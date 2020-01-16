Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|2,38
|29,65
|İş Bankası (B)
|42.075,00
|-15,00
|39,41
|İş Bankası (C)
|7,06
|3,07
|10,14
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,95
|0,25
|3,95
|İş Girişim
|3,83
|0,00
|0,79
|İş GMYO
|1,78
|-0,56
|1,14
|İş Y. Men. Değ.
|4,63
|-1,49
|2,89
|İş Yat. Ort.
|1,94
|-1,02
|5,43
|İşbir Holding
|455,00
|1,11
|5,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,68
|-2,86
|9,68
|İttifak Holding
|3,28
|0,31
|-11,83
|İz Hayvancılık Tarım
|4,06
|0,00
|-4,25
|İzmir Demir Çelik
|9,30
|0,76
|13,55
|İzmir Fırça
|1,78
|-0,56
|-1,11
|Jantsa Jant Sanayi
|62,50
|-0,95
|7,20
|Kafein Yazılım
|11,71
|-1,51
|5,12
|Kapital Yat. Holding
|2,67
|9,88
|10,33
|Kaplamin
|5,31
|-0,75
|-4,32
|Kardemir (A)
|3,00
|-1,96
|13,21
|Kardemir (B)
|3,00
|-1,64
|13,64
|Kardemir (D)
|3,01
|-2,59
|13,16
|Karel Elektronik
|16,92
|-2,31
|16,45
|Karsan Otomotiv
|1,56
|-2,50
|-1,27
|Karsu Tekstil
|3,09
|-1,90
|-4,63
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|421,00
|0,72
|7,98
|Katmerciler Ekipman
|4,07
|5,99
|5,99
|Kent Gıda
|215,40
|5,12
|22,53
|Kerevitaş Gıda
|3,31
|-0,60
|1,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|3,85
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,85
|3,77
|1,58
|Klimasan Klima
|19,35
|3,92
|-12,36
|Koç Holding
|20,58
|-1,34
|1,28
|Konfrut Gıda
|8,00
|-1,96
|2,30
|Konya Çimento
|280,50
|1,81
|3,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,71
|-2,07
|4,82
|Koza Altın
|75,90
|-2,13
|2,50
|Koza Madencilik
|10,34
|-1,52
|3,09
|Körfez GMYO
|2,35
|-1,26
|-1,67
|Kristal Kola
|1,59
|-1,85
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|16,23
|13,18
|27,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,82
|0,08
|0,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|0,61
|0,61
|Kütahya Porselen
|7,92
|-0,50
|19,64
|Lider Faktoring
|4,08
|2,77
|11,17
|Link Bilgisayar
|17,25
|0,12
|-4,96
|Logo Yazılım
|57,80
|1,58
|-4,93
|Lokman Hekim Sağlık
|5,89
|1,20
|1,90
|Lüks Kadife
|8,74
|0,46
|1,16
|Makina Takım
|1,93
|-0,52
|2,66
|Mardin Çimento
|5,51
|-1,78
|-6,93
|Marka Yatırım Holding
|1,22
|2,52
|3,39
|Marmaris Altınyunus
|84,30
|-1,92
|18,73
|Marshall
|49,62
|-0,72
|4,38
|Martı GMYO
|1,28
|-3,76
|26,73
|Martı Otel
|1,11
|-5,13
|21,98
|Mavi Giyim
|59,75
|0,00
|3,20
|Mazhar Zorlu Holding
|15,80
|-9,97
|30,69
|Mega Polietilen
|2,30
|2,22
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,39
|-2,80
|6,11
|Mensa
|0,39
|8,33
|21,88
|Merit Turizm
|23,98
|4,26
|23,35
|Merko Gıda
|1,11
|3,74
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-3,19
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,81
|-2,16
|1,69
|Metro Holding
|1,43
|-2,72
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-0,44
|14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,49
|0,00
|-32,39
|Migros Ticaret
|26,46
|-0,08
|9,25
|Milpa
|2,19
|0,46
|0,00
|Mistral GMYO
|1,89
|1,61
|0,00
|MLP Sağlık
|16,59
|0,61
|3,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|2,86
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,37
|-4,78
|53,86
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,46
|-2,60
|29,40
|Net Holding
|2,57
|2,39
|-1,15
|Netaş Telekom.
