
|0,69
|58,11
|İş Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|43,61
|İşbir Holding
|340,00
|8,90
|146,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-58,33
|İttifak Holding
|6,50
|-4,55
|109,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,99
|-2,35
|-24,28
| İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,00
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,64
|1,23
|-20,77
|İzocam
|23,10
|-0,35
|7,84
|Jantsa Jant Sanayi
|31,00
|0,52
|20,10
|Kafein Yazılım
|7,22
|-0,14
|4,82
|Kapital Yat. Holding
|1,90
|0,00
|-33,80
|Kaplamin
|3,41
|-0,87
|-5,28
|Kardemir (A)
|2,13
|1,43
|24,44
|Kardemir (B)
|2,12
|0,95
|23,18
|Kardemir (D)
|2,25
|0,90
|9,45
|Karel Elektronik
|6,50
|1,09
|55,88
|Karsan Otomotiv
|1,20
|0,84
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,35
|-1,46
|8,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,29
|3,93
|42,97
|Kartonsan
|313,30
|1,72
|-1,78
|Katmerciler Ekipman
|2,03
|0,50
|-32,53
|Kent Gıda
|122,30
|0,33
|2,77
| Kerevitaş Gıda
|2,05
|6,77
|13,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
| Kiler GMYO
|1,89
|1,61
|8,00
|Klimasan Klima
|10,44
|0,10
|169,08
|Koç Holding
|18,81
|2,45
|35,82
|Konfrut Gıda
|31,94
|1,91
|33,75
| Konya Çimento
|181,00
|1,23
|1,69
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,95
|0,76
|26,31
| Koza Altın
|54,95
|1,85
|7,12
|Koza Madencilik
|6,60
|1,85
|-8,59
| Körfez GMYO
|1,57
|-1,26
|28,69
|Kristal Kola
|0,89
|0,00
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,46
|0,12
|-2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,04
|7,32
|75,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|1,77
|1,77
| Kütahya Porselen
|5,05
|0,40
|10,99
|Lider Faktoring
|2,02
|0,50
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,29
|-0,58
|23,68
|Logo Yazılım
|42,82
|1,95
|57,77
| Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|1,06
|-15,56
|Lüks Kadife
|4,58
|2,00
|-5,57
|Makina Takım
|1,39
|2,21
|-9,74
| Mardin Çimento
|2,82
|-0,35
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|1,59
|3,23
| Marmaris Altınyunus
|18,34
|0,00
|4,44
|Marshall
|25,48
|1,11
|1,03
|Martı GMYO
|0,62
|1,64
|-4,62
|Martı Otel
|0,68
|0,00
|17,24
|Mavi Giyim
|41,22
|1,28
|27,93
| Mazhar Zorlu Holding
|4,21
|-14,60
|10,50
|Mega Polietilen
|1,71
|2,40
|-16,18
| Menderes Tekstil
|0,68
|3,03
|-5,56
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|13,00
|-2,77
|117,03
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|-0,69
|36,19
|Metro Holding
|0,99
|1,02
|30,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|0,88
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,18
|0,85
|0,00
|Migros Ticaret
|14,40
|1,05
|-3,36
|Milpa
|1,38
|0,73
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,13
|-1,74
|-26,14
|MLP Sağlık
|11,00
|2,52
|2,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,00
|-4,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|0,65
|-17,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|
|
|Net Holding
|1,68
|2,44
|-14,29
| Netaş Telekom.
|7,24
|1,40
|12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|9,90
|0,10
|147,50
|Nuh Çimento
|6,33
|0,80
|-8,66
|Nurol GMYO
|2,35
|0,86
|11,90
|Odaş Elektrik
|1,41
|2,17
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,37
|0,60
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,32
|0,00
|6,41
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|0,00
|-5,00
|Osmanlı Menkul
|1,37
|3,79
|-20,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,06
|6,00
|-1,85
|Otokar
|123,00
|3,54
|43,21
|Oyak Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|-28,63
| Oylum Sınai Yatırımlar
|1,79
|-2,19
|75,49
|Özak GMYO
|1,54
|-1,28
|6,27
|Özbal Çelik Boru
|1,21
|1,68
|-12,32
|Özderici GMYO
|0,69
|-1,43
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,97
|-1,00
|21,84
|Panora GMYO
|4,13
|0,00
|12,32
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|0,73
|14,11
|Parsan
|13,58
|-3,00
|55,02
|Pegasus
|47,98
|0,13
|109,34
|Peker GMYO
|3,98
|0,51
|-51,61
| Penguen Gıda
|1,47
|0,68
|36,11
|Pera GMYO
|0,50
|0,00
|-35,06
|Pergamon Dış Ticaret
|6,73
|-1,61
|10,19
|Petkim
|4,07
|0,99
|3,37
|Petrokent Turizm
|73,95
|0,20
|7,64
| Pınar Et ve Un
|6,54
|4,81
|47,40
|Pınar Su
|1,29
|0,00
|3,20
|Pınar Süt
|6,68
|0,30
|7,45
|Plastikkart
|2,93
|1,03
|8,52
| Polisan Holding
|2,19
|0,00
|-27,36
|Politeknik Metal
|59,45
|-0,75
|69,53
|Prizma Press Matbaacılık
|2,55
|10,39
|64,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.039,30
|-0,02
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,36
|0,00
|-35,88
