Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.050,00 -4,53 36,02 İş Bankası (C) 5,11 -1,92 -20,28 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,47 -3,07 -8,68 İş Girişim 16,76 4,62 341,05 İş GMYO 1,90 0,00 7,95 İş Y. Men. Değ. 10,49 2,74 160,51 İş Yat. Ort. 2,99 2,40 85,56 İşbir Holding 2.700,00 3,85 527,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 -2,56 83,87 İttifak Holding 2,92 -9,88 129,95 İz Hayvancılık Tarım 8,40 8,25 221,04 İzmir Demir Çelik 23,76 10,00 190,11 İzmir Fırça 6,74 -9,16 274,44 Jantsa Jant Sanayi 189,80 4,86 256,85 Kafein Yazılım 15,97 -2,32 43,80 Kaplamin 21,56 -0,37 288,47 Kardemir (A) 5,20 -2,62 96,23 Kardemir (B) 3,31 -4,06 25,38 Kardemir (D) 3,10 -3,13 16,54 Karel Elektronik 16,32 -4,11 12,32 Karsan Otomotiv 2,74 -3,18 73,42 Karsu Tekstil 5,58 -4,45 72,22 Kartonsan 1.812,80 10,00 369,23 Katmerciler Ekipman 3,11 -2,51 103,44 Kent Gıda 299,10 -9,91 1188,03 Kerevitaş Gıda 6,43 -2,87 97,24 Kervansaray Yat. Holding 1,07 9,18 94,55 Kiler GMYO 11,70 -9,30 208,71 Klimasan Klima 13,81 0,22 -34,90 Koç Holding 14,16 -0,98 -29,23 Konfrut Gıda 15,41 -4,94 97,06 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,19 9,99 Konya Çimento 677,00 1,50 149,54 Kordsa Teknik Tekstil 10,88 -1,45 -14,44 Koza Altın 73,60 -4,66 -0,61 Koza Madencilik 12,06 -4,06 20,24 Körfez GMYO 5,92 -4,52 147,70 Kristal Kola 2,47 -3,52 63,58 Kron Telekomünikasyon 25,54 -1,77 100,79 Kuştur Kuşadası Turizm 115,10 0,00 390,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -3,59 91,74 Kütahya Porselen 27,60 -0,58 316,92 Lider Faktoring 3,29 -4,91 79,29 Link Bilgisayar 49,00 0,12 172,39 Logo Yazılım 92,85 -2,26 52,71 Lokman Hekim Sağlık 11,37 -6,88 98,24 Lüks Kadife 28,08 -6,21 225,00 Makina Takım 2,88 -2,04 53,19 Marka Yatırım Holding 3,29 2,17 178,81 Marmaris Altınyunus 76,50 -4,14 7,75 Marshall 334,50 3,21 603,62 Martı GMYO 3,05 -6,44 201,98 Martı Otel 2,24 3,23 146,15 Mavi Giyim 37,70 -0,79 -34,89 Mazhar Zorlu Holding 17,80 -5,32 47,23 Mega Polietilen 10,86 -9,88 756,16 Menderes Tekstil 3,02 0,67 130,53 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 69,00 -1,43 254,94 Merko Gıda 14,75 -4,35 1304,76 Metemtur Otelcilik 9,87 -1,30 454,49 Metro Holding 2,09 -2,79 51,45 Metro Petrol ve Tesisleri 3,14 -7,10 60,20 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -2,88 -55,74 Migros Ticaret 37,46 -5,16 54,67 Milpa 4,83 -3,40 120,55 Mistral GMYO 3,76 -8,07 100,36 MLP Sağlık 16,00 -6,87 0,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,13 9,86 437,72 Mondi Tire Kutsan 6,34 -0,16 53,14 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 0,05 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 31,88 -6,67 150,63 Net Holding 3,11 -0,64 19,62 Netaş Telekom. 