Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 38.499,80 -1,03 -4,94 İş Bankası (C) 6,85 -3,11 -2,14 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,75 -2,60 -2,85 İş Girişim 21,08 9,91 11,24 İş GMYO 2,49 -1,19 -1,97 İş Y. Men. Değ. 17,85 2,00 1,08 İş Yat. Ort. 3,57 0,85 1,42 İşbir Holding 4.100,00 -7,97 49,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 -0,85 1,75 İttifak Holding 2,18 -1,36 -2,24 İz Hayvancılık Tarım 18,99 0,00 5,50 İzmir Demir Çelik 10,65 -0,47 -1,11 İzmir Fırça 6,40 5,09 15,11 Jantsa Jant Sanayi 565,00 0,09 70,33 Kafein Yazılım 20,20 -1,94 -5,52 Kaplamin 34,60 -3,89 2,37 Kardemir (A) 6,29 -0,16 5,71 Kardemir (B) 6,13 2,68 16,32 Kardemir (D) 6,61 3,12 14,36 Karel Elektronik 23,70 -3,81 2,78 Karsan Otomotiv 3,73 -3,37 14,77 Karsu Tekstil 8,99 -0,99 5,15 Kartonsan 89,25 -3,09 -6,59 Katmerciler Ekipman 3,17 -2,16 2,92 Kent Gıda 354,70 -2,02 -0,25 Kerevitaş Gıda 6,47 -1,67 -1,67 Kervan Gıda 15,44 -2,46 16,79 Kervansaray Yat. Holding 1,37 9,60 8,73 Kiler GMYO 2,51 -0,40 0,00 Klimasan Klima 18,25 -1,35 7,54 Koç Holding 21,42 -3,16 1,42 Konfrut Gıda 17,22 -1,60 1,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,60 5,37 29,22 Konya Çimento 1.495,00 5,15 32,30 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 6,98 24,18 Koza Altın 116,10 5,07 20,06 Koza Madencilik 16,35 0,49 5,55 Körfez GMYO 5,97 -0,17 2,93 Kristal Kola 3,54 2,02 -9,69 Kron Telekomünikasyon 51,90 9,96 40,88 Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 6,71 28,42 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 1,66 6,52 Kütahya Porselen 50,05 -9,98 -0,79 Lider Faktoring 3,23 -1,22 -5,28 Link Bilgisayar 29,08 -2,74 -8,77 Logo Yazılım 137,50 0,36 9,56 Lokman Hekim Sağlık 14,57 6,12 35,51 Lüks Kadife 36,96 9,48 27,89 Makina Takım 3,02 -1,63 -11,44 Marka Yatırım Holding 6,30 0,32 -2,02 Marmaris Altınyunus 189,40 9,99 70,48 Marshall 326,00 -2,69 6,29 Martı GMYO 2,98 -2,30 8,36 Martı Otel 2,45 0,41 15,02 Mavi Giyim 55,15 3,08 5,65 Mazhar Zorlu Holding 34,80 -0,63 10,55 Mega Polietilen 8,73 4,43 13,97 Menderes Tekstil 3,16 1,28 2,27 Merit Turizm 119,10 9,97 42,29 Merko Gıda 8,64 -0,12 0,00 Metemtur Otelcilik 23,00 0,00 4,07 Metro Holding 2,11 -0,47 1,44 Metro Petrol ve Tesisleri 3,06 0,99 5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,00 0,86 Migros Ticaret 43,44 -1,94 1,50 Milpa 5,01 4,16 8,91 Mistral GMYO 5,68 3,46 20,59 MLP Sağlık 22,90 1,33 15,25 MMC San. ve Tic. Yat. 4,75 0,85 3,26 Mondi Tire Kutsan 7,62 1,33 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,18 -2,37 1,52 Net Holding 3,40 -3,41 -0,87 Netaş Telekom. 