|QNB Finansbank
|6,82
|1,19
|-24,31
|Ral Yatırım Holding
|4,71
|1,07
|155,98
|Ray Sigorta
|2,19
|0,00
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,81
|2,53
|17,39
|Reysaş Lojistik
|0,76
|1,33
|2,70
|Rhea Girişim
|0,82
|1,23
|24,24
|Rodrigo Tekstil
|4,29
|1,18
|125,79
|Royal Halı
|0,81
|-1,22
|-18,18
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|0,78
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,26
|1,87
|28,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,85
|-0,54
|19,34
|Salix Yatırım Holding
|3,90
|-1,76
|1,30
|Sanel Mühendislik
|3,66
|0,27
|67,89
|Sanifoam Sünger
|1,66
|0,00
|32,80
| Sanko Pazarlama
|1,96
|1,55
|-1,21
| Saray Matbaacılık
|1,22
|4,27
|22,00
|Sarkuysan
|3,40
|3,66
|8,19
| Sasa Polyester
|6,32
|0,32
|9,99
|Say Reklamcılık
|0,88
|0,00
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,57
|0,78
|-13,18
| Selçuk Ecza Deposu
|4,61
|2,90
|69,58
|Selçuk Gıda
|1,83
|2,81
|37,59
|Senkron Güvenlik
|4,00
|-0,25
|300,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,41
|-3,60
|23,59
|Servet GMYO
|4,32
|-0,92
|-8,09
|Seyitler Kimya
|5,05
|1,00
|31,17
|Silverline Endüstri
|1,14
|2,70
|-14,93
| Sinpaş GMYO
|0,63
|6,78
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,70
|0,00
|
|Soda Sanayii
|6,36
|0,95
|-5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,06
|0,86
|27,24
|Söktaş
|1,50
|0,67
|18,11
|Sönmez Filament
|4,57
|4,10
|46,47
|Sönmez Pamuklu
|3,45
|1,17
|10,58
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|0,29
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,72
|-0,53
|31,91
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-10,91
|Şişe Cam
|5,05
|2,23
|-7,89
|Şok Marketler
|9,80
|-1,51
|-8,84
|T. Halk Bankası
|6,43
|4,55
|-8,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,77
|0,43
|-30,76
|T.S.K.B.
|0,82
|1,23
|1,23
|T.Tuborg
|7,86
|0,77
|-0,93
| Taç Tarım Ürünleri
|4,00
|-1,23
|-20,95
| Tat Gıda
|4,63
|2,43
|21,20
|TAV Havalimanları
|25,78
|3,29
|17,23
|Taze Kuru Gıda
|5,38
|0,19
|-20,88
|Tek-Art Turizm
|0,76
|4,11
|-10,59
|Tekfen Holding
|26,30
|1,78
|33,98
| Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,25
|-0,44
|-24,24
|Temapol Polimer Plastik
|2,89
|1,76
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|3,74
|0,27
|59,15
| Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|2,77
|28,94
|Torunlar GMYO
|1,85
|-0,54
|22,52
| Trabzon Liman
|7,19
|2,28
|4,53
| Trabzonspor Sportif
|1,09
|6,86
|-20,79
|Trakya Cam
|2,92
|2,10
|1,08
|Trend GMYO
|1,17
|1,74
|-7,87
|TSKB GMYO
|0,73
|2,82
|-10,98
|Tuğçelik
|2,09
|1,46
|-1,88
|Tukaş
|4,29
|3,37
|158,43
|Turcas Petrol
|1,42
|0,00
|0,71
|Turkcell
|13,34
|0,45
|9,61
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,10
|0,74
|-8,89
|Tüpraş
|129,00
|2,38
|23,64
|Türk Hava Yolları
|13,04
|2,35
|-19,06
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|2,13
|11,33
|Türk Telekom
|5,56
|3,15
|42,56
|Türk Traktör
|30,92
|0,06
|-11,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,50
|-2,08
|-26,88
|Ufuk Yatırım
|1,19
|0,00
|4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|-1,43
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|22,10
|-1,34
|38,47
| Ulusoy Un Sanayi
|2,47
|2,07
|18,75
|Umpaş Holding
|0,40
|-6,98
|-27,27
| Uşak Seramik
|1,04
|0,00
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,21
|1,26
|-21,71
|Uzertaş Boya
|1,01
|-3,81
|68,33
|Ülker Bisküvi
|18,79
|1,46
|28,08
| Ünye Çimento
|2,82
|6,02
|-18,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|3,62
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,74
|2,35
|-12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|4,91
|3,15
|25,90
| Vakko Tekstil
|2,95
|2,08
|13,10
|Vanet Gıda
|1,74
|3,57
|33,85
|Verusa Holding
|14,90
|1,22
|-10,24
|Verusaturk Girisim
|3,35
|1,52
|1,21
|Vestel
|9,79
|0,20
|76,40
|Vestel Beyaz Eşya
|15,50
|0,19
|58,69
|Viking Kağıt
|0,98
|1,03
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|2,84
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|2,67
|68,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,54
|1,60
|-8,96
|Yataş
|5,26
|3,14
|17,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|0,00
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,26
|-3,70
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,23
|-1,06
|6,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.590,00
|-0,27
|17,78
|Yonga Mobilya
|7,50
|-2,60
|13,64
|Yünsa
|4,27
|0,00
|2,28
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,69
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
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