|14,10
|-1,95
|7,96
|Niğbaş Niğde Beton
|4,87
|14,86
|-21,45
|Nuh Çimento
|11,67
|-0,60
|-1,77
|Nurol GMYO
|3,92
|0,77
|9,80
|Odaş Elektrik
|2,52
|-2,70
|20,00
|Olmuksan-IP
|6,52
|0,93
|3,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,25
|-2,42
|5,85
|Orma Orman Mahsulleri
|3,64
|9,97
|31,88
|Osmanlı Menkul
|4,52
|2,49
|7,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|-1,16
|1,79
|Otokar
|167,80
|-1,29
|5,53
|Oyak Yat. Ort.
|2,37
|2,16
|1,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|-1,51
|2,55
|Özak GMYO
|2,70
|-1,10
|5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,86
|0,00
|11,38
|Özderici GMYO
|1,61
|-0,62
|2,55
|Özerden Plastik
|2,67
|-1,84
|17,11
|Panora GMYO
|5,94
|-1,00
|-4,19
|Papilon Savunma
|9,03
|2,85
|16,52
|Park Elek.Madencilik
|3,25
|0,62
|6,56
|Parsan
|16,90
|-1,00
|-0,24
|Pegasus
|75,60
|-8,25
|-12,50
|Peker GMYO
|3,22
|-2,42
|2,88
|Penguen Gıda
|2,26
|-0,44
|9,18
|Pera GMYO
|0,95
|0,00
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,27
|0,49
|3,12
|Petkim
|4,01
|-0,99
|5,25
|Petrokent Turizm
|130,80
|0,23
|2,11
|Pınar Et ve Un
|9,91
|4,10
|8,07
|Pınar Su
|2,42
|-0,41
|4,31
|Pınar Süt
|13,45
|-3,45
|6,16
|Plastikkart
|9,66
|2,01
|4,21
|Polisan Holding
|3,13
|0,32
|3,30
|Politeknik Metal
|72,70
|-0,27
|-5,58
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|4,17
|16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.144,40
|0,15
|3,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|196,00
|14,96
|51,82
|QNB Finansbank
|58,80
|14,96
|56,80
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|-1,54
|-5,88
|Ray Sigorta
|3,62
|3,13
|5,85
|Reysaş GMYO
|6,00
|-2,44
|30,72
|Reysaş Lojistik
|6,85
|-1,01
|56,39
|Rhea Girişim
|1,21
|2,54
|1,68
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-1,10
|-0,55
|Royal Halı
|1,62
|-1,22
|18,25
|RTA Laboratuvarları
|2,42
|5,68
|4,31
|Sabancı Holding
|10,52
|0,77
|10,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|5,07
|4,59
|Salix Yatırım Holding
|8,38
|0,96
|16,23
|Sanel Mühendislik
|4,05
|0,00
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,92
|2,42
|18,40
|Sanko Pazarlama
|7,42
|0,00
|-4,13
|Saray Matbaacılık
|1,70
|3,66
|-5,03
|Sarkuysan
|5,36
|9,39
|10,97
|Sasa Polyester
|8,00
|-1,60
|3,49
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,00
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,56
|-1,77
|3,73
|Selçuk Ecza Deposu
|6,33
|0,00
|3,77
|Selçuk Gıda
|1,87
|-1,58
|8,72
|Senkron Güvenlik
|2,83
|0,00
|3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|1,48
|-1,33
|-6,92
|Servet GMYO
|12,57
|-8,98
|47,88
|Seyitler Kimya
|7,20
|0,70
|6,04
|Silverline Endüstri
|2,28
|0,00
|5,56
|Sinpaş GMYO
|1,27
|-5,93
|9,48
|Smartiks Yazılım
|9,95
|-0,30
|1,43
|Soda Sanayii
|6,34
|-1,09
|2,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,99
|1,94
|2,25
|Söktaş
|3,32
|-2,64
|25,28
|Sönmez Filament
|5,69
|6,36
|16,60
|Sönmez Pamuklu
|5,92
|3,86
|20,33
|Sumaş Suni Tahta
|9,61
|0,73
|-2,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|-0,20
|5,86
|Şekerbank
|1,41
|-1,40
|7,63
|Şişe Cam
|5,41
|0,00
|2,66
|Şok Marketler
|11,10
|-0,09
|3,16
|T. Halk Bankası
|6,80
|1,04
|15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,84
|2,00
|2,84
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|2,48
|T.Tuborg
|14,55
|3,19
|22,27
|Taç Tarım Ürünleri
|3,08
|-0,65
|-1,28
|Tat Gıda
|7,11
|1,57
|13,04
|TAV Havalimanları
|28,88
|-2,76
|-1,03
|Taze Kuru Gıda
|7,02
|-0,57
|-3,04
|Tek-Art Turizm
|1,39
|-2,11
|10,32
|Tekfen Holding
|20,16
|-0,20
|4,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|-1,66
|55,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,83
|0,00
|11,69
|TGS Dış Ticaret
|5,28
|1,73
|13,06
|Tofaş Oto. Fab.
