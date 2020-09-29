Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.390,00
|1,60
|63,65
|İş Bankası (C)
|5,19
|-0,19
|-19,03
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,76
|0,00
|-1,05
|İş Girişim
|10,12
|10,00
|166,32
|İş GMYO
|1,70
|0,00
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|8,91
|2,77
|121,27
|İş Yat. Ort.
|3,04
|3,40
|88,66
|İşbir Holding
|2.951,00
|-5,94
|586,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|51,61
|İttifak Holding
|5,49
|0,92
|47,58
|İz Hayvancılık Tarım
|7,90
|9,87
|201,93
|İzmir Demir Çelik
|18,90
|-0,94
|130,77
|İzmir Fırça
|4,75
|6,03
|163,89
|Jantsa Jant Sanayi
|238,00
|9,27
|347,47
|Kafein Yazılım
|16,77
|-2,67
|51,00
|Kaplamin
|14,61
|9,93
|163,24
|Kardemir (A)
|5,65
|1,44
|113,21
|Kardemir (B)
|3,85
|1,32
|45,83
|Kardemir (D)
|3,28
|1,23
|23,31
|Karel Elektronik
|18,08
|-0,93
|24,43
|Karsan Otomotiv
|2,98
|1,02
|88,61
|Karsu Tekstil
|5,88
|-2,81
|81,48
|Kartonsan
|692,00
|2,14
|79,12
|Katmerciler Ekipman
|5,84
|0,52
|52,08
|Kent Gıda
|303,80
|-9,99
|1208,27
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|1,24
|75,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|10,00
|60,00
|Kiler GMYO
|7,14
|5,00
|88,39
|Klimasan Klima
|14,90
|2,83
|-29,76
|Koç Holding
|14,34
|0,28
|-28,33
|Konfrut Gıda
|17,40
|9,99
|122,51
|Konya Çimento
|567,50
|2,44
|109,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|3,32
|-9,48
|Koza Altın
|77,20
|1,38
|4,25
|Koza Madencilik
|12,55
|-0,32
|25,12
|Körfez GMYO
|5,12
|-2,48
|114,23
|Kristal Kola
|2,21
|-0,90
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|26,50
|2,71
|108,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,00
|8,41
|943,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|1,50
|81,04
|Kütahya Porselen
|28,84
|0,91
|335,65
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,33
|61,31
|Link Bilgisayar
|39,60
|-5,44
|120,14
|Logo Yazılım
|101,00
|4,72
|66,12
|Lokman Hekim Sağlık
|10,10
|-1,37
|76,09
|Lüks Kadife
|29,52
|4,02
|241,67
|Makina Takım
|2,27
|0,44
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|3,07
|1,66
|160,17
|Marmaris Altınyunus
|95,80
|-2,49
|34,93
|Marshall
|460,40
|9,99
|868,45
|Martı GMYO
|2,07
|2,48
|104,95
|Martı Otel
|1,24
|-0,80
|36,26
|Mavi Giyim
|37,70
|-0,53
|-34,89
|Mazhar Zorlu Holding
|18,11
|-1,58
|49,79
|Mega Polietilen
|11,11
|-8,86
|775,87
|Menderes Tekstil
|3,07
|1,66
|134,35
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|113,80
|9,95
|485,39
|Merko Gıda
|10,91
|9,98
|939,05
|Metemtur Otelcilik
|8,57
|-9,98
|381,46
|Metro Holding
|2,36
|-2,48
|71,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,58
|-3,24
|82,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,00
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,36
|-0,30
|66,64
|Milpa
|5,21
|0,97
|137,90
|Mistral GMYO
|3,64
|3,41
|92,59
|MLP Sağlık
|16,63
|2,02
|3,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,13
|-2,98
|613,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|2,26
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,10
|9,96
|191,67
|Net Holding
|2,35
|0,00
|-9,62
|Netaş Telekom.
