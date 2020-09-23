Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 47.200,00 -1,79 56,39 İş Bankası (C) 5,02 2,03 -21,68 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,73 0,27 -1,84 İş Girişim 7,94 -1,00 108,95 İş GMYO 1,73 0,58 -1,70 İş Y. Men. Değ. 8,10 0,25 101,15 İş Yat. Ort. 2,96 1,37 83,70 İşbir Holding 2.357,10 10,00 448,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 5,49 54,84 İttifak Holding 4,74 1,72 27,42 İz Hayvancılık Tarım 6,86 -4,46 162,18 İzmir Demir Çelik 21,00 -6,17 156,41 İzmir Fırça 4,35 9,85 141,67 Jantsa Jant Sanayi 168,00 -5,46 215,86 Kafein Yazılım 16,14 0,06 45,33 Kaplamin 13,03 -3,91 134,77 Kardemir (A) 5,38 -1,10 103,02 Kardemir (B) 3,81 -1,55 44,32 Kardemir (D) 3,29 0,30 23,68 Karel Elektronik 17,33 1,29 19,27 Karsan Otomotiv 2,98 3,47 88,61 Karsu Tekstil 6,38 2,08 96,91 Kartonsan 673,00 -0,61 74,20 Katmerciler Ekipman 5,47 2,43 42,45 Kent Gıda 406,10 9,94 1648,81 Kerevitaş Gıda 5,26 2,33 61,35 Kervansaray Yat. Holding 0,61 8,93 10,91 Kiler GMYO 7,00 1,45 84,70 Klimasan Klima 14,10 0,64 -33,53 Koç Holding 14,12 2,24 -29,43 Konfrut Gıda 13,53 -3,50 73,02 Konya Çimento 541,50 -1,72 99,59 Kordsa Teknik Tekstil 11,17 0,45 -12,16 Koza Altın 76,60 0,07 3,44 Koza Madencilik 12,60 0,00 25,62 Körfez GMYO 5,20 2,56 117,57 Kristal Kola 2,27 1,79 50,33 Kron Telekomünikasyon 26,40 2,72 107,55 Kuştur Kuşadası Turizm 184,40 9,96 685,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 -0,93 89,96 Kütahya Porselen 28,38 0,71 328,70 Lider Faktoring 3,00 0,33 63,49 Link Bilgisayar 44,20 -3,91 145,71 Logo Yazılım 93,15 2,03 53,21 Lokman Hekim Sağlık 10,64 -3,27 84,08 Lüks Kadife 27,00 0,07 212,50 Makina Takım 2,25 0,45 19,68 Marka Yatırım Holding 3,28 0,92 177,97 Marmaris Altınyunus 98,75 -2,23 39,08 Marshall 314,60 10,00 561,76 Martı GMYO 2,01 -1,95 99,01 Martı Otel 1,17 1,74 28,57 Mavi Giyim 37,10 -0,11 -35,92 Mazhar Zorlu Holding 18,48 -1,18 52,85 Mega Polietilen 12,60 -10,00 893,34 Menderes Tekstil 2,99 -1,32 128,24 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 95,10 -9,77 389,20 Merko Gıda 7,46 9,87 610,48 Metemtur Otelcilik 7,30 3,55 310,11 Metro Holding 2,37 0,00 71,74 Metro Petrol ve Tesisleri 3,76 1,62 91,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 3,07 -55,93 Migros Ticaret 40,16 -1,38 65,81 Milpa 5,30 -6,19 142,01 Mistral GMYO 3,55 -1,39 87,83 MLP Sağlık 16,49 -0,60 3,06 MMC San. ve Tic. Yat. 9,39 9,95 723,68 Mondi Tire Kutsan 6,43 2,88 55,31 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 28,66 -2,05 125,31 Net Holding 2,36 2,16 -9,23 Netaş Telekom. 17,40 5,33 33,23 Niğbaş Niğde Beton 21,20 8,72 241,94 Nuh Çimento 19,75 0,30 79,79 Nurol GMYO 6,70 -5,23 87,68 Odaş Elektrik 2,63 1,54 81,92 Olmuksan-IP 6,32 -0,63 146,78 Orge Enerji Elektrik 7,46 5,37 50,40 Orma Orman Mahsulleri 11,58 9,97 319,57 Osmanlı Menkul 18,18 -9,10 335,42 Ostim Endüstriyel Yat 3,04 0,00 80,95 Otokar 138,40 -0,29 -5,88 Oyak Çimento 7,77 0,00 41,33 Oyak Yat. Ort. 6,36 0,32 175,49 Oylum Sınai Yatırımlar 5,52 9,96 78,71 Özak GMYO 4,00 2,30 55,64 Özbal Çelik Boru 6,11 4,44 279,06 Özderici GMYO 2,16 1,89 37,58 Özerden Plastik 7,07 9,95 210,09 Panora GMYO 5,97 1,53 6,58 Papilon Savunma 14,22 0,21 84,52 Park Elek.Madencilik 4,94 4,88 61,97 Parsan 21,46 0,94 26,68 Pegasus 46,06 0,39 -46,69 Peker GMYO 2,84 1,07 214,03 Penguen Gıda 3,47 5,47 279,07 Pera GMYO 1,58 -0,63 68,09 Pergamon Dış Ticaret 13,80 4,94 78,35 Petkim 4,17 -1,42 9,45 Petrokent Turizm 890,10 10,00 594,85 Pınar Et ve Un 23,74 4,12 158,89 Pınar Su 8,50 1,43 266,38 Pınar Süt 18,80 3,13 48,38 Plastikkart 11,22 3,70 21,04 Polisan Holding 3,02 0,00 0,08 Politeknik Metal 252,20 -5,72 231,53 Prizma Press Matbaacılık 4,29 1,42 -0,23 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.225,40 0,10 10,62 QNB Finans Fin. Kir. 131,90 0,46 2,17 QNB Finansbank 69,20 -0,50 84,53 Ral Yatırım Holding 4,97 -1,00 89,37 Ray Sigorta 14,00 -8,32 309,36 Reysaş GMYO 4,96 3,77 8,06 Reysaş Lojistik 6,84 9,97 56,16 Rhea Girişim 2,52 2,02 111,76 Rodrigo Tekstil 6,38 10,00 252,49 Royal Halı 4,66 3,79 240,15 RTA Laboratuvarları 49,00 -3,26 2012,07 Sabancı Holding 7,45 0,81 -18,31 Safkar Ege Soğutmacılık 6,77 9,90 210,55 Sanel Mühendislik 3,45 -0,29 17,59 Sanifoam Sünger 9,07 -6,69 81,40 Sanko Pazarlama 8,27 -0,60 13,50 Saray Matbaacılık 3,55 -0,56 174,60 Sarkuysan 6,68 9,69 110,23 Sasa Polyester 16,78 0,00 117,08 Say Reklamcılık 5,76 0,35 157,14 Sekuro Plastik 13,33 -6,78 148,69 Selçuk Ecza Deposu 8,52 0,71 42,84 Selçuk Gıda 4,46 6,19 313,84 Senkron Güvenlik 3,02 -9,58 10,62 Serve Film Prodüksiyon 17,10 1,60 975,47 Servet GMYO 24,96 -0,08 193,65 Seyitler Kimya 12,65 6,75 86,30 Silverline Endüstri 4,05 3,32 87,50 Sinpaş GMYO 1,67 -1,18 43,97 Smartiks Yazılım 8,24 1,23 -16,00 Soda Sanayii 7,74 2,79 30,59 Sodaş Sodyum Sanayii 20,22 -9,97 425,71 Söktaş 4,45 -0,89 161,69 Sönmez Filament 18,60 -9,97 281,15 Sönmez Pamuklu 15,41 -8,87 213,21 Sumaş Suni Tahta 35,50 -9,97 261,77 Şeker Fin. Kir. 4,24 1,19 -11,30 Şekerbank 1,54 1,99 17,56 Şişe Cam 6,79 1,49 32,57 Şok Marketler 12,29 -0,49 14,22 T. Halk Bankası 5,03 1,00 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,48 -1,25 8,90 T.S.K.B. 1,09 3,81 -9,92 T.Tuborg 14,81 -1,27 24,45 Taç Tarım Ürünleri 10,72 9,95 243,59 Tat Gıda 10,25 2,30 68,48 TAV Havalimanları 15,07 0,27 -44,52 Taze Kuru Gıda 642,80 9,99 8778,45 Tek-Art Turizm 1,57 1,95 24,60 Tekfen Holding 15,44 2,86 -16,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 2,11 72,62 Temapol Polimer Plastik 8,60 7,50 64,75 TGS Dış Ticaret 8,58 -3,27 83,73 Tofaş Oto. Fab. 23,16 -0,17 -0,61 Torunlar GMYO 3,67 0,55 33,45 Trabzon Liman 28,14 -9,98 163,98 Trabzonspor Sportif 5,24 -2,78 143,72 Trakya Cam 4,52 3,20 33,29 Trend GMYO 6,05 -2,26 175,00 TSKB GMYO 2,60 1,96 172,26 Tuğçelik 5,76 0,70 45,82 Tukaş 9,96 0,91 -19,35 Turcas Petrol 3,63 1,68 35,96 Turkcell 15,58 3,18 12,90 Tümosan Motor ve Traktör 7,61 3,12 18,72 Tüpraş 79,30 0,06 -37,46 Türk Hava Yolları 10,50 -0,66 -27,39 Türk Prysmian Kablo 9,25 -0,11 258,46 Türk Telekom 6,77 0,00 -6,17 Türk Traktör 98,15 1,29 85,50 Türker Proje Gayrimenkul 86,90 -0,91 106,90 Türkiye Sigorta 5,61 0,36 157,60 Ufuk Yatırım 13,40 -9,95 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 2,91 -1,02 212,28 Ulusoy Elektrik 51,90 0,00 95,11 Ulusoy Un Sanayi 10,39 2,06 171,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 1,80 40,09 Utopya Turizm 12,00 5,17 143,90 Uzertaş Boya 16,12 9,96 626,13 Ülker Bisküvi 23,00 0,44 2,86 Vakıf Fin. Kir. 3,87 5,16 82,76 Vakıf GMYO 3,36 0,60 94,11 Vakıf Yat. Ort. 8,61 0,58 372,78 Vakıflar Bankası 3,98 2,84 -27,77 Vakko Tekstil 6,04 2,55 33,04 Vanet Gıda 3,91 9,83 173,43 Verusa Holding 41,00 -0,92 121,02 Verusaturk Girisim 7,04 0,43 33,87 Vestel 16,99 -0,59 34,63 Vestel Beyaz Eşya 26,82 -1,11 27,12 Viking Kağıt 5,81 9,83 210,70 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -0,22 88,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 -18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,46 9,95 482,79 Yataş 8,52 0,35 16,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 0,70 77,64 Yeni Gimat GMYO 12,42 0,57 3,75 Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06 Yeşil Yapı 1,03 1,98 56,06 Yeşil Yatırım Holding 19,95 9,98 77,65 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.975,00 1,62 476,40 Yonga Mobilya 48,16 -9,98 421,63 Yükselen Çelik 6,66 0,30 117,29 Yünsa 13,17 1,93 30,81 Zorlu Enerji 2,59 -0,38 58,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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