20,02 -3,19 53,29 Niğbaş Niğde Beton 42,50 -0,93 585,48 Nuh Çimento 30,16 2,24 174,56 Nurol GMYO 5,80 -4,92 62,46 Odaş Elektrik 3,11 1,63 115,12 Olmuksan-IP 7,82 -6,68 205,35 Orge Enerji Elektrik 6,88 -1,43 38,71 Orma Orman Mahsulleri 13,00 -4,20 371,01 Osmanlı Menkul 19,21 -9,98 360,53 Ostim Endüstriyel Yat 3,73 -2,10 122,02 Otokar 181,10 8,64 23,16 Oyak Çimento 7,34 -0,81 33,51 Oyak Yat. Ort. 6,11 -0,97 164,66 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 2,12 55,72 Özak GMYO 3,92 -2,97 52,53 Özbal Çelik Boru 6,37 9,45 295,19 Özderici GMYO 2,12 -3,64 35,03 Özerden Plastik 8,14 -9,35 257,02 Panora GMYO 5,58 -2,28 -0,39 Papilon Savunma 17,94 1,07 132,79 Park Elek.Madencilik 4,45 -2,20 45,90 Parsan 17,90 -2,45 5,67 Pegasus 39,50 -3,19 -54,28 Peker GMYO 2,70 7,14 198,55 Penguen Gıda 5,26 -4,71 474,62 Pera GMYO 2,60 -3,70 176,60 Pergamon Dış Ticaret 14,38 -4,20 85,84 Petkim 4,11 1,99 7,87 Petrokent Turizm 650,00 -4,41 407,42 Pınar Et ve Un 24,50 1,32 169,54 Pınar Su 7,56 1,48 225,86 Pınar Süt 19,30 -2,53 53,06 Plastikkart 10,11 -5,16 9,06 Polisan Holding 3,76 -4,08 24,60 Politeknik Metal 360,00 -10,00 373,23 Prizma Press Matbaacılık 6,10 -5,43 41,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.229,00 0,20 10,94 QNB Finans Fin. Kir. 126,90 -1,63 -1,70 QNB Finansbank 68,45 -2,42 82,53 Ral Yatırım Holding 4,86 -2,02 85,18 Ray Sigorta 20,50 -8,89 499,42 Reysaş GMYO 4,40 -2,22 -4,14 Reysaş Lojistik 6,55 3,64 49,54 Rhea Girişim 2,80 -5,72 135,29 Rodrigo Tekstil 8,98 -7,71 396,13 Royal Halı 3,79 -9,98 176,64 RTA Laboratuvarları 50,50 0,40 2076,72 Sabancı Holding 8,23 1,60 -9,76 Safkar Ege Soğutmacılık 5,00 -3,29 129,36 Sanel Mühendislik 3,32 -4,60 13,16 Sanifoam Sünger 11,70 -2,50 134,00 Sanko Pazarlama 7,58 -0,39 4,03 Saray Matbaacılık 5,27 -0,75 307,65 Sarkuysan 6,59 -1,20 107,40 Sasa Polyester 15,30 -4,67 97,93 Say Yenilenebilir Enerji 7,50 -4,94 234,82 Sekuro Plastik 9,99 -4,86 86,38 Selçuk Ecza Deposu 9,08 -2,99 52,23 Selçuk Gıda 4,17 4,25 286,93 Senkron Güvenlik 3,35 -2,90 22,71 Serve Film Prodüksiyon 16,00 3,90 906,29 Servet GMYO 35,80 -3,76 321,18 Seyitler Kimya 12,01 -5,58 76,88 Silverline Endüstri 4,02 -3,13 86,11 Sinpaş GMYO 2,62 -0,76 125,86 Smartiks Yazılım 7,64 -2,05 -22,12 Sodaş Sodyum Sanayii 24,50 -0,33 536,99 Söktaş 4,83 0,00 184,03 Sönmez Filament 24,30 0,91 397,95 Sönmez Pamuklu 14,39 -2,77 192,48 Sumaş Suni Tahta 30,90 -9,06 214,89 