|27,54
|1,32
|2,53
|Torunlar GMYO
|2,89
|0,70
|5,09
|Trabzon Liman
|11,72
|-1,60
|9,94
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|-0,39
|19,53
|Trakya Cam
|3,55
|0,00
|1,43
|Trend GMYO
|2,54
|-3,79
|15,45
|TSKB GMYO
|1,44
|2,13
|7,46
|Tuğçelik
|3,95
|1,54
|0,00
|Tukaş
|12,35
|-0,08
|0,00
|Turcas Petrol
|3,19
|-2,15
|19,48
|Turkcell
|14,47
|-0,21
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,81
|-0,29
|6,24
|Tüpraş
|122,40
|-0,97
|-3,47
|Türk Hava Yolları
|15,05
|2,38
|4,08
|Türk Prysmian Kablo
|3,20
|4,92
|23,08
|Türk Telekom
|7,95
|-1,24
|7,87
|Türk Traktör
|58,25
|-2,18
|5,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,38
|-0,44
|-3,86
|Ufuk Yatırım
|2,97
|10,00
|15,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|0,85
|11,32
|Ulusoy Elektrik
|25,90
|0,31
|-2,63
|Ulusoy Un Sanayi
|3,92
|-1,51
|2,62
|Umpaş Holding
|0,64
|-3,03
|3,23
|Uşak Seramik
|1,80
|1,12
|6,51
|Utopya Turizm
|4,88
|-1,41
|-0,81
|Uzertaş Boya
|2,13
|0,00
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|25,00
|0,89
|11,81
|Ünye Çimento
|5,23
|-1,69
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,35
|-0,42
|-2,89
|Vakıf GMYO
|2,53
|0,00
|2,43
|Vakıf Yat. Ort.
|2,47
|-1,20
|6,01
|Vakıflar Bankası
|6,40
|2,24
|16,15
|Vakko Tekstil
|5,25
|0,57
|15,64
|Vanet Gıda
|1,44
|-0,69
|0,70
|Verusa Holding
|19,90
|0,76
|7,22
|Verusaturk Girisim
|5,91
|1,20
|9,65
|Vestel
|14,18
|-2,74
|12,36
|Vestel Beyaz Eşya
|25,18
|-0,08
|16,57
|Viking Kağıt
|3,37
|11,22
|80,21
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,62
|-2,96
|8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|3,28
|14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,34
|-7,09
|17,07
|Yataş
|8,46
|-0,59
|15,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,68
|3,70
|4,35
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|-0,46
|0,69
|Yeşil GMYO
|0,66
|0,00
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|1,45
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,57
|-1,03
|-5,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,00
|-0,58
|15,45
|Yonga Mobilya
|8,41
|-1,64
|-8,98
|Yükselen Çelik
|6,32
|-0,47
|3,10
|Yünsa
|13,71
|3,86
|35,88
|Zorlu Enerji
|1,65
|0,61
|1,23
(Son)