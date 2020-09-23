Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 47.200,00 -1,79 56,39
İş Bankası (C) 5,02 2,03 -21,68
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,73 0,27 -1,84
İş Girişim 7,94 -1,00 108,95
İş GMYO 1,73 0,58 -1,70
İş Y. Men. Değ. 8,10 0,25 101,15
İş Yat. Ort. 2,96 1,37 83,70
İşbir Holding 2.357,10 10,00 448,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 5,49 54,84
İttifak Holding 4,74 1,72 27,42
İz Hayvancılık Tarım 6,86 -4,46 162,18
İzmir Demir Çelik 21,00 -6,17 156,41
İzmir Fırça 4,35 9,85 141,67
Jantsa Jant Sanayi 168,00 -5,46 215,86
Kafein Yazılım 16,14 0,06 45,33
Kaplamin 13,03 -3,91 134,77
Kardemir (A) 5,38 -1,10 103,02
Kardemir (B) 3,81 -1,55 44,32
Kardemir (D) 3,29 0,30 23,68
Karel Elektronik 17,33 1,29 19,27
Karsan Otomotiv 2,98 3,47 88,61
Karsu Tekstil 6,38 2,08 96,91
Kartonsan 673,00 -0,61 74,20
Katmerciler Ekipman 5,47 2,43 42,45
Kent Gıda 406,10 9,94 1648,81
Kerevitaş Gıda 5,26 2,33 61,35
Kervansaray Yat. Holding 0,61 8,93 10,91
Kiler GMYO 7,00 1,45 84,70
Klimasan Klima 14,10 0,64 -33,53
Koç Holding 14,12 2,24 -29,43
Konfrut Gıda 13,53 -3,50 73,02
Konya Çimento 541,50 -1,72 99,59
Kordsa Teknik Tekstil 11,17 0,45 -12,16
Koza Altın 76,60 0,07 3,44
Koza Madencilik 12,60 0,00 25,62
Körfez GMYO 5,20 2,56 117,57
Kristal Kola 2,27 1,79 50,33
Kron Telekomünikasyon 26,40 2,72 107,55
Kuştur Kuşadası Turizm 184,40 9,96 685,51
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 -0,93 89,96
Kütahya Porselen 28,38 0,71 328,70
Lider Faktoring 3,00 0,33 63,49
Link Bilgisayar 44,20 -3,91 145,71
Logo Yazılım 93,15 2,03 53,21
Lokman Hekim Sağlık 10,64 -3,27 84,08
Lüks Kadife 27,00 0,07 212,50
Makina Takım 2,25 0,45 19,68
Marka Yatırım Holding 3,28 0,92 177,97
Marmaris Altınyunus 98,75 -2,23 39,08
Marshall 314,60 10,00 561,76
Martı GMYO 2,01 -1,95 99,01
Martı Otel 1,17 1,74 28,57
Mavi Giyim 37,10 -0,11 -35,92
Mazhar Zorlu Holding 18,48 -1,18 52,85
Mega Polietilen 12,60 -10,00 893,34
Menderes Tekstil 2,99 -1,32 128,24
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 95,10 -9,77 389,20
Merko Gıda 7,46 9,87 610,48
Metemtur Otelcilik 7,30 3,55 310,11
Metro Holding 2,37 0,00 71,74
Metro Petrol ve Tesisleri 3,76 1,62 91,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 3,07 -55,93
Migros Ticaret 40,16 -1,38 65,81
Milpa 5,30 -6,19 142,01
Mistral GMYO 3,55 -1,39 87,83
MLP Sağlık 16,49 -0,60 3,06
MMC San. ve Tic. Yat. 9,39 9,95 723,68
Mondi Tire Kutsan 6,43 2,88 55,31
