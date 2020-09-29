Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 49.390,00 1,60 63,65 İş Bankası (C) 5,19 -0,19 -19,03 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,76 0,00 -1,05 İş Girişim 10,12 10,00 166,32 İş GMYO 1,70 0,00 -3,41 İş Y. Men. Değ. 8,91 2,77 121,27 İş Yat. Ort. 3,04 3,40 88,66 İşbir Holding 2.951,00 -5,94 586,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 51,61 İttifak Holding 5,49 0,92 47,58 İz Hayvancılık Tarım 7,90 9,87 201,93 İzmir Demir Çelik 18,90 -0,94 130,77 İzmir Fırça 4,75 6,03 163,89 Jantsa Jant Sanayi 238,00 9,27 347,47 Kafein Yazılım 16,77 -2,67 51,00 Kaplamin 14,61 9,93 163,24 Kardemir (A) 5,65 1,44 113,21 Kardemir (B) 3,85 1,32 45,83 Kardemir (D) 3,28 1,23 23,31 Karel Elektronik 18,08 -0,93 24,43 Karsan Otomotiv 2,98 1,02 88,61 Karsu Tekstil 5,88 -2,81 81,48 Kartonsan 692,00 2,14 79,12 Katmerciler Ekipman 5,84 0,52 52,08 Kent Gıda 303,80 -9,99 1208,27 Kerevitaş Gıda 5,71 1,24 75,15 Kervansaray Yat. Holding 0,88 10,00 60,00 Kiler GMYO 7,14 5,00 88,39 Klimasan Klima 14,90 2,83 -29,76 Koç Holding 14,34 0,28 -28,33 Konfrut Gıda 17,40 9,99 122,51 Konya Çimento 567,50 2,44 109,18 Kordsa Teknik Tekstil 11,51 3,32 -9,48 Koza Altın 77,20 1,38 4,25 Koza Madencilik 12,55 -0,32 25,12 Körfez GMYO 5,12 -2,48 114,23 Kristal Kola 2,21 -0,90 46,36 Kron Telekomünikasyon 26,50 2,71 108,33 Kuştur Kuşadası Turizm 245,00 8,41 943,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,03 1,50 81,04 Kütahya Porselen 28,84 0,91 335,65 Lider Faktoring 2,96 -1,33 61,31 Link Bilgisayar 39,60 -5,44 120,14 Logo Yazılım 101,00 4,72 66,12 Lokman Hekim Sağlık 10,10 -1,37 76,09 Lüks Kadife 29,52 4,02 241,67 Makina Takım 2,27 0,44 20,74 Marka Yatırım Holding 3,07 1,66 160,17 Marmaris Altınyunus 95,80 -2,49 34,93 Marshall 460,40 9,99 868,45 Martı GMYO 2,07 2,48 104,95 Martı Otel 1,24 -0,80 36,26 Mavi Giyim 37,70 -0,53 -34,89 Mazhar Zorlu Holding 18,11 -1,58 49,79 Mega Polietilen 11,11 -8,86 775,87 Menderes Tekstil 3,07 1,66 134,35 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 113,80 9,95 485,39 Merko Gıda 10,91 9,98 939,05 Metemtur Otelcilik 8,57 -9,98 381,46 Metro Holding 2,36 -2,48 71,01 Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -3,24 82,65 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,00 -55,93 Migros Ticaret 40,36 -0,30 66,64 Milpa 5,21 0,97 137,90 Mistral GMYO 3,64 3,41 92,59 MLP Sağlık 16,63 2,02 3,94 MMC San. ve Tic. Yat. 8,13 -2,98 613,16 Mondi Tire Kutsan 6,80 2,26 64,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,10 9,96 191,67 Net Holding 2,35 0,00 -9,62 Netaş Telekom. 18,02 3,92 37,98 Niğbaş Niğde Beton 22,66 5,40 265,48 Nuh Çimento 20,28 0,20 84,62 Nurol GMYO 6,60 -1,05 84,87 Odaş Elektrik 2,72 0,00 88,14 Olmuksan-IP 8,07 9,95 215,12 Orge Enerji Elektrik 7,73 -2,15 55,85 Orma Orman Mahsulleri 12,94 9,94 368,84 Osmanlı Menkul 21,88 -7,37 424,04 Ostim Endüstriyel Yat 3,23 4,87 92,26 Otokar 137,90 -0,58 -6,22 Oyak Çimento 7,76 0,65 41,15 Oyak Yat. Ort. 6,31 0,16 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,74 -6,51 53,46 Özak GMYO 3,98 1,79 54,86 Özbal Çelik Boru 6,45 -0,46 300,16 Özderici GMYO 2,05 -0,49 30,57 Özerden Plastik 10,06 7,25 341,23 Panora GMYO 6,00 -1,15 7,11 Papilon Savunma 15,03 0,74 95,03 Park Elek.Madencilik 4,58 1,33 50,16 Parsan 22,80 -0,87 34,59 Pegasus 45,66 -0,26 -47,15 Peker GMYO 2,52 -2,33 178,65 Penguen Gıda 4,33 9,90 373,02 Pera GMYO 1,60 0,63 70,21 Pergamon Dış Ticaret 14,45 2,92 86,75 Petkim 4,15 -0,48 8,92 Petrokent Turizm 720,00 -1,37 462,06 Pınar Et ve Un 27,80 4,59 203,16 Pınar Su 8,08 2,02 248,28 Pınar Süt 21,70 9,98 71,27 Plastikkart 11,80 3,33 27,29 Polisan Holding 3,08 1,32 2,07 Politeknik Metal 260,00 -4,76 241,78 Prizma Press Matbaacılık 4,09 -1,92 -4,88 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.225,70 -0,15 10,64 QNB Finans Fin. Kir. 127,60 -1,39 -1,16 QNB Finansbank 67,70 -0,95 80,53 Ral Yatırım Holding 4,92 -3,53 87,47 Ray Sigorta 14,75 0,34 331,29 Reysaş GMYO 4,72 -1,05 2,83 Reysaş Lojistik 6,76 -1,31 54,34 Rhea Girişim 2,75 4,56 131,09 Rodrigo Tekstil 9,32 9,91 414,92 Royal Halı 4,90 6,99 257,66 RTA Laboratuvarları 44,30 -5,82 1809,48 Sabancı Holding 8,02 1,78 -12,06 Safkar Ege Soğutmacılık 6,02 -3,83 176,15 Sanel Mühendislik 3,65 -4,45 24,40 Sanifoam Sünger 9,75 9,92 95,00 Sanko Pazarlama 8,45 1,56 15,98 Saray Matbaacılık 3,81 -0,26 194,71 Sarkuysan 6,55 -1,36 106,14 Sasa Polyester 16,69 -0,18 115,91 Say Reklamcılık 5,80 1,22 158,93 Sekuro Plastik 13,09 10,00 144,22 Selçuk Ecza Deposu 8,51 3,15 42,67 Selçuk Gıda 4,44 9,90 311,98 Senkron Güvenlik 3,57 5,62 30,77 Serve Film Prodüksiyon 14,27 -8,53 797,48 Servet GMYO 24,12 -2,66 183,76 Seyitler Kimya 11,89 -2,94 75,11 Silverline Endüstri 4,14 0,49 91,67 Sinpaş GMYO 2,02 6,32 74,14 Smartiks Yazılım 8,85 -1,01 -9,79 Soda Sanayii 8,25 -5,71 39,20 Sodaş Sodyum Sanayii 21,50 -2,89 458,99 Söktaş 4,39 0,69 158,16 Sönmez Filament 15,44 -5,04 216,39 Sönmez Pamuklu 14,75 1,37 199,80 Sumaş Suni Tahta 51,90 9,91 428,90 Şeker Fin. Kir. 4,27 0,23 -10,67 Şekerbank 1,53 -0,65 16,79 Şişe Cam 7,39 -4,89 44,28 Şok Marketler 11,97 -1,07 11,25 T. Halk Bankası 5,02 -0,40 -15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,92 3,66 5,32 T.S.K.B. 1,08 -0,92 -10,74 T.Tuborg 19,93 9,99 67,48 Taç Tarım Ürünleri 15,67 9,96 402,24 Tat Gıda 11,32 3,57 86,07 TAV Havalimanları 15,17 0,46 -44,15 Taze Kuru Gıda 940,90 10,00 12895,86 Tek-Art Turizm 1,61 -3,01 27,78 Tekfen Holding 14,70 -0,74 -18,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 -1,94 68,33 Temapol Polimer Plastik 9,07 -5,72 73,75 TGS Dış Ticaret 8,33 -0,83 78,37 Tofaş Oto. Fab. 24,14 0,50 3,59 Torunlar GMYO 3,63 -1,09 32,00 Trabzon Liman 41,16 9,99 286,12 Trabzonspor Sportif 5,01 -0,99 133,02 Trakya Cam 4,80 -5,88 41,55 Trend GMYO 5,87 -1,18 166,82 TSKB GMYO 2,49 -4,96 160,74 Tuğçelik 7,23 9,88 83,04 Tukaş 9,78 -0,31 -20,81 Turcas Petrol 3,73 -3,62 39,70 Turkcell 14,96 -0,27 8,41 Tümosan Motor ve Traktör 8,66 1,64 35,10 Tüpraş 79,15 -0,06 -37,58 Türk Hava Yolları 10,35 -0,29 -28,42 Türk Prysmian Kablo 10,30 -1,15 299,15 Türk Telekom 6,99 0,00 -3,13 Türk Traktör 95,60 -0,83 80,68 Türker Proje Gayrimenkul 83,00 3,56 97,62 Türkiye Sigorta 5,60 0,72 157,14 Ufuk Yatırım 14,99 -3,91 481,01 Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,33 215,50 Ulusoy Elektrik 50,50 -2,13 89,85 Ulusoy Un Sanayi 10,48 -4,73 174,35 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,72 1,18 41,74 Utopya Turizm 13,45 9,98 173,37 Uzertaş Boya 23,58 9,98 962,16 Ülker Bisküvi 22,54 -0,09 0,81 Vakıf Fin. Kir. 3,90 3,45 84,18 Vakıf GMYO 3,71 1,64 114,33 Vakıf Yat. Ort. 8,20 -2,96 350,27 Vakıflar Bankası 4,04 -1,22 -26,68 Vakko Tekstil 6,06 -2,42 33,48 Vanet Gıda 5,72 10,00 300,00 Verusa Holding 40,32 0,20 117,35 Verusaturk Girisim 7,35 2,08 39,77 Vestel 16,74 -0,42 32,65 Vestel Beyaz Eşya 27,00 1,73 27,97 Viking Kağıt 6,52 -4,12 248,66 Yapı Kredi Koray GMYO 4,31 -1,37 78,10 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -0,48 -16,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 53,35 10,00 752,77 Yataş 8,85 0,34 20,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 -8,66 90,06 Yeni Gimat GMYO 12,74 2,41 6,42 Yeşil GMYO 0,88 0,00 37,50 Yeşil Yapı 0,99 -1,00 50,00 Yeşil Yatırım Holding 24,66 9,99 119,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 22.019,00 6,40 647,67 Yonga Mobilya 40,10 -9,97 334,33 Yükselen Çelik 6,82 3,49 122,51 Yünsa 14,09 4,68 39,95 Zorlu Enerji 2,55 -1,16 56,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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