Şeker Fin. Kir. 4,28 -1,61 -10,46 Şekerbank 1,81 -8,59 38,17 Şişe Cam 6,13 -2,85 20,42 Şok Marketler 11,34 -4,95 5,39 T. Halk Bankası 4,70 -2,29 -20,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 70,00 -8,32 60,55 T.S.K.B. 2,55 9,91 110,74 T.Tuborg 16,92 -3,20 42,18 Taç Tarım Ürünleri 12,48 5,94 300,00 Tat Gıda 10,25 -5,36 68,48 TAV Havalimanları 13,79 -1,50 -49,23 Taze Kuru Gıda 276,90 -1,56 3724,59 Tek-Art Turizm 1,58 -4,24 25,40 Tekfen Holding 13,27 -3,14 -26,65 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,21 -3,64 95,48 Temapol Polimer Plastik 9,18 -0,11 75,86 TGS Dış Ticaret 9,54 4,26 104,28 Tofaş Oto. Fab. 26,72 4,78 14,67 Torunlar GMYO 3,38 -5,85 22,91 Trabzon Liman 29,58 -4,02 182,42 Trabzonspor Sportif 4,02 0,00 86,98 Trend GMYO 8,97 -3,96 307,73 TSKB GMYO 3,41 -2,29 257,07 Tuğçelik 7,31 -6,04 85,06 Tukaş 10,03 -1,08 -18,79 Turcas Petrol 4,25 -2,07 59,18 Turkcell 14,60 -2,28 5,80 Tümosan Motor ve Traktör 9,47 -3,66 47,74 Tüpraş 74,75 -1,64 -41,05 Türk Hava Yolları 9,02 -1,53 -37,62 Türk Prysmian Kablo 11,92 -7,31 361,93 Türk Telekom 6,43 -2,13 -10,89 Türk Traktör 112,80 0,71 113,19 Türker Proje Gayrimenkul 84,40 6,57 100,95 Türkiye Sigorta 5,62 0,72 158,06 Ufuk Yatırım 11,89 -9,99 360,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,66 -1,35 292,76 Ulusoy Elektrik 50,55 3,37 90,04 Ulusoy Un Sanayi 11,85 2,24 210,21 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,14 3,88 76,35 Utopya Turizm 24,98 2,04 407,72 Uzertaş Boya 36,98 -9,98 1565,77 Ülker Bisküvi 20,22 -2,79 -9,57 Vakıf Fin. Kir. 3,39 -5,57 60,09 Vakıf GMYO 3,36 -5,62 94,11 Vakıf Yat. Ort. 7,45 -3,75 309,08 Vakıflar Bankası 3,81 -1,55 -30,85 Vakko Tekstil 5,20 -6,14 14,54 Vanet Gıda 8,10 9,91 466,43 Verusa Holding 37,62 -3,04 102,80 Verusaturk Girisim 8,07 0,37 53,46 Vestel 16,57 -3,16 31,30 Vestel Beyaz Eşya 29,86 -2,86 41,53 Viking Kağıt 6,56 -2,81 250,80 Yapı Kredi Koray GMYO 3,75 -4,34 54,96 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,47 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,00 0,00 507,41 Yataş 8,75 -3,85 19,21 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,76 -4,33 133,54 Yeni Gimat GMYO 13,15 1,15 9,85 Yeşil GMYO 1,05 -2,78 64,06 Yeşil Yapı 1,24 0,00 87,88 Yeşil Yatırım Holding 48,26 9,98 329,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.298,00 -4,38 419,46 Yonga Mobilya 31,40 -7,65 240,10 Yükselen Çelik 6,29 -2,78 105,22 Yünsa 11,99 -3,31 19,09 Zorlu Enerji 2,48 -1,98 52,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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