|18,02
|3,92
|37,98
|Niğbaş Niğde Beton
|22,66
|5,40
|265,48
|Nuh Çimento
|20,28
|0,20
|84,62
|Nurol GMYO
|6,60
|-1,05
|84,87
|Odaş Elektrik
|2,72
|0,00
|88,14
|Olmuksan-IP
|8,07
|9,95
|215,12
|Orge Enerji Elektrik
|7,73
|-2,15
|55,85
|Orma Orman Mahsulleri
|12,94
|9,94
|368,84
|Osmanlı Menkul
|21,88
|-7,37
|424,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,23
|4,87
|92,26
|Otokar
|137,90
|-0,58
|-6,22
|Oyak Çimento
|7,76
|0,65
|41,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,16
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,74
|-6,51
|53,46
|Özak GMYO
|3,98
|1,79
|54,86
|Özbal Çelik Boru
|6,45
|-0,46
|300,16
|Özderici GMYO
|2,05
|-0,49
|30,57
|Özerden Plastik
|10,06
|7,25
|341,23
|Panora GMYO
|6,00
|-1,15
|7,11
|Papilon Savunma
|15,03
|0,74
|95,03
|Park Elek.Madencilik
|4,58
|1,33
|50,16
|Parsan
|22,80
|-0,87
|34,59
|Pegasus
|45,66
|-0,26
|-47,15
|Peker GMYO
|2,52
|-2,33
|178,65
|Penguen Gıda
|4,33
|9,90
|373,02
|Pera GMYO
|1,60
|0,63
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|14,45
|2,92
|86,75
|Petkim
|4,15
|-0,48
|8,92
|Petrokent Turizm
|720,00
|-1,37
|462,06
|Pınar Et ve Un
|27,80
|4,59
|203,16
|Pınar Su
|8,08
|2,02
|248,28
|Pınar Süt
|21,70
|9,98
|71,27
|Plastikkart
|11,80
|3,33
|27,29
|Polisan Holding
|3,08
|1,32
|2,07
|Politeknik Metal
|260,00
|-4,76
|241,78
|Prizma Press Matbaacılık
|4,09
|-1,92
|-4,88
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.225,70
|-0,15
|10,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,60
|-1,39
|-1,16
|QNB Finansbank
|67,70
|-0,95
|80,53
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-3,53
|87,47
|Ray Sigorta
|14,75
|0,34
|331,29
|Reysaş GMYO
|4,72
|-1,05
|2,83
|Reysaş Lojistik
|6,76
|-1,31
|54,34
|Rhea Girişim
|2,75
|4,56
|131,09
|Rodrigo Tekstil
|9,32
|9,91
|414,92
|Royal Halı
|4,90
|6,99
|257,66
|RTA Laboratuvarları
|44,30
|-5,82
|1809,48
|Sabancı Holding
|8,02
|1,78
|-12,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,02
|-3,83
|176,15
|Sanel Mühendislik
|3,65
|-4,45
|24,40
|Sanifoam Sünger
|9,75
|9,92
|95,00
|Sanko Pazarlama
|8,45
|1,56
|15,98
|Saray Matbaacılık
|3,81
|-0,26
|194,71
|Sarkuysan
|6,55
|-1,36
|106,14
|Sasa Polyester
|16,69
|-0,18
|115,91
|Say Reklamcılık
|5,80
|1,22
|158,93
|Sekuro Plastik
|13,09
|10,00
|144,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,51
|3,15
|42,67
|Selçuk Gıda
|4,44
|9,90
|311,98
|Senkron Güvenlik
|3,57
|5,62
|30,77
|Serve Film Prodüksiyon
|14,27
|-8,53
|797,48
|Servet GMYO
|24,12
|-2,66
|183,76
|Seyitler Kimya
|11,89
|-2,94
|75,11
|Silverline Endüstri
|4,14
|0,49
|91,67
|Sinpaş GMYO
|2,02
|6,32
|74,14
|Smartiks Yazılım
|8,85
|-1,01
|-9,79
|Soda Sanayii
|8,25
|-5,71
|39,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,50
|-2,89
|458,99
|Söktaş
|4,39
|0,69
|158,16
|Sönmez Filament
|15,44
|-5,04
|216,39
|Sönmez Pamuklu
|14,75
|1,37
|199,80
|Sumaş Suni Tahta
|51,90
|9,91
|428,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,27
|0,23
|-10,67
|Şekerbank
|1,53
|-0,65
|16,79
|Şişe Cam
|7,39
|-4,89
|44,28
|Şok Marketler
|11,97
|-1,07
|11,25
|T. Halk Bankası
|5,02
|-0,40
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,92
|3,66
|5,32
|T.S.K.B.
|1,08
|-0,92
|-10,74
|T.Tuborg
|19,93
|9,99
|67,48
|Taç Tarım Ürünleri
|15,67
|9,96
|402,24
|Tat Gıda
|11,32
|3,57
|86,07
|TAV Havalimanları
|15,17
|0,46
|-44,15
|Taze Kuru Gıda
|940,90
|10,00
|12895,86
|Tek-Art Turizm
|1,61
|-3,01
|27,78
|Tekfen Holding
|14,70
|-0,74
|-18,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,07
|-1,94
|68,33
|Temapol Polimer Plastik
|9,07
|-5,72
|73,75
|TGS Dış Ticaret
|8,33
|-0,83
|78,37
|Tofaş Oto. Fab.
|24,14
|0,50
|3,59
|Torunlar GMYO
|3,63
|-1,09
|32,00
|Trabzon Liman
|41,16
|9,99
|286,12
|Trabzonspor Sportif
|5,01
|-0,99
|133,02
|Trakya Cam
|4,80
|-5,88
|41,55
|Trend GMYO
|5,87
|-1,18
|166,82
|TSKB GMYO
|2,49
|-4,96
|160,74
|Tuğçelik
|7,23
|9,88
|83,04
|Tukaş
|9,78
|-0,31
|-20,81
|Turcas Petrol
|3,73
|-3,62
|39,70
|Turkcell
|14,96
|-0,27
|8,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,66
|1,64
|35,10
|Tüpraş
|79,15
|-0,06
|-37,58
|Türk Hava Yolları
|10,35
|-0,29
|-28,42
|Türk Prysmian Kablo
|10,30
|-1,15
|299,15
|Türk Telekom
|6,99
|0,00
|-3,13
|Türk Traktör
|95,60
|-0,83
|80,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,00
|3,56
|97,62
|Türkiye Sigorta
|5,60
|0,72
|157,14
|Ufuk Yatırım
|14,99
|-3,91
|481,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|-2,33
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|50,50
|-2,13
|89,85
|Ulusoy Un Sanayi
|10,48
|-4,73
|174,35
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,72
|1,18
|41,74
|Utopya Turizm
|13,45
|9,98
|173,37
|Uzertaş Boya
|23,58
|9,98
|962,16
|Ülker Bisküvi
|22,54
|-0,09
|0,81
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|3,45
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,71
|1,64
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|8,20
|-2,96
|350,27
|Vakıflar Bankası
|4,04
|-1,22
|-26,68
|Vakko Tekstil
|6,06
|-2,42
|33,48
|Vanet Gıda
|5,72
|10,00
|300,00
|Verusa Holding
|40,32
|0,20
|117,35
|Verusaturk Girisim
|7,35
|2,08
|39,77
|Vestel
|16,74
|-0,42
|32,65
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|1,73
|27,97
|Viking Kağıt
|6,52
|-4,12
|248,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,31
|-1,37
|78,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|-0,48
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|53,35
|10,00
|752,77
|Yataş
|8,85
|0,34
|20,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|-8,66
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|2,41
|6,42
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|37,50
|Yeşil Yapı
|0,99
|-1,00
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|24,66
|9,99
|119,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|22.019,00
|6,40
|647,67
|Yonga Mobilya
|40,10
|-9,97
|334,33
|Yükselen Çelik
|6,82
|3,49
|122,51
|Yünsa
|14,09
|4,68
|39,95
|Zorlu Enerji
|2,55
|-1,16
|56,44
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:41 - Kaynak: AA
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