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 28,66 -2,05 125,31
Net Holding 2,36 2,16 -9,23
Netaş Telekom. 17,40 5,33 33,23
Niğbaş Niğde Beton 21,20 8,72 241,94
Nuh Çimento 19,75 0,30 79,79
Nurol GMYO 6,70 -5,23 87,68
Odaş Elektrik 2,63 1,54 81,92
Olmuksan-IP 6,32 -0,63 146,78
Orge Enerji Elektrik 7,46 5,37 50,40
Orma Orman Mahsulleri 11,58 9,97 319,57
Osmanlı Menkul 18,18 -9,10 335,42
Ostim Endüstriyel Yat 3,04 0,00 80,95
Otokar 138,40 -0,29 -5,88
Oyak Çimento 7,77 0,00 41,33
Oyak Yat. Ort. 6,36 0,32 175,49
Oylum Sınai Yatırımlar 5,52 9,96 78,71
Özak GMYO 4,00 2,30 55,64
Özbal Çelik Boru 6,11 4,44 279,06
Özderici GMYO 2,16 1,89 37,58
Özerden Plastik 7,07 9,95 210,09
Panora GMYO 5,97 1,53 6,58
Papilon Savunma 14,22 0,21 84,52
Park Elek.Madencilik 4,94 4,88 61,97
Parsan 21,46 0,94 26,68
Pegasus 46,06 0,39 -46,69
Peker GMYO 2,84 1,07 214,03
Penguen Gıda 3,47 5,47 279,07
Pera GMYO 1,58 -0,63 68,09
Pergamon Dış Ticaret 13,80 4,94 78,35
Petkim 4,17 -1,42 9,45
Petrokent Turizm 890,10 10,00 594,85
Pınar Et ve Un 23,74 4,12 158,89
Pınar Su 8,50 1,43 266,38
Pınar Süt 18,80 3,13 48,38
Plastikkart 11,22 3,70 21,04
Polisan Holding 3,02 0,00 0,08
Politeknik Metal 252,20 -5,72 231,53
Prizma Press Matbaacılık 4,29 1,42 -0,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.225,40 0,10 10,62
QNB Finans Fin. Kir. 131,90 0,46 2,17
QNB Finansbank 69,20 -0,50 84,53
Ral Yatırım Holding 4,97 -1,00 89,37
Ray Sigorta 14,00 -8,32 309,36
Reysaş GMYO 4,96 3,77 8,06
Reysaş Lojistik 6,84 9,97 56,16
Rhea Girişim 2,52 2,02 111,76
Rodrigo Tekstil 6,38 10,00 252,49
Royal Halı 4,66 3,79 240,15
RTA Laboratuvarları 49,00 -3,26 2012,07
Sabancı Holding 7,45 0,81 -18,31
Safkar Ege Soğutmacılık 6,77 9,90 210,55
Sanel Mühendislik 3,45 -0,29 17,59
Sanifoam Sünger 9,07 -6,69 81,40
Sanko Pazarlama 8,27 -0,60 13,50
Saray Matbaacılık 3,55 -0,56 174,60
Sarkuysan 6,68 9,69 110,23
Sasa Polyester 16,78 0,00 117,08
Say Reklamcılık 5,76 0,35 157,14
Sekuro Plastik 13,33 -6,78 148,69
Selçuk Ecza Deposu 8,52 0,71 42,84
Selçuk Gıda 4,46 6,19 313,84
Senkron Güvenlik 3,02 -9,58 10,62
Serve Film Prodüksiyon 17,10 1,60 975,47
Servet GMYO 24,96 -0,08 193,65
Seyitler Kimya 12,65 6,75 86,30
Silverline Endüstri 4,05 3,32 87,50
Sinpaş GMYO 1,67 -1,18 43,97
Smartiks Yazılım 8,24 1,23 -16,00
Soda Sanayii 7,74 2,79 30,59
Sodaş Sodyum Sanayii 20,22 -9,97 425,71
Söktaş 4,45 -0,89 161,69
Sönmez Filament 18,60 -9,97 281,15
Sönmez Pamuklu 15,41 -8,87 213,21
Sumaş Suni Tahta 35,50 -9,97 261,77
Şeker Fin. Kir. 4,24 1,19 -11,30
Şekerbank 1,54 1,99 17,56
Şişe Cam 6,79 1,49 32,57