28,00 0,57 -0,28 Niğbaş Niğde Beton 45,00 4,17 -13,46 Nuh Çimento 47,80 1,10 -2,92 Nurol GMYO 8,40 2,19 15,23 Odaş Elektrik 3,76 -1,57 -3,59 Olmuksan-IP 7,99 -2,80 -32,57 Orge Enerji Elektrik 7,54 -1,82 2,17 Orma Orman Mahsulleri 21,00 2,64 42,66 Osmanlı Menkul 31,88 1,46 2,84 Ostim Endüstriyel Yat 3,95 -1,99 -3,19 Otokar 402,50 -2,04 26,41 Oyak Çimento 8,63 0,12 -1,71 Oyak Yat. Ort. 10,62 9,94 52,81 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 -1,43 2,12 Özak GMYO 5,07 0,60 -0,59 Özbal Çelik Boru 6,46 0,62 -1,37 Özderici GMYO 2,31 -2,53 4,05 Özerden Plastik 8,52 -0,93 -5,33 Pamukova Elektrik 21,20 3,41 -0,56 Panora GMYO 6,26 -0,32 1,13 Papilon Savunma 22,74 4,22 -0,09 Park Elek.Madencilik 5,18 -2,26 -3,54 Parsan 24,58 -1,44 1,15 Pegasus 76,65 -2,79 2,75 Peker GMYO 2,44 -0,81 -6,51 Penguen Gıda 5,11 -2,11 1,19 Pera GMYO 2,19 -2,23 -0,45 Pergamon Dış Ticaret 34,00 2,97 72,50 Petkim 5,07 -0,20 1,81 Petrokent Turizm 1.076,90 10,00 18,81 Pınar Et ve Un 23,40 -1,27 0,52 Pınar Su 8,89 -3,79 19,65 Pınar Süt 24,38 -1,14 5,63 Plastikkart 18,72 9,99 29,55 Polisan Holding 3,89 -0,77 0,78 Politeknik Metal 481,10 9,99 17,92 Prizma Press Matbaacılık 5,60 -0,88 2,19 QNB Finans Fin. Kir. 120,00 1,01 -4,23 QNB Finansbank 66,60 -1,62 -5,33 Ral Yatırım Holding 4,48 0,22 0,90 Ray Sigorta 16,08 -4,96 4,08 Reysaş GMYO 5,37 -2,01 -1,47 Reysaş Lojistik 8,51 -0,12 -7,90 Rhea Girişim 3,61 -1,10 -2,96 Rodrigo Tekstil 15,19 1,33 10,80 Royal Halı 3,55 8,90 3,20 RTA Laboratuvarları 28,70 -1,58 -5,22 Sabancı Holding 11,29 -1,91 -1,48 Safkar Ege Soğutmacılık 10,97 -3,86 0,83 Sanel Mühendislik 3,53 -0,28 3,22 Sanifoam Sünger 17,12 1,90 25,88 Sanko Pazarlama 8,95 0,45 -4,69 Saray Matbaacılık 9,85 1,55 12,31 Sarkuysan 9,52 1,71 7,69 Sasa Polyester 23,80 2,41 17,71 Say Yenilenebilir Enerji 8,46 -1,17 -0,59 Sekuro Plastik 15,29 -3,84 9,53 Selçuk Ecza Deposu 12,90 -1,23 -5,49 Selçuk Gıda 4,91 -6,48 -1,41 Senkron Güvenlik 26,76 9,94 1,90 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,81 -6,25 Servet GMYO 107,70 0,19 37,37 Seyitler Kimya 33,08 5,28 31,84 Silverline Endüstri 10,07 0,30 17,09 Sinpaş GMYO 5,27 0,19 26,08 Smartiks Yazılım 8,60 -1,38 -2,93 Sodaş Sodyum Sanayii 35,20 10,00 31,96 Söktaş 4,65 -2,31 -8,64 Sönmez Filament 78,60 1,48 11,97 Sönmez Pamuklu 28,78 0,91 19,92 Sumaş Suni Tahta 68,45 -9,99 33,56 Şeker Fin. Kir. 6,55 -1,06 2,34 Şekerbank 1,59 -3,05 5,30 Şişe Cam 7,82 1,16 6,98 Şok Marketler 13,46 -2,96 6,66 T. Halk Bankası 5,57 -2,28 0,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 -0,74 -13,07 T.S.K.B. 1,88 0,53 5,62 T.Tuborg 17,68 -0,73 -2,16 Taç Tarım Ürünleri 13,14 -6,74 24,79 Tat Gıda 10,91 -2,68 -8,01 TAV Havalimanları 22,40 -1,50 5,16 Taze Kuru Gıda 332,00 9,75 53,49 Tek-Art Turizm 2,21 -0,45 9,41 Tekfen Holding 18,08 -3,21 10,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,52 -1,60 5,79 Temapol Polimer Plastik 12,38 2,48 7,65 TGS Dış Ticaret 25,98 2,28 104,41 Tofaş Oto. Fab. 36,72 -2,91 8,25 Torunlar GMYO 4,01 -3,37 2,82 Trabzon Liman 36,82 3,66 14,63 Trabzonspor Sportif 2,61 0,77 6,97 Trend GMYO 9,49 -3,85 -24,50 TSKB GMYO 5,13 0,00 -10,78 Tuğçelik 7,74 0,00 -4,21 Tukaş 9,38 -1,37 -3,20 Turcas Petrol 4,83 -0,41 -0,41 Turkcell 16,58 -1,60 2,98 Tümosan Motor ve Traktör 16,12 2,03 14,57 Tüpraş 106,30 -3,36 -1,57 Türk Hava Yolları 13,23 -0,23 2,48 Türk Prysmian Kablo 13,15 1,94 8,68 Türk Telekom 8,47 -2,08 -0,82 Türk Traktör 177,90 -2,79 -2,63 Türker Proje Gayrimenkul 155,70 9,96 37,91 Türkiye Sigorta 6,81 -1,45 3,18 Ufuk Yatırım 15,10 5,96 12,69 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 -2,80 -1,65 Ulusoy Elektrik 49,10 -1,41 -4,38 Ulusoy Un Sanayi 12,33 2,58 7,22 Umpaş Holding 3,00 -3,54 14,94 Uşak Seramik 2,29 -2,14 -2,14 Utopya Turizm 46,50 5,25 19,85 Uzertaş Boya 95,40 9,97 68,55 Ülker Bisküvi 22,92 -1,97 -0,95 Vakıf Fin. Kir. 4,52 -0,88 6,10 Vakıf GMYO 3,60 -1,37 -0,55 Vakıf Yat. Ort. 7,46 -1,06 1,36 Vakıflar Bankası 4,73 -2,67 0,42 Vakko Tekstil 6,24 -0,64 -4,29 Vanet Gıda 7,56 -1,56 -2,20 Verusa Holding 47,68 -0,25 5,72 Verusaturk Girisim 15,08 4,94 15,29 Vestel 24,48 -2,70 16,24 Vestel Beyaz Eşya 39,70 -2,07 -2,89 Viking Kağıt 8,04 -1,83 -10,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -3,18 2,47 Yapı ve Kredi Bank. 3,14 -2,48 1,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 115,30 -2,12 59,25 Yataş 14,97 -1,96 3,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,22 0,72 -4,09 Yeni Gimat GMYO 12,77 0,08 2,74 Yeşil GMYO 1,80 9,76 30,43 Yeşil Yapı 2,33 4,95 26,63 Yeşil Yatırım Holding 184,20 9,97 93,18 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.108,40 0,67 3,26 Yonga Mobilya 33,94 -2,02 13,13 Yükselen Çelik 5,19 0,78 -0,80 Yünsa 14,60 -2,67 -0,41 Zorlu Enerji 3,02 0,67 9,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi

Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz

Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı