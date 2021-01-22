Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.300,00
|-1,75
|-2,96
|İş Bankası (C)
|6,66
|-3,48
|-4,86
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,84
|0,52
|-0,52
|İş Girişim
|25,08
|6,72
|32,35
|İş GMYO
|2,57
|0,78
|1,18
|İş Y. Men. Değ.
|18,53
|-0,27
|4,93
|İş Yat. Ort.
|3,79
|7,37
|7,67
|İşbir Holding
|4.100,10
|2,51
|49,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,28
|4,92
|12,28
|İttifak Holding
|2,24
|-0,88
|0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|23,48
|-3,14
|30,44
|İzmir Demir Çelik
|11,25
|2,65
|4,46
|İzmir Fırça
|6,89
|-0,43
|23,92
|Jantsa Jant Sanayi
|509,50
|3,96
|53,60
|Kafein Yazılım
|21,98
|-0,09
|2,81
|Kaplamin
|44,00
|9,45
|30,18
|Kardemir (A)
|6,23
|-1,89
|4,71
|Kardemir (B)
|6,23
|-2,04
|18,22
|Kardemir (D)
|6,92
|-2,54
|19,72
|Karel Elektronik
|26,10
|2,92
|13,18
|Karsan Otomotiv
|4,73
|3,96
|45,54
|Karsu Tekstil
|10,43
|-1,60
|21,99
|Kartonsan
|77,90
|-4,36
|-18,47
|Katmerciler Ekipman
|3,51
|-1,13
|13,96
|Kent Gıda
|350,00
|4,79
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|6,54
|-1,21
|-0,61
|Kervan Gıda
|14,21
|-2,94
|7,49
|Kervansaray Yat. Holding
|1,37
|-8,67
|8,73
|Kiler GMYO
|2,64
|-1,12
|5,18
|Klimasan Klima
|19,55
|1,51
|15,20
|Koç Holding
|22,02
|0,09
|4,26
|Konfrut Gıda
|18,19
|-3,04
|7,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|41,84
|2,70
|76,69
|Konya Çimento
|1.560,00
|5,11
|38,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,24
|2,51
|36,59
|Koza Altın
|114,40
|0,97
|18,30
|Koza Madencilik
|15,98
|-1,90
|3,16
|Körfez GMYO
|6,09
|0,00
|5,00
|Kristal Kola
|4,26
|-1,39
|8,67
|Kron Telekomünikasyon
|64,50
|-1,90
|75,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|0,00
|33,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|-0,80
|7,39
|Kütahya Porselen
|48,36
|-0,58
|-4,14
|Lider Faktoring
|3,50
|5,11
|2,64
|Link Bilgisayar
|29,56
|-1,40
|-7,26
|Logo Yazılım
|136,10
|-1,38
|8,45
|Lokman Hekim Sağlık
|16,02
|-1,29
|48,99
|Lüks Kadife
|36,40
|5,51
|25,95
|Makina Takım
|3,53
|-2,22
|3,52
|Marka Yatırım Holding
|6,47
|-3,72
|0,62
|Marmaris Altınyunus
|210,10
|10,00
|89,11
|Marshall
|374,20
|9,99
|22,01
|Martı GMYO
|2,99
|-1,32
|8,73
|Martı Otel
|2,41
|4,78
|13,15
|Mavi Giyim
|55,55
|-0,89
|6,42
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|-1,26
|19,12
|Mega Polietilen
|9,83
|1,97
|28,33
|Menderes Tekstil
|3,29
|2,49
|6,47
|Merit Turizm
|179,90
|9,56
|114,93
|Merko Gıda
|7,43
|-0,80
|-14,00
|Metemtur Otelcilik
|25,50
|0,00
|15,38
|Metro Holding
|2,26
|-0,88
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,63
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,70
|9,76
|15,88
|Migros Ticaret
|47,66
|-3,91
|11,36
|Milpa
|5,36
|2,49
|16,52
|Mistral GMYO
|5,42
|-0,55
|15,07
|MLP Sağlık
|23,26
|-2,92
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,23
|9,87
|13,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,61
|-1,42
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,80
|-1,25
|6,06
|Net Holding
|4,08
|-0,73
|18,95
|Netaş Telekom.
|32,66
|1,24
|16,31
|Niğbaş Niğde Beton
|41,18
|0,39
|-20,81
|Nuh Çimento
|52,65
|-2,32
|6,93
|Nurol GMYO
|9,25
|-0,43
|26,89
|Odaş Elektrik
|3,81
|-1,80
|-2,31
|Olmuksan-IP
|8,29
|-2,36
|-30,04
|Orge Enerji Elektrik
|8,06
|-0,74
|9,21
|Orma Orman Mahsulleri
|18,55
|3,06
|26,02
|Osmanlı Menkul
|37,80
|2,94
|21,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,99
|-1,97
|-2,21
|Otokar
|402,60
|7,39
|26,44
|Oyak Çimento
|8,74
|-0,11
|-0,46
|Oyak Yat. Ort.
|10,47
|-0,48
|50,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|0,41
|3,61
|Özak GMYO
|5,45
|0,93
|6,86
|Özbal Çelik Boru
|7,65
|-0,52
|16,79
|Özderici GMYO
|2,43
|0,83
|9,46
|Özerden Plastik
|12,87
|10,00
|43,00
|Pamukova Elektrik
|19,89
|-4,65
|-6,71
|Panora GMYO
|6,56
|-1,35
|5,98
|Papilon Savunma
|22,56
|-2,00
|-0,88
|Park Elek.Madencilik
|5,43
|-3,89
|1,12
|Parsan
|29,66
|5,25
|22,06
|Pegasus
|74,90
|-1,96
|0,40
|Peker GMYO
|2,44
|0,00
|-6,51
|Penguen Gıda
|4,95
|-1,00
|-1,98
|Pera GMYO
|1,68
|2,44
|-4,09
|Pergamon Dış Ticaret
|36,08
|-1,85
|83,05
|Petkim
|5,12
|0,99
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.569,90
|-0,41
|73,20
|Pınar Et ve Un
|24,74
|-0,56
|6,27
|Pınar Su
|8,25
|-1,20
|11,04
|Pınar Süt
|28,00
|-2,37
|21,32
|Plastikkart
|19,30
|-1,23
|33,56
|Polisan Holding
|4,02
|-2,43
|4,15
|Politeknik Metal
|545,00
|-2,89
|33,58
|Prizma Press Matbaacılık
|5,78
|-2,36
|5,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,70
|0,00
|-3,67
|QNB Finansbank
|66,70
|0,53
|-5,19
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|-0,67
|0,00
|Ray Sigorta
|17,34
|9,96
|12,23
|Reysaş GMYO
|5,47
|-0,91
|0,37
|Reysaş Lojistik
|8,41
|-1,52
|-8,98
|Rhea Girişim
|3,72
|3,91
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|15,05
|0,33
|9,77
|Royal Halı
|3,35
|-1,18
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|26,00
|-3,92
|-14,13
|Sabancı Holding
|11,11
|-1,77
|-3,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,36
|9,97
|4,41
|Sanel Mühendislik
|3,69
|5,73
|7,89
|Sanifoam Sünger
|17,00
|-0,87
|25,00
|Sanko Pazarlama
|9,80
|3,92
|4,37
|Saray Matbaacılık
|10,20
|1,09
|16,31
|Sarkuysan
|10,05
|-1,28
|13,69
|Sasa Polyester
|25,02
|-2,27
|23,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,28
|9,95
|20,80
|Sekuro Plastik
|24,46
|9,98
|75,21
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|-3,23
|-5,49
|Selçuk Gıda
|4,92
|-1,99
|-1,20
|Senkron Güvenlik
|33,00
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|3,68
|-3,13
|Servet GMYO
|102,80
|0,29
|31,12
|Seyitler Kimya
|35,96
|0,00
|43,32
|Silverline Endüstri
|7,51
|1,76
|-12,67
|Sinpaş GMYO
|4,82
|-4,37
|15,31
|Smartiks Yazılım
|8,65
|-0,35
|-2,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,00
|3,02
|61,20
|Söktaş
|4,83
|-1,43
|-5,11
|Sönmez Filament
|83,95
|1,08
|19,59
|Sönmez Pamuklu
|28,98
|1,26
|20,75
|Sumaş Suni Tahta
|78,50
|-3,09
|53,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,69
|-3,32
|4,53
|Şekerbank
|1,58
|-0,63
|4,64
|Şişe Cam
|7,81
|-1,01
|6,84
|Şok Marketler
|14,02
|-0,99
|11,09
|T. Halk Bankası
|5,56
|-0,89
|0,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,60
|-1,48
|-1,48
|T.S.K.B.
|2,03
|4,64
|14,04
|T.Tuborg
|19,15
|1,75
|5,98
|Taç Tarım Ürünleri
|18,14
|9,94
|72,27
|Tat Gıda
|11,23
|-0,18
|-5,31
|TAV Havalimanları
|23,94
|-0,25
|12,39
|Taze Kuru Gıda
|318,00
|-0,66
|47,02
|Tek-Art Turizm
|2,28
|0,88
|12,87
|Tekfen Holding
|18,68
|1,41
|13,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,53
|5,52
|13,69
|Temapol Polimer Plastik
|16,81
|8,17
|46,17
|TGS Dış Ticaret
|31,08
|0,00
|144,53
|Tofaş Oto. Fab.
|37,70
|-1,26
|11,14
|Torunlar GMYO
|4,19
|1,45
|7,44
|Trabzon Liman
|36,06
|0,39
|12,27
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|-0,79
|2,87
|Trend GMYO
|10,43
|-4,92
|-17,02
|TSKB GMYO
|5,06
|0,00
|-12,00
|Tuğçelik
|8,40
|4,61
|3,96
|Tukaş
|9,42
|-0,11
|-2,79
|Turcas Petrol
|4,81
|-0,82
|-0,82
|Turkcell
|16,56
|0,24
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,96
|-1,32
|27,65
|Tüpraş
|106,80
|-0,19
|-1,11
|Türk Hava Yolları
|12,89
|-1,07
|-0,15
|Türk Prysmian Kablo
|13,33
|-0,15
|10,17
|Türk Telekom
|8,41
|-1,06
|-1,52
|Türk Traktör
|188,70
|-0,74
|3,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|191,70
|2,40
|69,80
|Türkiye Sigorta
|7,23
|3,14
|9,55
|Ufuk Yatırım
|19,75
|-9,98
|47,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|2,72
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|49,60
|-0,80
|-3,41
|Ulusoy Un Sanayi
|14,14
|3,36
|22,96
|Umpaş Holding
|2,47
|9,78
|-5,36
|Uşak Seramik
|2,48
|2,48
|5,98
|Utopya Turizm
|44,74
|5,52
|15,31
|Uzertaş Boya
|82,45
|0,06
|45,67
|Ülker Bisküvi
|23,74
|-1,98
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|6,83
|5,24
|60,33
|Vakıf GMYO
|3,66
|-1,61
|1,10
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|-4,02
|6,93
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-2,56
|-3,18
|Vakko Tekstil
|6,53
|-2,10
|0,15
|Vanet Gıda
|8,25
|0,12
|6,73
|Verusa Holding
|53,30
|3,09
|18,18
|Verusaturk Girisim
|21,18
|9,91
|61,93
|Vestel
|24,80
|-1,12
|17,76
|Vestel Beyaz Eşya
|44,70
|-0,40
|9,34
|Viking Kağıt
|8,42
|2,68
|-6,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,79
|1,48
|7,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|-1,89
|0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|124,50
|-9,78
|71,96
|Yataş
|15,66
|-0,57
|8,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,19
|0,24
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,12
|9,96
|21,64
|Yeşil GMYO
|2,03
|2,01
|47,10
|Yeşil Yapı
|2,62
|3,56
|42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|210,00
|-2,37
|120,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,00
|-5,81
|3,84
|Yonga Mobilya
|35,90
|3,94
|19,67
|Yükselen Çelik
|5,24
|-0,76
|0,16
|Yünsa
|16,08
|2,23
|9,69
|Zorlu Enerji
|3,03
|-3,81
|9,39
(Son)
Kaynak: AA
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