Şok Marketler 12,29 -0,49 14,22
T. Halk Bankası 5,03 1,00 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 47,48 -1,25 8,90
T.S.K.B. 1,09 3,81 -9,92
T.Tuborg 14,81 -1,27 24,45
Taç Tarım Ürünleri 10,72 9,95 243,59
Tat Gıda 10,25 2,30 68,48
TAV Havalimanları 15,07 0,27 -44,52
Taze Kuru Gıda 642,80 9,99 8778,45
Tek-Art Turizm 1,57 1,95 24,60
Tekfen Holding 15,44 2,86 -16,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 2,11 72,62
Temapol Polimer Plastik 8,60 7,50 64,75
TGS Dış Ticaret 8,58 -3,27 83,73
Tofaş Oto. Fab. 23,16 -0,17 -0,61
Torunlar GMYO 3,67 0,55 33,45
Trabzon Liman 28,14 -9,98 163,98
Trabzonspor Sportif 5,24 -2,78 143,72
Trakya Cam 4,52 3,20 33,29
Trend GMYO 6,05 -2,26 175,00
TSKB GMYO 2,60 1,96 172,26
Tuğçelik 5,76 0,70 45,82
Tukaş 9,96 0,91 -19,35
Turcas Petrol 3,63 1,68 35,96
Turkcell 15,58 3,18 12,90
Tümosan Motor ve Traktör 7,61 3,12 18,72
Tüpraş 79,30 0,06 -37,46
Türk Hava Yolları 10,50 -0,66 -27,39
Türk Prysmian Kablo 9,25 -0,11 258,46
Türk Telekom 6,77 0,00 -6,17
Türk Traktör 98,15 1,29 85,50
Türker Proje Gayrimenkul 86,90 -0,91 106,90
Türkiye Sigorta 5,61 0,36 157,60
Ufuk Yatırım 13,40 -9,95 419,38
Ulaşlar Turizm Yat. 2,91 -1,02 212,28
Ulusoy Elektrik 51,90 0,00 95,11
Ulusoy Un Sanayi 10,39 2,06 171,99
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,70 1,80 40,09
Utopya Turizm 12,00 5,17 143,90
Uzertaş Boya 16,12 9,96 626,13
Ülker Bisküvi 23,00 0,44 2,86
Vakıf Fin. Kir. 3,87 5,16 82,76
Vakıf GMYO 3,36 0,60 94,11
Vakıf Yat. Ort. 8,61 0,58 372,78
Vakıflar Bankası 3,98 2,84 -27,77
Vakko Tekstil 6,04 2,55 33,04
Vanet Gıda 3,91 9,83 173,43
Verusa Holding 41,00 -0,92 121,02
Verusaturk Girisim 7,04 0,43 33,87
Vestel 16,99 -0,59 34,63
Vestel Beyaz Eşya 26,82 -1,11 27,12
Viking Kağıt 5,81 9,83 210,70
Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -0,22 88,43
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 -18,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,46 9,95 482,79
Yataş 8,52 0,35 16,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 0,70 77,64
Yeni Gimat GMYO 12,42 0,57 3,75
Yeşil GMYO 0,89 0,00 39,06
Yeşil Yapı 1,03 1,98 56,06
Yeşil Yatırım Holding 19,95 9,98 77,65
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.975,00 1,62 476,40
Yonga Mobilya 48,16 -9,98 421,63
Yükselen Çelik 6,66 0,30 117,29
Yünsa 13,17 1,93 30,81
Zorlu Enerji 2,59 -0,38 58,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim         
22:59
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 01:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei