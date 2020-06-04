Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|58.179,90
|-3,03
|92,77
|İş Bankası (C)
|5,09
|-0,78
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|-10,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-1,27
|2,11
|İş Girişim
|6,74
|-0,74
|77,37
|İş GMYO
|1,72
|-1,15
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|5,92
|0,85
|47,02
|İş Yat. Ort.
|2,48
|0,00
|53,91
|İşbir Holding
|740,00
|-1,33
|72,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|0,00
|3,23
|İttifak Holding
|2,80
|-1,06
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|5,32
|9,69
|103,33
|İzmir Demir Çelik
|13,45
|-1,47
|64,22
|İzmir Fırça
|2,34
|-0,43
|30,00
|Jantsa Jant Sanayi
|76,90
|3,92
|44,58
|Kafein Yazılım
|16,65
|-1,77
|49,46
|Kapital Yat. Holding
|3,44
|2,08
|42,15
|Kaplamin
|7,24
|-0,14
|30,45
|Kardemir (A)
|2,73
|-0,73
|3,02
|Kardemir (B)
|2,58
|0,39
|-2,27
|Kardemir (D)
|2,60
|0,39
|-2,26
|Karel Elektronik
|15,50
|1,51
|6,68
|Karsan Otomotiv
|1,89
|2,16
|19,62
|Karsu Tekstil
|3,47
|-1,42
|7,10
|Kartonsan
|448,70
|0,16
|16,14
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|0,26
|1,82
|Kent Gıda
|529,00
|4,20
|200,91
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|1,21
|28,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,67
|-1,34
|-3,17
|Klimasan Klima
|16,95
|-1,57
|-23,23
|Koç Holding
|17,58
|-1,35
|-12,14
|Konfrut Gıda
|10,40
|8,00
|32,99
|Konya Çimento
|265,00
|-0,56
|-2,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,82
|-0,34
|-7,05
|Koza Altın
|74,60
|0,07
|0,74
|Koza Madencilik
|12,02
|-0,74
|19,84
|Körfez GMYO
|3,63
|10,00
|51,88
|Kristal Kola
|1,99
|-0,50
|31,79
|Kron Telekomünikasyon
|25,28
|-6,37
|98,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,00
|-2,18
|47,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,83
|2,23
|10,91
|Kütahya Porselen
|22,72
|1,43
|243,20
|Lider Faktoring
|2,25
|0,00
|22,62
|Link Bilgisayar
|26,02
|-0,23
|43,36
|Logo Yazılım
|75,50
|-1,18
|24,18
|Lokman Hekim Sağlık
|7,15
|2,44
|23,70
|Lüks Kadife
|12,30
|1,57
|42,36
|Makina Takım
|2,01
|6,91
|6,91
|Marka Yatırım Holding
|1,86
|0,54
|57,63
|Marmaris Altınyunus
|72,50
|-0,62
|2,11
|Marshall
|92,55
|9,98
|94,68
|Martı GMYO
|1,47
|4,26
|45,54
|Martı Otel
|1,06
|2,91
|16,48
|Mavi Giyim
|45,36
|-0,35
|-21,66
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|2,28
|48,47
|Mega Polietilen
|4,56
|-5,00
|107,27
|Menderes Tekstil
|2,55
|9,91
|94,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,41
|-1,22
|-0,15
|Merko Gıda
|1,33
|-1,48
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-6,40
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,07
|0,98
|16,29
|Metro Holding
|1,42
|0,00
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|3,33
|10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-0,90
|-58,75
|Migros Ticaret
|34,04
|-0,76
|40,55
|Milpa
|4,22
|-2,09
|92,69
|Mistral GMYO
|2,25
|-1,32
|19,05
|MLP Sağlık
|16,25
|-1,22
|1,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,76
|2,92
|54,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,87
|-1,43
|65,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,26
|1,11
|43,55
|Net Holding
|2,36
|-2,88
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,68
|-0,14
|12,40
|Niğbaş Niğde Beton
|9,05
|0,56
|45,97
|Nuh Çimento
|13,20
|-0,30
|20,17
|Nurol GMYO
|4,33
|-1,14
|21,29
|Odaş Elektrik
|2,04
|-1,92
|41,11
|Olmuksan-IP
|4,36
|-0,68
|70,25
|Orge Enerji Elektrik
|5,59
|-1,24
|12,70
|Orma Orman Mahsulleri
|4,81
|-3,61
|74,28
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,94
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,49
|7,33
|48,21
|Otokar
|133,90
|0,68
|-8,94
|Oyak Çimento
|6,13
|-0,97
|11,50
|Oyak Yat. Ort.
|6,00
|0,84
|159,89
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|1,63
|0,69
|Özak GMYO
|3,17
|0,00
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,17
|8,50
|34,63
|Özderici GMYO
|1,74
|1,75
|10,83
|Özerden Plastik
|2,31
|-1,28
|1,32
|Panora GMYO
|5,52
|-1,60
|-1,46
|Papilon Savunma
|15,10
|-5,57
|95,94
|Park Elek.Madencilik
|3,75
|2,46
|22,95
|Parsan
|17,75
|-4,42
|4,78
|Pegasus
|59,00
|-1,09
|-31,71
|Peker GMYO
|6,30
|5,00
|101,28
|Penguen Gıda
|4,35
|-6,65
|110,14
|Pera GMYO
|1,02
|-2,86
|8,51
|Pergamon Dış Ticaret
|9,13
|-0,65
|17,99
|Petkim
|3,86
|5,18
|1,31
|Petrokent Turizm
|174,30
|-1,53
|36,07
|Pınar Et ve Un
|18,63
|-1,48
|103,16
|Pınar Su
|6,09
|-1,30
|162,50
|Pınar Süt
|18,67
|-2,30
|47,36
|Plastikkart
|10,67
|10,00
|15,10
|Polisan Holding
|2,86
|-2,39
|-5,22
|Politeknik Metal
|129,00
|-1,23
|69,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|0,78
|-10,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,10
|-0,02
|7,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,80
|-0,76
|-18,82
|QNB Finansbank
|47,56
|-0,17
|26,83
|Ral Yatırım Holding
|13,43
|-1,47
|97,50
|Ray Sigorta
|5,96
|-0,50
|74,27
|Reysaş GMYO
|5,34
|4,09
|16,34
|Reysaş Lojistik
|6,44
|0,00
|47,03
|Rhea Girişim
|2,20
|-6,38
|84,87
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|-2,59
|45,30
|Royal Halı
|2,20
|0,92
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|17,03
|-9,99
|634,05
|Sabancı Holding
|9,02
|0,22
|-1,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|0,00
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|10,78
|10,00
|49,51
|Sanel Mühendislik
|5,35
|0,56
|32,10
|Sanifoam Sünger
|6,05
|-1,94
|21,00
|Sanko Pazarlama
|7,77
|-1,89
|0,39
|Saray Matbaacılık
|1,65
|-0,60
|27,63
|Sarkuysan
|5,74
|0,17
|18,84
|Sasa Polyester
|10,19
|-1,36
|31,82
|Say Reklamcılık
|3,79
|-1,56
|69,20
|Sekuro Plastik
|5,51
|-0,18
|2,80
|Selçuk Ecza Deposu
|8,20
|-2,73
|37,47
|Selçuk Gıda
|3,19
|-1,54
|85,47
|Senkron Güvenlik
|3,04
|-0,65
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|4,77
|-0,63
|200,00
|Servet GMYO
|18,59
|10,00
|118,71
|Seyitler Kimya
|9,07
|-0,44
|33,58
|Silverline Endüstri
|2,92
|-2,34
|35,19
|Sinpaş GMYO
|1,20
|1,69
|3,45
|Smartiks Yazılım
|9,43
|-0,84
|-3,87
|Soda Sanayii
|5,74
|-0,17
|-3,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,29
|-1,56
|245,54
|Söktaş
|3,88
|9,92
|46,42
|Sönmez Filament
|6,59
|-0,90
|35,04
|Sönmez Pamuklu
|6,70
|-0,15
|36,18
|Sumaş Suni Tahta
|11,99
|-1,72
|21,11
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|-2,40
|2,09
|Şekerbank
|1,28
|0,00
|-2,29
|Şişe Cam
|5,11
|1,59
|-0,23
|Şok Marketler
|11,94
|-1,73
|10,97
|T. Halk Bankası
|5,56
|2,02
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,34
|-1,22
|-7,48
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|-4,96
|T.Tuborg
|15,73
|0,19
|32,18
|Taç Tarım Ürünleri
|5,06
|10,00
|62,18
|Tat Gıda
|8,91
|-1,98
|46,46
|TAV Havalimanları
|20,18
|-1,08
|-25,71
|Taze Kuru Gıda
|16,08
|-8,01
|122,10
|Tek-Art Turizm
|1,47
|0,00
|16,67
|Tekfen Holding
|14,94
|-1,58
|-19,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|-0,96
|72,62
|Temapol Polimer Plastik
|7,42
|-2,37
|42,15
|TGS Dış Ticaret
|5,10
|4,08
|9,21
|Tofaş Oto. Fab.
|23,62
|0,17
|1,36
|Torunlar GMYO
|2,90
|2,47
|5,45
|Trabzon Liman
|13,60
|4,29
|27,58
|Trabzonspor Sportif
|4,98
|-9,95
|131,63
|Trakya Cam
|3,35
|0,60
|-1,21
|Trend GMYO
|3,90
|-0,51
|77,27
|TSKB GMYO
|3,43
|-9,97
|155,97
|Tuğçelik
|4,86
|1,89
|23,04
|Tukaş
|9,21
|-2,02
|-25,43
|Turcas Petrol
|2,89
|-1,70
|8,24
|Turkcell
|14,19
|1,00
|2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,62
|2,95
|3,28
|Tüpraş
|86,55
|-1,54
|-31,74
|Türk Hava Yolları
|12,59
|0,48
|-12,93
|Türk Prysmian Kablo
|4,08
|1,24
|57,82
|Türk Telekom
|7,60
|-0,91
|3,12
|Türk Traktör
|62,45
|-0,48
|18,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,28
|0,19
|3,05
|Ufuk Yatırım
|4,87
|-0,41
|88,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,83
|0,71
|33,49
|Ulusoy Elektrik
|34,70
|0,00
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|8,38
|-1,76
|119,37
|Umpaş Holding
|0,64
|-3,03
|3,23
|Uşak Seramik
|1,83
|-2,66
|8,28
|Utopya Turizm
|5,91
|-1,17
|20,12
|Uzertaş Boya
|4,05
|0,00
|82,43
|Ülker Bisküvi
|23,10
|-2,12
|3,31
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|-0,83
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,31
|-2,94
|33,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|-1,63
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,84
|1,47
|-12,16
|Vakko Tekstil
|4,99
|-0,60
|9,91
|Vanet Gıda
|1,58
|-2,47
|10,49
|Verusa Holding
|20,40
|-1,16
|9,97
|Verusaturk Girisim
|4,97
|-2,17
|-5,49
|Vestel
|13,66
|-2,29
|8,24
|Vestel Beyaz Eşya
|23,62
|-1,58
|9,35
|Viking Kağıt
|4,39
|-2,01
|134,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,31
|3,76
|36,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-0,82
|-2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,66
|-2,91
|54,07
|Yataş
|7,45
|-1,84
|1,50
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,19
|-1,79
|36,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|-1,47
|0,49
|Yeşil GMYO
|0,65
|1,56
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,68
|3,03
|3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,36
|0,45
|18,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.450,00
|0,33
|152,97
|Yonga Mobilya
|27,08
|-9,97
|193,07
|Yükselen Çelik
|9,03
|-0,44
|47,31
|Yünsa
|13,31
|-0,67
|32,20
|Zorlu Enerji
|1,52
|-1,30
|-6,75
(Son)